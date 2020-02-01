Госсекретарь США в Киеве отделался общими словами

Госсекретарь США Майк Помпео совершает свое «евразийское» турне. Он уже побывал на Украине, совершил короткий визит в Минск, а впереди у него Казахстан и Узбекистан. Киев стал некоей точкой отсчета, потенциальным примером для остальных лидеров, принимающих заокеанского гостя. Правда, тот еще вопрос, пример с каким знаком – плюс или минус.

С одной стороны, Помпео пролил бальзам на «раны» украинского руководства, заявив, что Вашингтон остается на стороне Киева, и США «никогда не признают попытки России присоединить Крым». Помпео рассыпался в целом ряде комплиментов, заявив, что Украина греет своими трубами Европу, кормит европейцев и даже является «крепостью между Восточной Европой и авторитаризмом». Наверное, европейцы, да и трезвомыслящие украинцы узнали в этот момент много нового и интересного. Кроме того, Помпео встретился с главой новой «церкви»! Украины Епифанием (до свидания, Филарет!) и поддержал проевропейский проНАТОвский курс Киева, правда, умолчав о нулевых перспективах Украины вступить что в ЕС, что в НАТО в обозримом будущем. В общем-то, все это было предсказуемо, как и дежурные заклинание про положительное воздействие «энергонезависимости» Киева на ситуацию в стране и про необходимость борьбы с коррупцией.

Можно сказать, что Госсекретарь США в Киеве отделался общими фразами, не высказав ни одного конкретного предложения. Впрочем, одно все же было сказано. И весьма жестко. Речь о нежелательности сотрудничества Украины с Китаем, о чем американские функционеры уже не раз заявляли.

- У нас есть американский бизнес, который хочет прийти сюда и инвестировать. Мы должны убедиться, что у них есть возможности для этого. По-прежнему сохраняется вызов в связи с приходом сюда Китая, - заявил Помпео и выдал «замечательную» констатацию. - Они делают вещи, которые не идут на пользу украинскому народу.

Ясное дело, из Вашингтона лучше видно, что на пользу украинскому народу, а что во вред. Потому что в Киеве сидят неразумные хлопцы, которые ничего сами понять не в состоянии. Примечательно, что ни одного конкретного предложения об американском бизнесе, желающем «прийти и инвестировать», так и не прозвучало.

Зеленский, правда, попытался пригласить американские компании разрабатывать нефть и газ на шельфе Черного моря, но Помпео вовремя понял, что Киев таким образом хочет всего лишь втянуть США в потенциальные провокации против России, и не заметил «инвестиционного предложения». Как ничего не ответил и на просьбу Зеленского снять ограничения на импорт украинской стали в США. Что также вполне объяснимо – в СМША собственные металлургические компании есть, а Трамп обещал делать великой Америку, а не Украину.

Остальные вопросы двусторонних отношений Киева и Вашингтона также остались без конкретики. Не появилось никакой ясности в вопросе о прибытии в Киев нового посла США, даже по срокам. Ничего не изменилось в вопросе о личной встрече Трампа и Зеленского. Вернее, изменилось, но скорее, для Киева со знаком «минус». Смысл ответа Помпео по этому вопросу свелся к формуле «где-нибудь, когда-нибудь, в нужное время в нужном месте». Одним словом, ждите, если «нам будет надо, вам позвонят». Можно лишь предположить. Что в связи с тем же импичментом и самому Трампу вряд ли хочется встречи с человеком, сыгравшим, как и его страна, в этом импичменте совсем не маленькую роль. И абсолютно непонятно, зачем такой визит в США самому Зеленскому, где ему прилетит со всех сторон (и от демократов, и от республиканцев), а дотошные американские журналисты не оставят от него камня на камне своими жесткими вопросами.

Даже по такому животрепещущему вопросу, как назначение нового уполномоченного со стороны США по урегулированию конфликта на Донбассе (Зеленский назвал этого человека ответственным за «деоккупацию» Крыма и Донбасса) Помпео не смог ничем обрадовать украинского президента. Что и понятно – Вашингтон тут не будет торопиться, ожидая, кого Кремль назначит у себя ответственным за украинское направление.

Одним словом, если что Помпео и анонсировал своим будущим визави в Белоруссии (куда, кстати, он уже прилетел и пообещал сделать Белоруссию независимым государством) во время своего пребывания в Киеве, то лишь, что американцы готовы и способны заварить любую кашу и в любом месте, а вот варить дальше ее и выпутываться из этого всего предстоит самим аборигенам.

В общем и целом, скорее всего, ничего для Украины со стороны США не изменится и значимого не произойдет, по крайней мере, до весны следующего года. Когда уже новый президент (или старый, прошедший на второй срок) не займет Овальный кабинет в Белом доме. Сейчас же в США явно не та обстановка, чтобы предпринимать по Украине какие-то решительные и кардинальные шаги. Да и грядущие выборы президента США этому явно не способствуют. Так что, до этого времени Киев вряд ли получит новое «домашнее задание» из Вашингтона.

Между тем, у Зеленского почему-то придали визиту Помпео чрезвычайно важное значение, совершенно игнорируя другие направления деятельности. Например, что с момента последней встречи «нормандской четверки» и до намеченной на апрель следующего рандеву прошла уже чуть ли не половина всего периода отпущенного времени, а ни по одному направлению ничего из данного Киеву «домашнего задания» не выполнено ни на йоту.

Чем Зеленский отчитается перед Меркель и Макроном? Что Украина скажет Европе? Что «не шмогла»? Или в Киеве надеются, что их Помпео прикроет своей мощной, мягко говоря, фигурой?