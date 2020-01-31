"Поддерживает и обогревает": Помпео заявил, что Украина является "кормилицей" Европы
Госсекретарь США разоткровенничался на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
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Американский госсекретарь Майк Помпео, выступая на совместном брифинге с лидером Незалежной Владимиром Зеленским в Киеве, заявил, что Украина "кормит" Европу.
- Это фактически оплот и крепость между Восточной Европой и авторитаризмом. Это страна, которая кормит европейцев, поддерживает трубы, которые обогревают Европу, - разоткровенничался Помпео.
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ИСТОЧНИК KP.RU