"Поддерживает и обогревает": Помпео заявил, что Украина является "кормилицей" Европы

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:37:10+03:00

Госсекретарь США разоткровенничался на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве

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Американский госсекретарь Майк Помпео, выступая на совместном брифинге с лидером Незалежной Владимиром Зеленским в Киеве, заявил, что Украина "кормит" Европу.

- Это фактически оплот и крепость между Восточной Европой и авторитаризмом. Это страна, которая кормит европейцев, поддерживает трубы, которые обогревают Европу, - разоткровенничался Помпео.

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ИСТОЧНИК KP.RU