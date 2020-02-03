Формула расчета пенсии, "Наши котики", Сталин, брошенный в Львов гипнозом Радзинского, теперь у Лукашенко есть хорошие друзья и прыжки пехотинцев оппозиции с башни Гедимина

Присущая В. В. Путину политика милосердия особенно ярко и выпукло проявилось в его отношении к отставленному кабинету министров. Отрешенный Д. А. Медведев не подвергся опале, а получил денежное довольствие коронного масштаба в размере 618713 руб. в месяц. Иные дивились точности исчисления – не 600 и не 650 тыс., а некруглая сумма с точностью до рубля – до копейки, как сказали бы раньше.

Скрупулезность объясняется довольно просто. Курс доллара США на момент назначения выплат Д. А. Медведеву составлял 61 руб. 87 коп., что при умножении на 10 тысяч в точности составляет искомую сумму. Скромно, но при разумной бережливости на жизнь должно хватить.

Желая что-нибудь еще разузнать, репортеры напрямую спросили у Д. А. Медведева, каково ему на новом месте. Получив ответ "Отлично!" они немедля опубликовали важный эксклюзив. Непонятно, правда, каким мог быть ответ, кроме полученного ими. Вопросы типа "Коман са ва?" или "Гав ду ю ду?" предполагают именно такой оптимистический, но не очень информативный ответ. Разве что пресса рассчитывала услышать в ответ: "Оставь меня, старушка, я в печали", после чего раструбить о сенсации.

Дмитрий Медведев новым назначением доволен.Фото: REUTERS

Прочие министры, не попавшие в состав нового кабинета, тоже оказались благополучно пристроены. Это очень предусмотрительно, учитывая пример наших (не)братьев. Там оставшиеся за бортом пустились во все тяжкие. Многолетняя и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, прославившаяся мощной оптимизацией отрасли и даже удостоенная почетного звания "Доктор Смерть", вместо того, чтобы и далее служить по медчасти, стала кинопродюсером и представила одесской публике патриотическую комедию "Наши котики" о героях АТО, видящих во сне победный штурм Кремля. Рассказав о большой пользе юмора, Супрун исполнила срамную песню про В. В. Путина, чем окончательно покорила зал.

Поскольку ее коллега В. И. Скворцова также покинула пост министра здравоохранения, а по успехам вверенной ей отрасли, могла бы посоперничать с У.Супрун, - возникла видимо опасность, что и она подастся в продюсеры и напродюсирует такого, что хоть стой, хоть падай. Но благоразумное начальство сразу поставило ее руководить Федеральным медико-биологическим агентством, и разумеется, в агентстве царит полное благочиние и никаких срамных песен оттуда не слышно.

На Украине же господствует креатив бессмысленный и беспощадный. Первый президент Украины, а до этого зав. отделом агитации и пропаганды ЦК КПУ Л.М. Кравчук запустил мощную пропаганду, рассказав о тайной встрече Сталина и Гитлера, имевшей место во Львове накануне II мировой войны. Поскольку на состояние до 1 сентября 1939 г. Львов входил в состав Польши, получалось, что Сталин и Гитлер спокойно ездили в Польшу, не испрашивая в Варшаве виз и разрешений. Поняв, что получается какой-то вздор, агитатор и пропагандист поправился из кулька в рогожку, уточнив что свидание имело место уже после начала мировой войны, а именно 17 сентября 1939 г. Но Львов капитулировал перед Красной армией только 22 сентября, выходит, что два вождя приехали в еще оборонявшийся от них город – тоже нескладно.

Кроме того историкам известно, что т. Сталин летал на самолете только единожды в 1943 г. - из Баку в Тегеран и обратно, а так ездил на литерных поездах с усиленной охраной и внутри состава, и вдоль ж.-д. полотна. 17 сентября 1939 г. в разваливаюшейся Польше никто ему такую охрану обеспечить не мог, вдобавок к тому после ст. Шепетовка шла уже узкая европейская колея, т. е. для полного счастья надо было ехать в польском вагоне и с польским паровозом. Чтобы бдительный т. Сталин вдруг явил такую бесшабашность, верится с трудом. Разве что история с директором театра Варьете Степой Лиходеевым, который вмиг телепортировался из Москвы в Ялту, может быть использована и для объяснения логистических успехов т. Сталина, который из Львова телеграфировал в Кремль: "Умоляю верить. Брошен во Львов гипнозом Воланда".

Леонид Кравчук - первый президент Украины.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, в извинение Л. М. Кравчука, который все-таки и не историк, и не железнодорожник, а только скромный агитатор, нужно отметить, что о сенсационном открытии сообщил еще в 2011 г. Э. С. Радзинский, специализировавшийся на загадках истории. Леонид Макарович, как ветхий советский человек, и в 2011 г. верил, что в газетах просто так всякого вздора печатать не станут, и вместо того, чтобы сказать Эдуарду Станиславовичу: "Ах, какие ты загадки пригинаешь!", простодушно доверился его россказням. Расскажи ему, что у т. Сталина был третий глаз, он бы тоже поверил.

Так бывает, что хитрость сочетается с простоватостью. Городничий А. А. Сквозник-Дмухановский, а равно и конгениальный ему А. Г. Лукашенко сам это отмечал: "Тридцать лет живу на службе; ни один купец, ни подрядчик не мог провести; мошенников над мошенниками обманывал, пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду. Трех президентов обманул!.. Что президенты! (махнул рукой) нечего и говорить про президентов...".

Однако, все когда-нибудь кончается. Александр Грыгорьевич уже не так ловок в плясках на канате, и внезапно сорвался, вдруг доверившись госсекретарю Помпею, который прельстил его клятвенным обещанием поддержать белорусскую демократию. Судьба Саддама Хусейна, Каддафи, Януковича и Милошевича тому верной порукой. Так могучий хозяйственник уподобился мифологическому герою Голлуму из "Властелина колец" -- "Его, видите ли, обидели, унизили и вдобавок ограбили. Он.... своего никому не уступит и кое-кто узнает еще, как его пинать, обманывать и грабить. Теперь у Лукашенко есть хорошие, такие чудесненькие друзья -- и они очень даже покажут кому надо, где орки зимуют".

Александр Лукашенко и Майкл Помпео.Фото: REUTERS

Покуда, удручен своим венцом, А. Г. Лукашенко вручал госдепу свой народ, эмигрантская организация "Свободная Россия" (Г. К. Каспаров, А. Н. Илларионов, А. Р. Кох и др.), напротив, признала правоту УВП АП РФ и теперь намерена организовать школу кадрового резерва по образу и подобию "Лидеров России". Соответственно – "Лидеров свободной России". Программа подготовки резерва стырена один к одному с кремлевской программы, и только неясно, будут ли в эмигрантских учебных лагерях будущие лидеры прыгать со скалы и обкатываться танками. По уму это, конечно, необходимо, причем в даже большей степени, чем в кремлевской учебе.

Когда кандидаты на роль губернатора скачут с высоты и поражают бронированное чудище деревянной гранатой, это не более, чем демонстрация послушания перед начальством – сказано: прыгай! и прыгают. Иное дело – лидеры свободной России, которые должны быть готовы к страшной борьбе. Здесь курс молодого спецназовца – не прихоть, а необходимое умение политического пехотинца. Надеемся, что в Вильнюсе горячо воспримут завет Владимира Ильича "Учиться военному делу настоящим образом".