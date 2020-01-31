2020-01-31T16:21:29+03:00
Умные вещи

В Казахстане открылось представительство ВКонтакте

Ранее VK открыла региональные представительства в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде
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У ВКонтакте появилось представительство за пределами России — в Казахстане. На презентации, которая прошла в Алматы, команда соцсети рассказала об особом подарке для местных пользователей и поделилась планами.

Так, скоро в Казахстане появится собственная лента новостей — из неё можно будет легко узнавать о талантливых авторах и важных событиях страны. А уже сейчас пользователи из Казахстана могут добавить себе бесплатный набор стикеров со снежным барсом по имени Барсик — vk.com/stickers/kz. Он был создан специально для жителей Казахстана — и использует фразы на казахском языке.

Представительство в Казахстане возглавил Олжас Салмурза. Ранее он руководил SMM-редакцией новостного портала Tengrinews.kz, а также работал с редакцией и блогерами платформы Yvision.kz.

ВКонтакте — один из самых популярных ресурсов в Казахстане: не только среди соцсетей, но и других сайтов. VK используют 7,2 миллиона местных жителей. По данным Команды ВКонтакте, среди самых интересных тем для казахстанцев — развлечения и досуг, общество и политика, новости и бизнес, знакомства и общение, а также книги.

Олжас Салмурза, представитель ВКонтакте в Казахстане:

«В прошлом году Команда ВКонтакте успешно запустила региональные представительства в трёх российских городах, и теперь программа выходит в СНГ. Казахстан — большой и значимый для VK рынок, поэтому нам важно поближе познакомиться с казахстанской аудиторией, узнать потребности СМИ и лидеров мнений. На первом этапе мы сосредоточимся на взаимодействии с местными медиа и авторами контента — будем создавать совместные проекты, проводить культурные и образовательные мероприятия. Также нам важно получить обратную связь для продуктовой команды, чтобы сделать нашу платформу ещё более полезной и интересной для пользователей из Казахстана».

Ранее VK открыла региональные представительства в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде. Эта программа позволяет Команде ВКонтакте более тесно сотрудничать с местными авторами, СМИ, блогерами и представителями бизнеса, а также изучать особенности создания и потребления контента в конкретном регионе.

Например, в Екатеринбурге запустили аудиогид по Уральской биеннале, в Нижнем Новгороде организовали прямую трансляцию с фестиваля современной академической музыки Opus 52, а в Казани вместе с ФК «Камаз» выпустили первую в России футбольную форму с QR-кодом. Также в этих регионах были запущены городские ленты новостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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