«Правительство национального согласия» в Ливии отказалось отпускать захваченных в плен российских социологов

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии по дипломатическим каналам отвергло возможность освобождения российских социологов Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. Напомним, два сотрудника Фонда защиты национальных ценностей (российской некоммерческой организации, занимающейся политологическими исследованиями) были схвачены в Триполи в мае 2019 года и незаконно удерживаются одной из местных военизированных группировок под названием RADA.

Последняя формально признаёт главенство Правительства национального согласия, в связи с чем руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич направил в адрес ПНС обращение с призывом отпустить россиян. Именно это (то есть освобождение всех незаконно удерживаемых пленных) предписывали решения Берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии 19 января. Соответствующее письмо Малькевича было опубликовано в известной американской газете Washington Post.

Однако представители ПНС отвергли данную просьбу. Шугалея и Суэйфана обвиняют не то в «терроризме», не то в попытке «повлиять на выборы», притом, что сами эти два действия являются взаимоисключающими.

— В контексте того, что в подконтрольную ПНС часть Ливии введены ЧВК и артиллерия Турции (Эрдоган — один из главных союзников премьер-министра ПНС Файеза Сараджа), на мой взгляд разговаривать нужно не столько с Триполи, сколько с Анкарой. Точно так же обмен пленными между ЛДНР и ВСУ согласовывают не Донецк и Луганск с Киевом — а Москва с Киевом при участие Парижа и Берлина, — полагает политолог Михаил Фрибен. — Но, в любом случае, официальный отказ освободить двух социологов может серьёзно осложнить отношения ПНС с Москвой.

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Как сообщили западные СМИ, в ливийской тюрьме уже более месяца сидят двое граждан РФ: Максим Шугалей и его переводчик Самер Хасан Али. По одной из версий, они якобы пытались повлиять на политические процессы в этой стране и искали встречи с Саифом аль-Исламом Каддафи — сыном покойного экс-лидера Муаммара Каддафи (подробности)