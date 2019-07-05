2019-07-05T21:17:58+03:00
В мире

Директор фонда, где работали арестованные за «вмешательство в ливийские выборы»: «Это просто смешно, там даже выборов никаких»

Почему россиян Максима Шугалея и Самера Хасана Али бросили в тюрьму в Триполи
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Дата президентских выборов в Ливии периодически объявляется, но уже два-три года регулярно переносится «на ближайшее будущее»Дата президентских выборов в Ливии периодически объявляется, но уже два-три года регулярно переносится «на ближайшее будущее»Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Как сообщили западные СМИ, в ливийской тюрьме уже более месяца сидят двое граждан РФ: Максим Шугалей и его переводчик Самер Хасан Али. По одной из версий, они якобы пытались повлиять на политические процессы в этой стране и искали встречи с Саифом аль-Исламом Каддафи — сыном покойного экс-лидера Муаммара Каддафи.

Однако, как сообщил "КП" директор Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич (в этой некоммерческой организации и работают арестованные), — на севере Африки те были лишь наблюдателями:

— Мы даже не знаем, в чем их обвиняют. Никакого вмешательства в выборы не было, да и быть не могло. Это просто смешно, там даже выборов нет никаких. (Что действительно так: дата президентских выборов в Ливии периодически объявляется, но уже два-три года регулярно переносится «на ближайшее будущее» — прим. «КП»).

— В начале 2019 года Фонд защиты национальных ценностей начал проект по изучению общественного мнения и анализу текущей ситуации в Ливии. В числе социологических методик, помимо опросов простых людей «в поле», были и экспертные интервью с ключевыми политическими акторами страны. В том числе было проведено интервью с Саифом аль-Исламом Каддафи. Получается, в этой логике нужно арестовать любого, кто попытался взять интервью у него или любого другого из лидеров страны? Мы обращаемся ко всем участникам процесса примирения в Ливии: исследование общественного мнения — это не преступление, это нормальная работа в цивилизованном обществе, — подчёркивает Малькевич.

Напомним, сейчас ситуации в Ливии весьма нестабильна, фактически продолжается гражданская война. Юг и восток страны контролирует маршал Халифа Хафтар, который продолжает наступление на столицу, Триполи, где находятся его оппоненты из Правительства национального согласия — таковое в качестве легитимной власти признаёт, например, ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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