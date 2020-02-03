Как я ходила на выставку Сальвадора Дали: оранжевое не надевать, одной не приходить. Много денег брать

У входа в Манеж знаменитый "Мягкий портрет" Сальвадора Дали, в твердом исполнении. Кажется, что сюрреалист в шоке: веки у Дали подперты рогатинами, язык вывалился от изумления, одним глазом он косит на очередь, а другим - на храм через дорогу, где горит надпись "Свет Христов просвещает всехъ".

На выставку того, что в советском искусствознании считалось "пределом маразма разлагающегося буржуазного искусства» некоторые ценители прекрасного стояли и по два часа. А я управилась быстро. То ли ажиотаж спал, то ли сюрреалистическая погода помогла. В первое воскресенье февраля московский снег, превращается на подлете в дождь.

- Повезло вам, - говорит охранник. - Очередь сто метров всего. Минут за сорок пройдете.

Ноги мокнут в лужах, напитываются сюрреализмом и хрюкают во время передвижения. Очередь молодая и модная. Делится на подготовленную и неподготовленную части. Подготовленная пришла с зонтиками, преимущественно, черными, и в болоньевых курточках. Неподготовленная - без зонтиков. Пахнет псиной. Это мокнут красавицы в абсолютных мастхэвах этого сезона: чебурашковых шубах и пальто-халатах.

Москвичи готовы были стоять два часа в очереди на выставку сюрреалиста.Фото: Евгения КОРОБКОВА

- Лучше бы в цирк пошли, - канючит мальчик, царапая мне спину зонтиком.

- Тёма, здесь лучше, чем в цирке! - со знанием дела возражает папа.

Пользуясь зонтиком, мужчина пытается завязать знакомства с какой-нибудь одинокой чебурашкой. Заход такой:

- Девушка, а вы уверены, что Манеж привезли настоящего Дали, а не всякую паль?

К моему удивлению, одна из чебурашек, игнорируя папу Темы, подплывает ко мне. У нее даже и зонтик есть. И зовут ее Марьяна.

- Вы одна? - интересуется женщина. Радуется, - Давайте, вместе.

У входа - знаменитый "мягкий автопортрет" ДалиФото: Евгения КОРОБКОВА

По словам Марьяны, "на выставке одному делать нечего". Потому что обязательно надо фоткать. Селфи-палка "абсолютно не варик".

За какие-то двадцать пять минут подплываем к ступенькам здания и уже было празднуем победу, но - облом. Внутри Манежа нас ждет еще одна очередь, едва ли не длиннее уличной. На этот раз - за билетами. Очередь вьется внутри затейливой змейкой, наподобие аэропортовой.

- Да ну ее в пень, завтра приду с электронным, - раздражается Марьяна.

Ее можно понять. "Электроники", проходят на выставку, как Христос по воде, минуя все препятствия. Правда, электронные билеты раскупили до понедельника включительно. Тем, кто не хочет приходить завтра - остается ждать. И разглядывать цены.

Огромная чиллаут-зоне с диванами в форме алых губ Мэй Уэст.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Сюрреализм начинается с кассы

Правы те, кто советует приходить на выставку в будни. В честь выходного дня билеты дорожают аж на сто рублей. 750 деревянных против 650 в рабочие дни. Экскурсия по выставке стоит баснословные 7500. Прямо у входа торгуют изделиями отечественных дизайнеров "под Дали". Причем, "Поддали" стоит едва ли не как настоящий Дали. Какая-то латунная подвеска с фальш-корундом - за десять с чем-то тысяч. И это я еще не видела, что делается в магазине, куда вход по билетам. Там нарасхват рубахи с портретами сюрреалиста по 12 900.

- А почему мы сначала в парихмахерскую пошли, а потом на выставку? - грустит Тема.

- Потому что это самая стильная выставка Москвы, - отвечает мудрый отец.

Взяв кофе по сюрреалистической цене в триста рублей, я обнаружила на нем рисунок циферблата со стрелками. Кривого и текучего, как на знаменитой картине.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Он абсолютно прав.

Такого скопления модных личностей я не видывала давно. Меня окружают те, кого зовут в народе тамблер герлами или девушками, сошедшими с картинки в инстаграме. Их шмот невероятно моден. (В основном, представлен кожаным низом и высокими сапогами). Волосы ламинированы, а лица натянуты так, словно на затылке прищепка. Рядом с ними чувствуешь себя Золушкой, Тоней Остапчук, Ниной, блин, Хрущевой на фоне Жаклин Кеннеди. Чтобы как-то реабилитироваться, вспоминаю слова почти что классика, о том, что если прищепку сорвет, то лица, как воздушные шарики, разлетятся по окрестностям.

Фонтан в форме рояляФото: Евгения КОРОБКОВА

Наверное, в контексте выставки это было бы даже красиво.

- А чо ты в оранжевом пришла? Совсем больная что ли? - обсуждают модницы свои прикиды.

В красных тонах на выставку действительно лучше не соваться. Дело в том, что первый зал оформлен в стиле замка художника в Фигерасе — стены, увенчанные яйцами, голые манекены и все красное.

Находясь здесь понимаешь, почему не катит селфи-палка. Чтобы фотографироваться внутри симпатичной панорамы, нужно для пущего эффекта держать в руках не палку, а специальные шары.

На выставку привезли около 180 произведений гениального художникаФото: Евгения КОРОБКОВА

Как, в целом, выставка

Посетители, в основном, фотографируются. На фоне голых поп, на фоне эффектно подсвеченного портрета Дали и Галы и между эрегированных сосков с большой репродукции. Пары постоянно суют мне свои айфоны с просьбой "сфоткать как будто я Сальвадор, а она - Гала". ("Ты чо, больной, она же старая", - иногда возмущаются девушки). Если не печалиться по поводу того, что тебя некому сфотографировать, то расстраиваться нечего: выставка выполнена отлично и потраченных 750 рублей вообще не жалко. Картин много, аж 180. Некоторые снабжены прибором для стереоскопического просмотра. Понятно, что огромное пространство Манежа не удалось заполнить шедеврами полностью. Поэтому на площадях нашлось место, например, клумбе с цветами, огромной чиллаут-зоне с диванами в форме алых губ Мэй Уэст и роялем-фонтаном. Заполировать впечатление можно в двух кинотеатрах. В одном показывают мультфильм Диснея и "Андалузских псов". В другом - транслируют фильм про Сальвадора Дали. Зрители сильно смеются, когда слышат , что сюрреалист добился своей Галы при помощи коллажа из возбуждающих его козьих экскрементов и полуразложившейся гадюки, "пахнувшей, впрочем, прекрасно".

Выставка Сальвадора Дали - самая стильная выставка МосквыФото: Евгения КОРОБКОВА

- А я вот думаю, не зря он все-таки ей ребро сломал перед смертью. Она его в конъюнктурщика превратила, - судачили две пожилые искусствоведки, встреченные в кафе.

Бабушки сказали, что на выставке "отражен весь путь Дали", но "не представлены никакие шедевры".

- Вот что, разве вам не хотелось бы увидеть, например, "Пространство памяти"?* - поинтересовалась одна из них.

Посетители стараются запечатлеть на фото все экспонатыФото: Евгения КОРОБКОВА

Я призналась, что да, на "Пространство памяти" посмотрела бы с удовольствием.

Впрочем, это почти удалось. Взяв кофе по сюрреалистической цене в триста рублей, я обнаружила на нем рисунок циферблата со стрелками. Кривого и текучего, как на знаменитой картине.

*На самом деле картина называется «Постоянство памяти» (La persistencia de la memoria) - прим. ред.

Дизайнерские украшения от великого мастераФото: Евгения КОРОБКОВА

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