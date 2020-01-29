Ажиотаж на выставке Дали в Москве: Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Андрей Малахов, Собчак и Богомолов и все-все-все

Если названия «Мягкий автопортрет с жареным беконом», «Ураново-атомная меланхолическая идиллия», «Максимальная скорость Мадонны Рафаэля» видятся вам набором слов из очередного конкурса в соцсетях (собери название фильма по дате рождения), то вам точно сюда. Пришло время просвещаться и лучшей возможности может не быть.

Одна из посетительниц выставки не могла не запечатлеть себя на фоне знаменитой работы Дали "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941 г.) Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

С 28 января по 25 марта в Центральном выставочном зале «Манеж» проходит выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство». Наиболее полная и самая масштабная из тех, что проводились в России, экспозиция работ испанского графика. Более 35 тысяч билетов уже распроданы в онлайн-режиме!

Председатель Совета директоров Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг и председатель правления фонда "Связи времен", директор Музея Фаберже Владимир Воронченко (слева направо) не могли скрыть восторга от увиденного. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

На открытии обозначился весь высший свет столицы: ценитель современного и не только искусства Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой, Ксения Собчак с Константином Богомоловым, Ольга Свиблова, Татьяна Навка и Дмитрий Песков с дочкой Лизой, Павел Лунгин, Степан Михалков, Михаил Швыдкой, Михаил Куснирович и многие другие.

Дмитий Песков и Татьяна Навка внимательно вглядывались в объективы фотографов и полотна тоже. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

И неудивительно. Ведь свыше 180 произведений Дали погружают очевидцев на глубины необычайно образного и параноидально-психоделического сознания Сальвадора Дали, и помогают исследовать все закоулочки и этапы его развития как живописца, скульптора, писателя и даже режиссера. Бесконечные муравьи, слон на тонких ножках, одуванчики вместо мозгов, зеркала и роговицы — чего там только нет, от юношеских импрессионистских пейзажей 1910-х до абстрактных полотен 1980-х.

Посетительница у картины "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941 г.) Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В основе экспозиции — работы из собраний фонда «Гала — Сальвадор Дали» и Национального музея «Центр искусств королевы Софии». Часть экспонатов — из частных коллекций. Особый акцент сделан на сюрреалистическом периоде и «ядерном мистицизме» мастера.

Директор музея "Московский Дом Фотографии" Ольга Свиблова была искренне рада повстречаться с главой Департамента культуры города Москвы Александром Кибовским в таком интересном месте. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Выставка продлится до 25 марта, для посетителей даже организовали конкурс на лучший костюм в стиле художника. Лидеров премируют.

Ресторатор Степан Михалков сдержанно реагировал на ажиотаж вокруг выставки. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Более 180 шедевров знаменитого испанского профессора сюрреализма привезли на экспозицию. Фото: АГН "Москва"

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин не торопил события и мечтательно думал о чем-то своем, пока супруга Татьяна (в красном) делилась впечатлениями от увиденного. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В куртуазном туалете актриса Настасья Самбурская почувствовала себя в декорациях спецвыпуска сериала «Универ», посвященного эпохе сюрреализма. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Более 35 тысяч билетов уже распроданы в онлайн-режиме! Фото: АГН "Москва"

Заглянул на выставку и Павел Лунгин с женой Еленой. Режиссер ненадолго оторвался от съемок сериала по роману Евгении Гинзбург «Крутой маршрут». Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Ксения Собчак с Константином Богомоловым пребывали в прекрасном расположении духа и чувствовали себя в своей тарелке: вокруг них творилось много непонятного, что только доставляло паре радость. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Посетительница у картины "Портрет Гала с признаками оносороживания" (1954 г.) Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Фанат современного искусства и других форм антиклассического самовыражения Андрей Малахов был ожидаемым гостем на выставке. А вот появление его жены Натальи Шкулевой стало приятным сюрпризом - ведь она ждет ребенка и бережет себя от страшных картинок.Фото: ТАСС

Гендиректор «Главкино" Илья Бачурин светские мероприятия не пропускает. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Пришло время просвещаться и лучшей возможности может не быть. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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