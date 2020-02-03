В школьный курс ОБЖ добавят разделы о "группах смерти" в соцсетях и кибербуллинге

Новый министр просвещения Сергей Кравцов обсудил с экспертами варианты модернизации школьного предмета ОБЖ. Специалисты предложили обновить не только учебники по основам безопасности жизнедеятельности, но и расширить сам предмет на начальные и старшие классы:

- Сегодня в большинстве школ ОБЖ преподается с 5 по 9 класс, но это не значит, что в остальных классах этот курс не нужен, - рассказал Вячеслав Телин, руководитель общественной организации "Поиск пропавших детй", г. Липецк. – Напротив, после детского сада малыши становятся более активными и любознательными, а взрослые, напротив, несколько ослабляют свой контроль. Достаточно большое число детей в этом возрасте теряются, происходят несчастные случаи. В старших классах, напротив, на подростков идет серьезное давление, связанное с подготовкой к ЕГЭ, включаются и возрастные моменты – и именно в этот период подростки легко становятся жертвами кибербуллинга или попадают под воздействие деструктивных систем в соцсетях.

Те учебники, по которым дети учатся сейчас, про подобные вещи либо вообще молчат, либо упоминают о них вскользь. Гораздо больше на их страницах информации о том, что делать во время извержения вулкана, или какие существуют типы катастроф – природные, техногенные, и так далее. Но вот практической информации, которая помогала бы школьникам в их реальной жизни, не так много:

- Предмет ОБЖ родился из основ военной подготовки, и изменения, связанные с рисками нашей новой реальности, в учебники вносились достаточно несистемно, - уверена Юлия Шойгу, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС. – Мы же предлагаем сместить акценты с правил поведения в чрезвычайных ситуациях на то, как в эти ситуации вообще не попадать.

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чтобы осовременить предмет, эксперты предлагают включить в программу ОБЖ два новых блока. В первом ученикам расскажут о безопасности в соцсетях и интернете, и как себя вести, чтобы не стать жертвой мошенников. Второй блок будет посвящен социальной психологии и правилам поведения в конфликтных ситуациях, а также противодействию манипуляциям.

Министр просвещения Сергей КравцовФото: Михаил ФРОЛОВ

- Безопасность детей является одним из наших приоритетов, - прокомментировал инициативу глава Минпросвещения Сергей Кравцов. – Важно понимать, что ОБЖ это предмет междисциплинарный, и отдельные аспекты безопасности детей должны быть встроены в обсуждение по другим предметам – информатике, биологии и даже физкультуре. Мы видим, с чем вынуждены сталкиваться наши дети в интернете и в реальной жизни, и, конечно, нам необходимо ограждать их от этого. Но не менее важно и научить их самостоятельно реагировать на внешние угрозы. В новые учебники необходимо включить блоки о мошенничестве, игромании, деструктивном поведении в соцсетях. Принципиально важно не утаивать проблемы от детей, а наоборот, называть вещи своими именами, и давать школьникам те знания, которые пригодятся им в современном мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Состоялось представление руководителя главного образовательного ведомства страны

В скромном зале заседаний Минпроса плечом к плечу вдоль продолговатого стола сидят заместители министра и начальники департаментов (круглый, пафосный и вместительный зал на Тверской, 11 после разделения министерства образования и науки на два ведомства – просвещения и науки и высшего образования - достался Минобрнауки). Во главе стола - вице-премьер Татьяна Голикова. По правую руку от нее – новый министр Сергей Кравцов, по левую – министр прежний - Ольга Васильева. (подробнее)