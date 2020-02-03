2020-02-04T10:20:40+03:00
Общество

В школьный курс ОБЖ добавят разделы о "группах смерти" в соцсетях и кибербуллинге

На уроках ОБЖ школьников научат противостоять мошенникам и манипуляторам
Ксения КОНЮХОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Новый министр просвещения Сергей Кравцов обсудил с экспертами варианты модернизации школьного предмета ОБЖ. Специалисты предложили обновить не только учебники по основам безопасности жизнедеятельности, но и расширить сам предмет на начальные и старшие классы:

- Сегодня в большинстве школ ОБЖ преподается с 5 по 9 класс, но это не значит, что в остальных классах этот курс не нужен, - рассказал Вячеслав Телин, руководитель общественной организации "Поиск пропавших детй", г. Липецк. – Напротив, после детского сада малыши становятся более активными и любознательными, а взрослые, напротив, несколько ослабляют свой контроль. Достаточно большое число детей в этом возрасте теряются, происходят несчастные случаи. В старших классах, напротив, на подростков идет серьезное давление, связанное с подготовкой к ЕГЭ, включаются и возрастные моменты – и именно в этот период подростки легко становятся жертвами кибербуллинга или попадают под воздействие деструктивных систем в соцсетях.

Те учебники, по которым дети учатся сейчас, про подобные вещи либо вообще молчат, либо упоминают о них вскользь. Гораздо больше на их страницах информации о том, что делать во время извержения вулкана, или какие существуют типы катастроф – природные, техногенные, и так далее. Но вот практической информации, которая помогала бы школьникам в их реальной жизни, не так много:

- Предмет ОБЖ родился из основ военной подготовки, и изменения, связанные с рисками нашей новой реальности, в учебники вносились достаточно несистемно, - уверена Юлия Шойгу, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС. – Мы же предлагаем сместить акценты с правил поведения в чрезвычайных ситуациях на то, как в эти ситуации вообще не попадать.

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чтобы осовременить предмет, эксперты предлагают включить в программу ОБЖ два новых блока. В первом ученикам расскажут о безопасности в соцсетях и интернете, и как себя вести, чтобы не стать жертвой мошенников. Второй блок будет посвящен социальной психологии и правилам поведения в конфликтных ситуациях, а также противодействию манипуляциям.

Министр просвещения Сергей Кравцов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр просвещения Сергей КравцовФото: Михаил ФРОЛОВ

- Безопасность детей является одним из наших приоритетов, - прокомментировал инициативу глава Минпросвещения Сергей Кравцов. – Важно понимать, что ОБЖ это предмет междисциплинарный, и отдельные аспекты безопасности детей должны быть встроены в обсуждение по другим предметам – информатике, биологии и даже физкультуре. Мы видим, с чем вынуждены сталкиваться наши дети в интернете и в реальной жизни, и, конечно, нам необходимо ограждать их от этого. Но не менее важно и научить их самостоятельно реагировать на внешние угрозы. В новые учебники необходимо включить блоки о мошенничестве, игромании, деструктивном поведении в соцсетях. Принципиально важно не утаивать проблемы от детей, а наоборот, называть вещи своими именами, и давать школьникам те знания, которые пригодятся им в современном мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Состоялось представление руководителя главного образовательного ведомства страны

В скромном зале заседаний Минпроса плечом к плечу вдоль продолговатого стола сидят заместители министра и начальники департаментов (круглый, пафосный и вместительный зал на Тверской, 11 после разделения министерства образования и науки на два ведомства – просвещения и науки и высшего образования - достался Минобрнауки). Во главе стола - вице-премьер Татьяна Голикова. По правую руку от нее – новый министр Сергей Кравцов, по левую – министр прежний - Ольга Васильева. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Рабочая группа предложила закрепить в Конституции приоритет семейного воспитания
В Кремле подтвердили планы Путина посетить Китай во второй половин 2020 года
В Китае испытывают российский препарат «Триазавирин» для борьбы с коронавирусом
В Совфеде отреагировали на подготовку новых исков Киевом против Москвы
В Южной Корее контактировавших с зараженными коронавирусом момещают под домашний карантин под страхом крупного штрафа
Эксперт прокомментировал введение скидки 50% для штрафов по новому КоАП
Роспотребнадзор призвал усилить контроль на внутренних рейсах из-за коронавируса
В России выделено 1,2 млрд.рублей на предотвращение смертей от коронавируса
Комедия "Холоп" стала самым кассовым фильмом в истории отечественного проката
Минздрав: Вакцину от нового коронавируса невозможно протестировать без живого штамма
Россия готовится к распространению коронавируса на своей территории
В Таиланде нашли комбинацию лекарств для лечения тяжелых форм коронавируса
В ЕАЭС ужесточили правила провоза денег через границу
В Китае арестована женщина за сокрытие контактов в зараженным коронавирусом
В WADA запросили публичные слушания по делу РУСАДА
Умер ученый Теодор Шанин
Тела погибших от коронавируса в Китае кремируют без присутствия родственников
Пленные боевики сообщили, что Турция поддерживает террористов в районе Алеппо
"Он не строит стены перед населением": политолог Дмитрий Орлов назвал работу самарского губернатора возведением мостов между властью и обществом
Четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре назвали способы предотвращения рака
В Госдуме предложили запретить аптекам поднимать цены во время вспышек заболеваний