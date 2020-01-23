Новый министр просвещения Сергей Кравцов: «Преемственность будет сохранена»

В скромном зале заседаний Минпроса плечом к плечу вдоль продолговатого стола сидят заместители министра и начальники департаментов (круглый, пафосный и вместительный зал на Тверской, 11 после разделения министерства образования и науки на два ведомства – просвещения и науки и высшего образования - достался Минобрнауки). Во главе стола - вице-премьер Татьяна Голикова. По правую руку от нее – новый министр Сергей Кравцов, по левую – министр прежний - Ольга Васильева.

Представление в общем-то формальное: Кравцова в Минпросе знают все. О чем и говорит Голикова: Сергей Сергеевич вышел из системы образования, и в то время, когда министерство еще было единым, в ранге заместителя министра возглавлял Рособрнадзор.

Голикова благодарит Ольгу Юрьевна Васильеву за то, что она создала коллектив нового министерства. И за то, что «за более чем полтора года совместно работая мы (вице-премьер здесь говорит и о правительстве, и о министерстве) заложили основы национального проекта «Образование».

Экс-глава министерства просвещения Ольга Васильева. Фото: Министерство просвещения Российской Федерации

- Очень многое сделано для того, чтобы наладить конструктивные отношения с регионами страны, запустить сложные процессы, - продолжает Голикова. - И я думаю, что у Ольги Юрьевны и ее коллектива все получилось…

Вице-премьер напоминает, что новый министр - доктор педагогических наук. Тема его диссертации «Теория и практика организации профильного обучения в школах РФ». И просит его «максимально сохранить трудоспособный коллектив министерства».

Какие задачи перед Кравцовым как министром будут стоять в первую очередь:

- Нужно очень быстро оценить дополнительную потребность в школьных местах. Минфин уже к 11 февраля должен представить поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы.

Прокомментирую. Программа ликвидации в школах третьей и второй смен была объявлена в 2015 году. Предполагалось уже в 2018 году ликвидировать третью смену, к 2021 году перевести 1 - 4 классы и 10 - 11 классы на обучение в одну смену. А к 2025 году - перевести всех школьников из зданий школ с износом 50 процентов и выше в новые школы и обеспечить обучение в одну смену учеников 5 - 9 классов. Таких масштабных планов не было даже в СССР.

Заявленные темпы строительства и реконструкции обеспечить не удается. В трех регионах до сих пор сохраняется третья смена. В некоторых регионах появилась «скрытая третья смена» - когда ребята занимаются уже поздно вечером, но по документам числятся на второй смене. Есть районы, где во вторую смену занимаются до 40 процентов школьников.

При этом в младшую и среднюю школу приходят все больше ребят. Так что денег на строительство и реконструкцию зданий явно нужно больше, чем было заложено 5 лет назад. Да еще необходимо поменять строительные нормы, которые не позволяют разместить школьные здания в районах густой жилой застройки, ограничивают возможности реконструкции уже имеющихся помещений.

- Организация горячего питания в начальной школе. О чем говорил Президент в послании Федеральному собранию. Тут тоже нужно действовать быстро – программа должна начать работать с нового учебного года. А к 2023-у году кормить вкусным и полезным завтраком должны всех младшеклассников. И министерству нужно организовать такую работу вместе со всеми регионами и муниципалитетами.

Прокомментирую. Да, во многих школах есть сегодня столовые и кафе, которые обеспечивают горячим питанием ребят. Но, опять же, организована их работа по-разному. Где-то повара в штате школ, где-то кормежка отдана на аутсорсинг, где-то все районные школы обеспечивает один поставщик, а где-то несколько. Система разношерстная и практически не поддается контролю. Так что тут важно не только гарантировать подогрев приготовленные котлет, но и качество приготовленных блюд. А это довольно непросто при нашей вольнице.

- Обеспечить механизм выплат 5 тысяч рублей всем классным руководителям страны с 1 сентября 2020 года.

Прокомментирую. Классных руководителей у нас - 838 тысяч! И, опять же, в разных регионах по-разному организованы выплаты. И по-разному строится бюджет. Минпросу предстоит очень быстро вместе с Минфином и регионами разработать систему увеличения бюджета школ на те самые классные выплаты и сделать так, чтобы поступившие деньги школа или ее учредитель не захотели тратить на другие, пусть тоже насущные нужды. Я, например, знаю регионы, которые легко отменили стимулирующие выплаты учителям. Хотя, в общем-то не имели право это делать. На минуточку: в месяц на поддержку классных руководителей нужно найти больше 5 млрд рублей (это если считать с налогами).

- Ввести национальную систему учительского роста.

- По сути, - заметила Голикова, - Это паспортизация регионов в части школьного образования.

Вице-премьер Татьяна Голикова. Фото: Министерство просвещения Российской Федерации

Зачем нужна такая система? На ее основе планируют разработать отраслевую систему оплаты труда в образовании. Уже в мае Минпрос должен представить доклад о том, какие системы оплаты труда сложилась в регионах.

- На базе этого доклада мы будем отрабатывать возможные изменения оплаты труда, - пообещала вице-премьер.

Получается, что все четыре задачи, которые Татьяна Голикова выделила, обращаясь к новому министру, экономические. Можно прибавить к ним еще выполнение целей нацпроекта «Образование», под который тоже выделены дополнительные финансы.

На мой взгляд, это – ответ на замечания образовательных политиков о том, что система недофинансирована. И в условиях скромных бюджетов не может развиваться необходимыми для страны темпами. То есть дополнительные деньги на образование находят и в первую очередь их планируют вложить в школьную инфраструктуру, в здоровье детей (горячие питание – это как раз об этом) и в повышение материального уровня учителей.

Не было на представлении нового министра разговоров о федеральных образовательных стандартах, о федеральном перечне учебников, о чем весь прошлый год шли бурные дискуссии. И это тоже показательно.

Сергей Кравцов ответил коротко: преемственность в министерстве будет сохранена.

Ольга Васильева пообещала помогать новому министру «столько, сколько нужно».

Татьяна Голикова намекнула, что «Ольга Юрьевна будет работать с нами. Не только с министерством просвещения, но и с правительством. Она будет востребована». Но новое место работы, которое предложено Васильевой, не назвала.

Все представление заняло 12 минут.

Сотрудники СМИ покинули зал…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биография Сергея Кравцова: что известно о новом министре Просвещения РФ

Сергей Сергеевич Кравцов родился 17 марта 1974 года в Москве.

В 1996 году окончил Московский государственный открытый педагогический университет (сейчас это Московский педагогический госуниверситет) с красным дипломом по специальности "учитель математики и информатики". (подробности)

Личный опыт: как новый министр просвещения воспитывает собственных детей

В ноябре этого года ведомство проводило традиционную встречу с родительской общественностью, где Сергей Кравцов отвечал на самые наболевшие вопросы о сдаче ЕГЭ. (подробности)