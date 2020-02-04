С Гордоном совсем не то: Ксения Собчак выходит в эфир с собственным шоу

Ну вот, и дождались. Спустя 12 лет после выхода в эфир проекта «Последний герой», Ксения Собчак возвращается на Первый канал. На этот раз — с собственным шоу.

Проект «Док-Ток» (не путать с дог-шоу), как ожидается, представит зрителю рассудительный и корректный взгляд на резонансные общественные истории.

- Это абсолютно новый формат, никто еще на телевидении такого не делал, - искренне убеждена Собчак. - Его невозможно сравнивать с другими ток-шоу, именно поэтому мне было интересно принять в нем участие. Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы. Идея моего сотрудничества с Первым появилась давно, около трех лет назад. И в какой-то момент канал предложил вот такой формат. Работа над «Док-Ток» была длительной: проект менялся, развивался, набиралась команда, снимались пилотные выпуски, мы их анализировали, дорабатывали, и теперь чувствуем, что полностью готовы к эфиру.

Вести проект Собчак будет поочередно с Александром Гордоном. Возможно, чтобы было больше времени получше подготовиться к эфиру. Возможно, потому что с Гордоном безопаснее (ведь Александр Гарриевич — мастак в этом деле), но не то.

- Мы с Ксенией очень разные люди, как и все, кто нас смотрит, - считает Гордон. - И нас интересуют разные истории. Но иногда мы, возможно, увидим в одной и той же истории совсем разные смыслы.

Спустя 12 лет после выхода в эфир проекта «Последний герой», Ксения Собчак возвращается на Первый канал.Фото: Первый канал

Слоган новой вечерней программы: «Истории, достойные экранизации». Речь пойдет о важнейших событиях, чаще всего скандальных, которые происходили в нашей стране. В студии Собчак и Гордона пошагово реконструируют, «переживут заново» и разберут по косточкам резонансные сюжеты: похождения Кокорина и Мамаева, убийство сестрами Хачатурян отца и другие. Ведущие представят точку зрения всех участников конфликта и выслушают мнение именитых юристов — Анатолия Кучерены, к примеру.

В отличие от большинства «оручих» проектов, «Док-Ток» (можно расшифровать как «документальный разговор») обещает быть рассудительным и серьезным. Драк, воплей и швыряний тяжелыми предметами в студии не предвидится. По крайней мере, по словам Ксении Собчак. А ей пришлось попотеть, чтобы проект вышел в эфир.

Еще в сентябре прошлого года Первый крутил анонсы программы. В креативном ролике ведущая томилась в ванной, разговаривая по телефону с неким Андреем.

Ксения Собчак. Скоро на Первом.

Чуть позже ответ снял Малахов, который отвечал по телефону некой Ксюше. Но тогда выход шоу подморозили.

Слоган новой вечерней программы: «Истории, достойные экранизации».Фото: Первый канал

malakhov007 Ксения Собчак на Первом

Собчак уверяла, что загвоздка произошла на стадии утверждения гонорара. И вот, 3 февраля анонс из ванной опять всплыл в эфире. На этот раз Ксения сообщала собеседнику Андрею, что затопила соседа снизу, потому что «слишком тщательно готовится к выходу» (как оказалось, промо снимал Константин Богомолов, муж Собчак).

Новый проект с Ксенией Собчак.

Малахов ответил съемкой из собственной квартиры, залитой водой, где призвал собеседницу Ксению поторопиться, «а то дальше анонсов опять дело не дойдет».

xenia_sobchak Флешмоб с ванной

Но в итоге дошло. «Док-Ток» будет идти по вечерам сразу после премьерных сериалов Первого (на неделе с 10 февраля — это «Триггер» с Максимом Матвеевым). То есть в самое привлекательное для интеллектуальной аудитории время. Злые и завистливые языки связывали премьеру авторского проекта Собчак с участием в выборах президента России в марте 2018 года. Мол, это часть сделки, на которую пошла Ксения, став кандидатом. Да что они все понимают в телевидении?! «Док-Ток» и правда уникальный формат, ведь зритель устал от брызг слюней в студии политических ток-шоу и истосковался по голосу разума. Именно им, как Данко, и осветит телеящик Собчак. Не без Гордона, конечно.

«Док-Ток», Первый, с 10 февраля, понедельник-четверг, 22.30

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