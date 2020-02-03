2020-02-03T15:10:30+03:00
Телевизор

У Малахова протекла крыша: Ксения Собчак выходит с новым шоу на Первом

Новый промо-ролик проекта телеведущей снял Константин Богомолов — в эфире реконструируют резонансные уголовные дела
Константин ГЛЫБА
Поделиться:
Ксения Собчак выходит с новым шоу на ПервомКсения Собчак выходит с новым шоу на ПервомФото: Скриншот с видео
Изменить размер текста:

Этот видеоролик вышел в эфир Первого канала полгода назад. «Привет, Андрей! Он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться!». Лежа в ванной, Ксения Собчак отвечала на звонок некоего Андрея. Расшифровка такая — у Ксении выходит шоу на Первом канале, Малахов в шоке, «Привет, Андрей» - это отсылка к названию его проекта на канале «Россия 1». Слово «скоро» в финале рекламного клипа обещало приближение нового телепроекта.

Ксения Собчак. Скоро на Первом.

Чуть позже Малахов опубликовал ответный ролик, чуть более откровенный, где он в ванной вместе с женой, Натальей Шкулевой, и по-дружески предупреждает: «Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты?»

malakhov007malakhov007
Ксения Собчак на Первом
39643 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Несмотря на информационный разогрев, премьеры в прошлом году так и не случилось. Собчак объясняла это согласованием суммы гонорара.

И вот 2 февраля на официальном сайте Первого канала вышло продолжение разговора в ванной.

- Да? - говорит Собчак, отвечая на звонок. - Привет, Андрей. Что, затопила? Ой...Ну, прости, я слишком тщательно готовилась к выходу. Тебе, кстати, не помешал бы ремонт.

Новый проект с Ксенией Собчак.

Расшифровка: программу Собчак немного заморозили, чтобы тщательно проработать и подготовить к выходу в эфир. У Малахова потекла крыша (потолок). У себя в инстаграме Ксения подчеркнула, что «флешмоб с ванной» продолжается. И добавила, что второй ролик снимал ее муж, Константин Богомолов.

- Обычно он любит более крупные художественные формы, - игриво намекнула телеведущая на обнаженные достоинства актрис сериала «Содержанки», который снял Богомолов. - Но тут почему-то согласился.

xenia_sobchakxenia_sobchak
Флешмоб с ванной
24786 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Спустя некоторое время ответный ролик выложил Андрей Малахов.

- Ну снимай трубку, а? - кричит ведущий, пока ходит по своей квартире, а с потолка капает вода. - Я на втором! И меня затопило. Нужно было уехать в Париж на один день, чтобы она всех затопила. Ну что за человек? Алло, Ксюш! Ты все еще в ванной? (говорит в сторону) Она в каждой ванной затычка (в данном случае правильно было сказать «ванне» - Авт.). Ремонт, говоришь? Да мы к ремонту всегда готовы! (берет в руки малярный валик) Видел твой [ремонт]. В красном, в черном? Боже, это такой «вчерашний день», моя дорогая! Давай уже вылезай из ванной, а то дальше анонсов опять дело не дойдет.

malakhov007malakhov007
Собчак учит доверять другим людям
15531 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

После этого ведущий бросает телефон и говорит в камеру:

- У меня идея! Пора Ксю проучить! Пусть она будет во всем виновата. Давайте затопим наших соседей на первом (игра слов — канале, конечно — Авт.).

Если не помнить про конкуренцию Первого и «России 1», а так же болевой переход Андрея Малахова с одного канала на другой, то может показаться, что весь этот пинг-понг с инстаграм-вызовами просто звенья одной цепи. Ловкая комбинация для привлечения зрителей и подогрева интереса к шоу Малахова «Привет, Андрей!» и будущему проекту Собчак. Имитация конкуренции в сверхскоростном режиме. Слишком уж слаженно действуют коллеги-конкуренты и слишком уж подготовлены их ролики, снятые в похожей стилистике. Но, скорее всего, речь идет лишь о цепной реакции. Едва ли Собчак и Малахов договорились бы.

При этом Андрей практически раскрывает новое название программы Ксении. Судя по антуражу студии, которую засветил в соцсетях адвокат Анатолий Кучерена и надписям за его спиной, оно будет связано с красным и черным цветами. Именно поэтому Малахов и говорит про ремонт «в красном, в черном».

- Когда вас затопили соседи сверху, а вам лень разбираться, откройте кран и затопите соседей снизу, - философски подписал креативное видео ведущий. - Не бойтесь делегировать и учитесь доверять другим людям...

По данным «КП», проект действительно скоро появится в эфире Первого. Подробности пока держатся в тайне. Но вероятнее всего в проекте будут реконструироваться и обсуждаться события громких уголовных дел и скандалов. Таких, как загул Александра Кокорина и Павла Мамаева, убийство отца сестрами Хачатурян и так далее. По крайней мере, точно известно, что в шоу участвовали известные адвокаты — глава Общественного совета при МВД РФ адвокат Анатолий Кучерена, настаивающий, что в действиях сестер Хачатурян состава преступления нет. И Александр Бенхин, который отменил приговор якутскому экс-депутату Николаю Румянцеву за смертельное ДТП.

https://n1s1.starhit.ru/48/b2/bc/48b2bc5faf8c28da525ea02065f78e29/600x471_0_11cf661916a45ca4a7b87281ab93abcc@600x471_0xac120003_973746551580715692.jpg

Ксения Собчак: королева эпатажа.«Дом-2», танцы с Тимати, война с Волочковой, президентская гонка, свадьба в катафалке… Как всё это может ужиться в одном человеке? Может, если речь о Ксении Собчак. Королева эпатажа отметила 5 ноября 2019 своё 38-летие!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ксения Собчак: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Без веселящего газа и наркотиков»: Беркович из «Сватов» рассказал про возобновление съемок
Александр Феклистов, который сыграл роль Александра Берковича в знаменитом сериале «Сваты» наконец-то назвал точную дату продолжения съемок долгожданного нового сезона
Актриса Татьяна Чердынцева: Мужа нашла, когда стала «ученицей Мессинга»
Первый канал показывает новый мистический сериал, где ассистентку легендарного артиста-экстрасенса Ольгу Мигунову играет белорусская артистка. Девушка рассказала «СВ» об экстриме на съемках, знакомстве с прототипом своей героини и о том, каково ей пришлос
Новости 24