У Малахова протекла крыша: Ксения Собчак выходит с новым шоу на Первом

Этот видеоролик вышел в эфир Первого канала полгода назад. «Привет, Андрей! Он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться!». Лежа в ванной, Ксения Собчак отвечала на звонок некоего Андрея. Расшифровка такая — у Ксении выходит шоу на Первом канале, Малахов в шоке, «Привет, Андрей» - это отсылка к названию его проекта на канале «Россия 1». Слово «скоро» в финале рекламного клипа обещало приближение нового телепроекта.

Ксения Собчак. Скоро на Первом.

Чуть позже Малахов опубликовал ответный ролик, чуть более откровенный, где он в ванной вместе с женой, Натальей Шкулевой, и по-дружески предупреждает: «Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты?»

malakhov007 Ксения Собчак на Первом

Несмотря на информационный разогрев, премьеры в прошлом году так и не случилось. Собчак объясняла это согласованием суммы гонорара.

И вот 2 февраля на официальном сайте Первого канала вышло продолжение разговора в ванной.

- Да? - говорит Собчак, отвечая на звонок. - Привет, Андрей. Что, затопила? Ой...Ну, прости, я слишком тщательно готовилась к выходу. Тебе, кстати, не помешал бы ремонт.

Новый проект с Ксенией Собчак.

Расшифровка: программу Собчак немного заморозили, чтобы тщательно проработать и подготовить к выходу в эфир. У Малахова потекла крыша (потолок). У себя в инстаграме Ксения подчеркнула, что «флешмоб с ванной» продолжается. И добавила, что второй ролик снимал ее муж, Константин Богомолов.

- Обычно он любит более крупные художественные формы, - игриво намекнула телеведущая на обнаженные достоинства актрис сериала «Содержанки», который снял Богомолов. - Но тут почему-то согласился.

xenia_sobchak Флешмоб с ванной

Спустя некоторое время ответный ролик выложил Андрей Малахов.

- Ну снимай трубку, а? - кричит ведущий, пока ходит по своей квартире, а с потолка капает вода. - Я на втором! И меня затопило. Нужно было уехать в Париж на один день, чтобы она всех затопила. Ну что за человек? Алло, Ксюш! Ты все еще в ванной? (говорит в сторону) Она в каждой ванной затычка (в данном случае правильно было сказать «ванне» - Авт.). Ремонт, говоришь? Да мы к ремонту всегда готовы! (берет в руки малярный валик) Видел твой [ремонт]. В красном, в черном? Боже, это такой «вчерашний день», моя дорогая! Давай уже вылезай из ванной, а то дальше анонсов опять дело не дойдет.

malakhov007 Собчак учит доверять другим людям

После этого ведущий бросает телефон и говорит в камеру:

- У меня идея! Пора Ксю проучить! Пусть она будет во всем виновата. Давайте затопим наших соседей на первом (игра слов — канале, конечно — Авт.).

Если не помнить про конкуренцию Первого и «России 1», а так же болевой переход Андрея Малахова с одного канала на другой, то может показаться, что весь этот пинг-понг с инстаграм-вызовами просто звенья одной цепи. Ловкая комбинация для привлечения зрителей и подогрева интереса к шоу Малахова «Привет, Андрей!» и будущему проекту Собчак. Имитация конкуренции в сверхскоростном режиме. Слишком уж слаженно действуют коллеги-конкуренты и слишком уж подготовлены их ролики, снятые в похожей стилистике. Но, скорее всего, речь идет лишь о цепной реакции. Едва ли Собчак и Малахов договорились бы.

При этом Андрей практически раскрывает новое название программы Ксении. Судя по антуражу студии, которую засветил в соцсетях адвокат Анатолий Кучерена и надписям за его спиной, оно будет связано с красным и черным цветами. Именно поэтому Малахов и говорит про ремонт «в красном, в черном».

- Когда вас затопили соседи сверху, а вам лень разбираться, откройте кран и затопите соседей снизу, - философски подписал креативное видео ведущий. - Не бойтесь делегировать и учитесь доверять другим людям...

По данным «КП», проект действительно скоро появится в эфире Первого. Подробности пока держатся в тайне. Но вероятнее всего в проекте будут реконструироваться и обсуждаться события громких уголовных дел и скандалов. Таких, как загул Александра Кокорина и Павла Мамаева, убийство отца сестрами Хачатурян и так далее. По крайней мере, точно известно, что в шоу участвовали известные адвокаты — глава Общественного совета при МВД РФ адвокат Анатолий Кучерена, настаивающий, что в действиях сестер Хачатурян состава преступления нет. И Александр Бенхин, который отменил приговор якутскому экс-депутату Николаю Румянцеву за смертельное ДТП.

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