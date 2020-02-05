Секрет долголетия: сидеть в темноте и ничего не делать

Пещерные саламандры (Proteus anguinus), они же европейские протеи, они же ольмы, которых местные жители называют «человеческими рыбками» (човечија рибица), дивясь их бледно-розовой — прямо таки человеческой — коже, редчайшие существа. Водятся лишь в подземных озерах на западе Балканского полуострова — в кромешной тьме. Света белого не видят. От чего и глаз не имеют.

Изучить образ жизни земноводных «отшельников» взялись венгерские ученые, ведомые Гергели Балашом (Gergely Balаzs) из Университета Этвоша Лорана (Department of Systematic Zoology and Ecology, Eötvös Lorаnd University). Они 8 лет ныряли в воды одной из пещер Боснии и Герцеговины, в которой обитают 19 ольмов.

С самого начала венгры пометили «подопытных» безвредной краской, а потом следили за их перемещением. Перемещались бледно-розовые существа крайне лениво. Большинство за 8 лет сдвинулись менее, чем на 5 метров. А одна саламандра вообще не тронулась с места — ее нашли там же, где оставили 2569 дней назад. Нашли в той же позе. О чем рассказала газета The Independent со ссылкой на журнал Journal of Zoology.

Получается, что саламандра не меняла позу 7 лет. Шевелилась ли она время от времени? Чем питалась? Ответов нет. Ученые лишь отмечают, что ольмы экономят энергию. Они даже спариваются раз в 12,5 лет, чтобы лишний раз не утруждаться. А живут более 100 лет, что для амфибий, к которым принадлежат существа, феноменально. Может быть, в сверхъестественной лени и состоит секрет их долголетия?

Слепое подражание пещерным лентяям, простите уж за каламбур, вряд ли уместно: 7 лет на одном месте - это, конечно, слишком. Но поберечь энергию время от времени — можно даже в темноте — бывает весьма полезным. Ведь слишком активная жизнь редко бывает долгой. Тому есть весьма убедительные примеры.

КСТАТИ

Лень, оказывается, дает больше эволюционных преимуществ, чем сила и выносливость.

Американские ученые из Университета Канзаса (University of Kansas) изучили особенности жизнедеятельности моллюсков Атлантического океана — вымерших и ныне здравствующих. Выяснили: вымершие моллюски были деятельными, если так можно выразиться. Обладали усиленным метаболизмом и вели активный образ жизни. И обменные процессы, соответственно, шли у них быстрее, чем у представителей поколения, доживших до наших дней. В этом смысле, по словам ученых, современные моллюски стали куда более ленивыми чем, их предки. И благодаря этому сохранились - как виды.

Повышенная активность, в итоге, не довела до добра - «деятельные» виды исчезли примерно за 5 миллионов лет, а «бездельники» остались.

Читать дальше