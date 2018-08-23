Открытие ученых: быть ленивым не только приятно, но и полезно

СЕГОДНЯ 17:40 2018-08-23T17:40:43+03:00

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Неожиданную пользу лени выявили американские ученые из Университета Канзаса (University of Kansas). Ведомые аспирантом Люком Стротцем (Luke Strotz), они изучили особенности жизнедеятельности двустворчатых и брюхоногих моллюсков Атлантического океана — вымерших и ныне здравствующих. Выяснили: вымершие моллюски были деятельными, если так можно выразиться. Обладали усиленным метаболизмом и вели активный образ жизни. И обменные процессы, соответственно, шли у них быстрее, чем у представителей поколения, доживших до наших дней. В этом смысле, по словам ученых, современные моллюски стали куда более ленивыми чем, их предки. И благодаря этому сохранились - как виды.

Ленивые моллюски Атлантического океана из числа обследованных.

Вымершие трудолюбивые моллюски.

Повышенная активность, в итоге, не довела до добра - «деятельные» виды исчезли примерно за 5 миллионов лет. «Бездельники» сохранились. Определить, кто есть кто позволили раковины. Измеряя их, ученые судили о «трудолюбии» тех или иных моллюсков, прикидывая с какой скоростью увеличивалась толщина створок.

Вывод: быть ленивым выгодно с эволюционной точки зрения. Не исключено даже, что природа специально наделила некоторых живых существ способностью лениться — особенно тех, которые ей больше по нраву. Мол, пусть не вымирают. И кто знает, может быть, от этого и мы ленимся хотя бы время от времени. Чтобы не исчезнуть как вид.

- Да, - соглашается с коллегами Брюс Либерман (Bruce Lieberman) из Оксфордского университета (Oxford University). - Лозунг «выживает сильнейший и самый приспособленный» уже не актуален. Пора менять его на «выживает самый ленивый» - то есть, неторопливый и апатичный. В долгосрочной перспективе лень лучшая эволюционная стратегия. Чем медленнее метаболизм, тем больше вероятность того, что вид просуществует дольше.

Кстати, ленивыми становятся по наследству. Это обнаружили исследователи из Университета Калифорнии (University of California).

Профессор Теодор Гэрлэнд (Theodore Garland) экспериментировал с мышами. Начал еще в 1993 году, последовательно изучая их поведение. Длительные наблюдения и привели к неопровержимым выводам. Ленивые зверьки - те которые предпочитали вести малоподвижный образ жизни, давали столь же неторопливое потомство.

Лень имеет генетическую природу.

- В смысле наследования тех или иных поведенческих моделей люди почти не отличаются от мышей, - говорит профессор. - Поэтому результаты нашего исследования можно перенести и на нас с вами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Людям свойственно не утруждаться

Команды лениться поступают на уровне подсознания, а тело им повинуется, уверяют канадские ученые из университета Саймона Фрейзера в Ванкувере (Vancouver’s Simon Fraser University). Они экспериментировали с добровольцами из числа занимающихся фитнесом. Закрепили им на ногах особые шарниры - нечто вроде экзоскелетов, но которые не помогали ходить, а наоборот чуть препятствовали. Экспериментаторам хотелось посмотреть, какого рода походку приобретут "стреноженные" испытуемые.

Походка действительно изменилась - самым неожиданным образом. Добровольцы весьма быстро начинали идти так, чтобы расходовать как можно меньше энергии. При этом сознательно они совершенно не собирались лениться. Но мозг посылал телу команду не утруждаться. И ноги по сути сами начинали двигаться лениво и наиболее эффективно в смысле расходования энергии.

- Скорее всего способность выполнять те или иные действия так, чтобы затрачивать на них минимум усилий, люди выработали в процессе эволюции, - объясняет один из экспериментаторов. - Поэтому мы предпочитаем короткую дорогу длинной, не стоим, а сидим, если можем лечь, то ложимся, а уж если легли, то засыпаем.

Команда "не утруждаться" поступает из подсознания.

По словам ученого, шаги - весьма неосознанное действие - убедительно продемонстрировали то, что у людей реально существует "ленивая стратегия". Мозг, постоянно контролируя расход энергии, менял амплитуду размаха рук, ширину шагов, их частоту, наклон тела, движения ягодиц так, чтобы энергозатраты стали оптимальными.

Своими экспериментами канадские исследователи по сути объяснили, почему даже регулярные тренировки далеко не всем помогают сбросить лишний вес. Мозг не дает "работать" в спортзале с максимальной отдачей - заставляет лениться. Поэтому нужна немалая сила воли, чтобы, наоборот, заставить себя напрягаться.

- Нервная система работает против физкультурников - борется с их желанием сжечь как можно больше калорий, - уверяет Донелан.

И может быть, это правильно для сохранения нашего вида? Вспомним вымерших моллюсков...