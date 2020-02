Супер-мини и бесконечно длинные ноги: опубликована полная версия «голливудской» фотосессии Поклонской

Несколько дней назад Наталья Поклонская опубликовала в блоге снимки с модной фотосессии. Визажисты и стилисты постарались на славу, создавая модный образ политика. Впрочем, с такой фигурой, как у 39-летней Поклонской, впору выходить на подиум.

Наталья Поклонская осталась довольна своей голливудской фотосессией, как она ее лаконично назвала. Комментируя фото, депутат кокетливо пообещала: "Все снимки сразу выкладывать не буду. По чуть-чуть". Так и произошло.

Сначала достоянием общественности стали три фотографии. Однако в распоряжении kp.ru оказалась полная съемка. От депутата глаз невозможно отвести.

Наталья ничуть не уступает инстамоделям - невероятно длинные ноги, осиная талия и неземной красоты лицо. Не зря в свое время японцы сходили с ума, первый раз увидев прокурора Крыма. Большие глаза, правильные черты лица и белокурые локоны завораживают и манят.

Роковая красотка. Как раз тут должна заиграть песня: «Pretty woman, walking down the street Pretty woman, the kind I like to meet...». Фото: Екатерина Вологжанина