Супер-мини и бесконечно длинные ноги: опубликована полная версия «голливудской» фотосессии Поклонской

Несколько дней назад Наталья Поклонская опубликовала в блоге снимки с модной фотосессии. Визажисты и стилисты постарались на славу, создавая модный образ политика. Впрочем, с такой фигурой, как у 39-летней Поклонской, впору выходить на подиум.

Наталья надела костюм-двойку, дополнив модный образ блузкой с «хищным» принтом. Фото: Екатерина Вологжанина

Маленькое черное платье по фигуре, отсутствие аксессуаров, лаковые лодочки. Классика гламура, которая вдохновляет на века и не оставляет никого равнодушным. Фото: Екатерина Вологжанина

Наталья Поклонская осталась довольна своей голливудской фотосессией, как она ее лаконично назвала. Комментируя фото, депутат кокетливо пообещала: "Все снимки сразу выкладывать не буду. По чуть-чуть". Так и произошло.

Экс-прокурор Крыма продемонстрировала элегантный образ. Фото: Екатерина Вологжанина

Депутат отказалась от строгих нарядов в пользу женственного аутфита. Фото: Екатерина Вологжанина

Сначала достоянием общественности стали три фотографии. Однако в распоряжении kp.ru оказалась полная съемка. От депутата глаз невозможно отвести.

В момент фотосъемки взгляд Натальи становится чувственно-искушенным. Фото: Екатерина Вологжанина

Шелковый наряд струится по фигуре. Платье на Поклонской настолько легкое и воздушное, что, кажется, создано для наслаждения. Фото: Екатерина Вологжанина

Наталья ничуть не уступает инстамоделям - невероятно длинные ноги, осиная талия и неземной красоты лицо. Не зря в свое время японцы сходили с ума, первый раз увидев прокурора Крыма. Большие глаза, правильные черты лица и белокурые локоны завораживают и манят.

Яркий макияж и аккуратно уложенные локоны выглядели стильно. Фото: Екатерина Вологжанина

Роковая красотка. Как раз тут должна заиграть песня: «Pretty woman, walking down the street Pretty woman, the kind I like to meet...». Фото: Екатерина Вологжанина

На новых снимках Поклонская мила и восхитительна. Она прекрасна в своей естественности.

Наталья Поклонская примерила образ девушки с обложки глянца. Фото: Екатерина Вологжанина

Поклонская позировала в элегантном нежно-розовом платье по фигуре. На плечи она набросила жакет в стилистике гусарского доломана с декором в оттенках розового. Фото: Екатерина Вологжанина

Минимум косметики на лице, а главным акцентом в макияже стали глаза. Губы накрашены нежно-розовой помадой или использован блеск. Пикантной изюминкой образа стал едва заметный румянец на щеках.

Изюминкой фотосессии стал удлиненный жакет и прозрачная юбка. Благодаря такому супер-мини политик показала бесконечно длинные ноги. Фото: Екатерина Вологжанина

Видно, что Наталья с удовольствием позирует на камеру. "Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская «няш-мяш»", - говорит она.

По ее словам, поход к фотографу очень поднимает настроение и самооценку. "Чувствуешь себя, простите за банальность, прям звездой", - резюмирует депутат.