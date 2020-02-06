2020-02-05T19:42:58+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Быть пессимистом потрясающе. Я всегда или прав, или приятно удивлен

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Вы замечали, что в фильмах суперзлодеи хотят все изменить, а супергерои - оставить все как есть?

***

Я настолько старый, что помню времена, когда студенты делились на физиков и лириков, а не на Яндекс.Еда и Деливери-клуб.

***

- Что, вот так развернешься и уйдешь навсегда, даже ничего на прощание не скажешь?..

- Мужчина, я вас первый раз вижу, и дайте мне выйти из маршрутки.

***

Весь день искал дома сосиски, но так и не нашел. Потом посмотрел на довольное лицо тестя и понял: сосиски в тесте...

***

- Посмотрите на них! Бордель тут устроили, понимаешь! Безобразие!

- Не бордель, а учебно-тренировочный центр для приобретения практических навыков по повышению рождаемости населения. Жизнью страны надо жить, гражданин!

***

Как-то одна девочка лизнула качели и обожгла язык, потому что нефиг в Израиле летом качели лизать!

***

- Чего такой довольный?

- Вчера с женой целый вечер спорили, и я победил!

- Как тебе такое удалось?

- А я раньше успел разреветься!

***

Как можно считать меня трусом, если я пью лекарство, прочитав обо всех его побочных эффектах!

***

Жена, расставляя в холодильнике на решетке только что купленные куриные яйца:

- Учти, слева 4 яйца - из предыдущей партии.

Муж:

- А почему меня должна интересовать партийная принадлежность яиц?

***

- Мама, а что это дедушка весь день качается в своем кресле-качалке?

- Да ему так легче рюмочку опрокидывать…

ИСТОЧНИК KP.RU

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