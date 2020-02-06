«Онкопатруль»: узнать все о раке и бесплатно обследоваться на самые частые виды онкологических болезней

«КП» уже писала о запуске проекта «Онпопатруль». В рамках Всероссийской акции ведущие врачи-онкологи встречаются с жителями разных регионов, проводят семинары и диагностику самых распространенных видов рака. Марафон стартовал в 2019 году, прошел в Ярославле, Московской, Калужская областях, Ставропольском крае, Башкирии. На этой неделе, во Всемирный день борьбы против рака (4 февраля), эксперты «Онкопатруля» завершили свою работу в Калужской области и передали эстафету Белгородской.

В Калуге проверку на рак прошли 220 работников крупного автомобильного завода. Сотрудников с подозрением на злокачественные образования направили на дополнительные обследования в калужский областной клинический онкологический диспансер. На информационно-просветительском семинаре врачи-онкологи рассказали, что у мужчин в регионе лидируют рак предстательной железы, трахеи, бронхов, легких и колоректальный рак. У женщин – рак молочной железы, кожи и колоректальный рак.

Фото предоставлено пресс-службой НМИЦ радиологии

Для раннего выявления заболеваний в Калужской области уже 15 лет работает программа по стимулированию медицинского персонала за проявление онконастороженности. Любой медицинский работник, который заподозрил у пациента признаки онкологического заболевания, получает 3 000 рублей в случае, если диагноз подтвержден.

- Главный враг рака - это раннее выявление, - подчеркивает главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн, который стал одним из инициаторов «Онкопатруля». - Сегодня перед специалистами стоит задача наладить повсеместную диспансеризацию. А также грамотную маршрутизацию каждого пациента. Так, чтобы в случае выявления злокачественного образования человек в кратчайшие сроки смог получить доступ к специализированной высокотехнологичной медицинской помощи. При этом эффективная онкопомощь должна быть обеспечена каждому пациенту вне зависимости от его места проживания и социального статуса.

Следить за ходом, графиком марафона в 2020-м году и получать другую необходимую информацию можно на сайте Национального медицинского исследовательского центра радиологии www.nmicr.ru