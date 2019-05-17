2019-05-17T17:47:24+03:00
Здоровье

В России начал работать бесплатный «Онкопатруль»

Ведущие врачи-онкологи встречаются с жителями разных регионов, проводят семинары и диагностику самых распространенных видов рака [график марафона]
Анна ДОБРЮХА
Поделиться:
«ОНКОПАТРУЛЬ» - Всероссийский проект, организованный по инициативе главного онколога Минздрава России Андрея Каприна и первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игоря Каграманяна.«ОНКОПАТРУЛЬ» - Всероссийский проект, организованный по инициативе главного онколога Минздрава России Андрея Каприна и первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игоря Каграманяна.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Всероссийский проект «ОНКОПАТРУЛЬ» стартовал в Ярославской области. По сути, «Онкопатруль» это марафон, в ходе которого ведущие врачи-онкологи будут встречаться с жителями разных регионов России. Специалисты проводят бесплатную диагностику самых распространенных видов рака, а также читают просветительские лекции. Можно узнать о самых важных правилах - как вовремя «поймать» тот или иной вид рака, какие современные виды диагностики и лечения существуют в России. Можно задать вопросы экспертам, в том числе узнать, как бесплатно попасть на обследование или сложную операцию.

На старт работы «Онкопатруля» в Ярославль приехал главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии (НМИЦР), академик РАН Андрей Каприн. «Главный враг рака - это раннее выявление, - пояснил академик и врач. - Сегодня перед специалистами стоит задача наладить повсеместную диспансеризацию. А также грамотную маршрутизацию каждого пациента. Так, чтобы в случае выявления злокачественного образования человек в кратчайшие сроки смог получить доступ к специализированной высокотехнологичной медицинской помощи».

Эффективная онкопомощь должна быть обеспечена каждому пациенту вне зависимости от его места проживания и социального статуса, - подчеркивает Каприн. Активное участие в «Онкопатруле» принимают в том числе молодые специалисты НМИЦРа. «Этот проект позволяет нашим молодым докторам видеть «поле», дружить, понимать и разрабатывать новые подходы в лечении пациентов, улучшать качество оказания онкологической помощи в стране», - отмечает главный онколог.

В Ярославле ведущие сотрудники НМИЦ радиологии совместно со специалистами Ярославского онкодиспансера провели диагностику для раннего выявления рака молочной железы, шейки матки, яичников, кожи, предстательной железы и кишечника. А также прошла просветительская акция для жителей города. Врачи рассказали о первых симптомах онкологических заболеваний и современных методиках лечения разных видов рака.

По итогам обследования все пациенты с подозрением на злокачественные новообразования были направлены на дообследование и необходимое лечение в Ярославский онкологический диспансер.

НАША СПРАВКА

«ОНКОПАТРУЛЬ» - Всероссийский проект, организованный по инициативе главного онколога Минздрава России Андрея Каприна и первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игоря Каграманяна. После старта в Ярославской области следующим регионом, где пройдет акция, станет Московская область. Затем - Калужская область, Ставропольский край, Башкирия и др. Следить за ходом, графиком марафона и получать другую необходимую информацию можно на сайте Национального медицинского исследовательского центра радиологии www.nmicr.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Анна ДОБРЮХА

 
Читайте также
Хронический фарингит у взрослых: Симптомы и профилактика
Хронический фарингит или воспаление слизистой оболочки глотки в большинстве случаев связан с инфекцией, наиболее часто вирусной. Обычно хронический фарингит развивается после невылеченного острого фарингита
Новости 24
Порошенко подписал указ о запуске мобильной сети 5G на Украине
Суд арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва и заместителя главы агентства
Матвиенко: Эрдоган сообщил, что никаких изменений в поставках С-400 не будет
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев стал гражданином Украины
Эксперт рассказал о фобиях россиян после возгорания самолета Sukhoi Superjet
Посольство РФ опровергло сообщения о вмешательстве в выборы ЮАР
Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки
Следствие запросило продление ареста Абызова на два месяца
Утиная семья заблокировала дорогу на Минском шоссе
Александр Турчинов покинул пост секретаря Совбеза Украины
Уфа примет главных медиа-менеджеров и блогеров России
Россия обжаловала решение Гаагского суда по иску украинских компаний
Актер Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом
Адвокаты сестер Хачатурян будут просить о прекращении уголовного дела в отношении девушек
В ФРГ надеются, что Россия поможет сохранению иранской ядерной сделки
Главы МИД Польши и России обсудили доступ к обломкам президентского самолета Ту-154М
Меркель рассчитывает встретиться с Зеленским в скором времени
Уроженца Северной Осетии арестовали за перечисление 50 млн ИГ*
НАТО допустило ошибку при авиаударе в Афганистане: 17 полицейских погибли
В Росгвардии заявили, что санкции США против «Терека» не повлияют на его эффективность
Виталий Мутко предрек снижение ипотечных ставок
Российские туристы предпочитают традиционные сувениры еде и алкоголю
Глава ДНР: говорить о раскрытии убийства Захарченко преждевременно
Секретарь Совбеза Украины Турчинов планирует уход в отставку
Польские спецслужбы задержали планировавшего теракт мужчину
Украинский политолог объяснил заинтересованность Зеленского в роспуске Верховной Рады
Глава МИД Украины Климкин подал в отставку