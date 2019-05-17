В России начал работать бесплатный «Онкопатруль»

Всероссийский проект «ОНКОПАТРУЛЬ» стартовал в Ярославской области. По сути, «Онкопатруль» это марафон, в ходе которого ведущие врачи-онкологи будут встречаться с жителями разных регионов России. Специалисты проводят бесплатную диагностику самых распространенных видов рака, а также читают просветительские лекции. Можно узнать о самых важных правилах - как вовремя «поймать» тот или иной вид рака, какие современные виды диагностики и лечения существуют в России. Можно задать вопросы экспертам, в том числе узнать, как бесплатно попасть на обследование или сложную операцию.

На старт работы «Онкопатруля» в Ярославль приехал главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии (НМИЦР), академик РАН Андрей Каприн. «Главный враг рака - это раннее выявление, - пояснил академик и врач. - Сегодня перед специалистами стоит задача наладить повсеместную диспансеризацию. А также грамотную маршрутизацию каждого пациента. Так, чтобы в случае выявления злокачественного образования человек в кратчайшие сроки смог получить доступ к специализированной высокотехнологичной медицинской помощи».

Эффективная онкопомощь должна быть обеспечена каждому пациенту вне зависимости от его места проживания и социального статуса, - подчеркивает Каприн. Активное участие в «Онкопатруле» принимают в том числе молодые специалисты НМИЦРа. «Этот проект позволяет нашим молодым докторам видеть «поле», дружить, понимать и разрабатывать новые подходы в лечении пациентов, улучшать качество оказания онкологической помощи в стране», - отмечает главный онколог.

В Ярославле ведущие сотрудники НМИЦ радиологии совместно со специалистами Ярославского онкодиспансера провели диагностику для раннего выявления рака молочной железы, шейки матки, яичников, кожи, предстательной железы и кишечника. А также прошла просветительская акция для жителей города. Врачи рассказали о первых симптомах онкологических заболеваний и современных методиках лечения разных видов рака.

По итогам обследования все пациенты с подозрением на злокачественные новообразования были направлены на дообследование и необходимое лечение в Ярославский онкологический диспансер.

НАША СПРАВКА

«ОНКОПАТРУЛЬ» - Всероссийский проект, организованный по инициативе главного онколога Минздрава России Андрея Каприна и первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игоря Каграманяна. После старта в Ярославской области следующим регионом, где пройдет акция, станет Московская область. Затем - Калужская область, Ставропольский край, Башкирия и др. Следить за ходом, графиком марафона и получать другую необходимую информацию можно на сайте Национального медицинского исследовательского центра радиологии www.nmicr.ru