Гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой: у спортсменки булимия

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:47:55+03:00

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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова попыталась покончить с собой. Сразу после попытки суицида 21-летняя спортсменка была доставлена в одну из московских больниц. Об этом в четверг сообщил источник сайта kp.ru в оперативных службах.

Согласно его данным, девушка оказалась в больнице еще в среду, 5 февраля. Помимо повреждений, вызванных попыткой суицида, у нее также диагностирована булимия. Это заболевание проявляется в виде приступов переедания и чрезмерной озабоченности контролем веса.

Следователи проводят проверку по факту случившегося. Пообщаться с самой гимнасткой возможности пока нет.

soldy21 У спортсменки диагностировали булимию

Несколькими днями ранее тренер спортсменки Анна Дьяченко сообщила ТАСС, что Александра не сможет выступить на московском этапе Гран-при из-за проблем со здоровьем. Говорилось, что Солдатова не успела восстановиться и набрать форму.

Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года в Москве покончил с собой другой известный спортсмен. Теннисиста Михаила Бирюкова нашли в ванной комнате уже мертвым.

ИСТОЧНИК KP.RU