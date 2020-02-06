2020-02-06T12:47:55+03:00
Происшествия

Гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой: у спортсменки булимия

Девушку доставили в одну из московских больниц
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Александра СолдатоваАлександра СолдатоваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова попыталась покончить с собой. Сразу после попытки суицида 21-летняя спортсменка была доставлена в одну из московских больниц. Об этом в четверг сообщил источник сайта kp.ru в оперативных службах.

Согласно его данным, девушка оказалась в больнице еще в среду, 5 февраля. Помимо повреждений, вызванных попыткой суицида, у нее также диагностирована булимия. Это заболевание проявляется в виде приступов переедания и чрезмерной озабоченности контролем веса.

Следователи проводят проверку по факту случившегося. Пообщаться с самой гимнасткой возможности пока нет.

soldy21soldy21
У спортсменки диагностировали булимию
49775 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Несколькими днями ранее тренер спортсменки Анна Дьяченко сообщила ТАСС, что Александра не сможет выступить на московском этапе Гран-при из-за проблем со здоровьем. Говорилось, что Солдатова не успела восстановиться и набрать форму.

Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года в Москве покончил с собой другой известный спортсмен. Теннисиста Михаила Бирюкова нашли в ванной комнате уже мертвым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Китае коронавирус спас девушку от изнасилования
Гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой: у спортсменки булимия
Дело о похищении певца Авраама Руссо будет пересмотрено
Disney назвал даты премьеры новых сериалов Marvel
Названы регионы, где самая высокая подростковая преступность
Количество погибших при сходе лавины в Турции увеличилось до 38
ОБСЕ завершит миссию на Украине лишь после урегулирования конфликта
Счетная палата предлагает улучшить процесс отчета правительства в Госдуме
Коронавирус из Китая может замедлить российскую экономику на 0,11 п.п.
Китайский Ухань ежедневно дезинфицируют паровыми пушками и оросителями
Друзья подарили Роналду на день рождения "Гелендваген"
Соратница Зеленского призвала не выплачивать пенсии жителям Донбасса
Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии: погибли два человека
Неизвестные похитили американца в Афганистане
Цены на жилье могут подскочить на 25 процентов
В Иерусалиме автомобиль въехал в толпу: пострадали 15 военных
Корабль "Союз МС-13" с тремя космонавтами на борту возвращается на Землю
Половина россиян ищет подработку ради прибавки к зарплате
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку по Дамаску
Умер Айдар Акаев - сын бывшего президента Киргизии
Лайфхак по-китайски: зубочистки против коронавируса
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в США
В продаже оказались данные более 1,2 млн клиентов микрозаймов
Названы регионы России, в которых потребляют больше всего водки
Сергей Лавров прилетел на Кубу
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 563
Пелоси: Трамп остается угрозой для американской демократии
ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС