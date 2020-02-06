Гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой: у спортсменки булимия
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова попыталась покончить с собой. Сразу после попытки суицида 21-летняя спортсменка была доставлена в одну из московских больниц. Об этом в четверг сообщил источник сайта kp.ru в оперативных службах.
Согласно его данным, девушка оказалась в больнице еще в среду, 5 февраля. Помимо повреждений, вызванных попыткой суицида, у нее также диагностирована булимия. Это заболевание проявляется в виде приступов переедания и чрезмерной озабоченности контролем веса.
Следователи проводят проверку по факту случившегося. Пообщаться с самой гимнасткой возможности пока нет.
Несколькими днями ранее тренер спортсменки Анна Дьяченко сообщила ТАСС, что Александра не сможет выступить на московском этапе Гран-при из-за проблем со здоровьем. Говорилось, что Солдатова не успела восстановиться и набрать форму.
Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года в Москве покончил с собой другой известный спортсмен. Теннисиста Михаила Бирюкова нашли в ванной комнате уже мертвым.
ИСТОЧНИК KP.RU