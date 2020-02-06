"У Солдатовой проявились наследственные моменты": почему красавица гимнастка пыталась убить себя

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве после попытки суицида. Врачи оценивают состояние 21-летней спортсменки как удовлетворительное. Меж тем появились подробности о болезни девушки, с которой ей пришлось столкнуться.

Александра Солдатова поступила в НИИ Склифосовского 5 февраля с телесными повреждениями в связи с попыткой суицида. Девушку вовремя обнаружили близкие, после чего ее доставили в медицинское учреждение. Пока посетителей к ней не пускают. "Состояние удовлетворительное, температура вечером и утром - 36,8", - цитирует Р-Спорт представителя лечебного учреждения.

Российская спортсменка Александра Солдатова во время квалификационных соревнований на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, 2016. Фото Егор Алеев/ТАСС

У Солдатовой также диагностирована булимия. Это психическое расстройство приема пищи. Заболевание проявляется в виде приступов переедания и чрезмерной озабоченности контролем веса, что приводит человека к принятию крайних мер.

На момент прибытия медиков Солдатова находилась в агрессивно-возбужденном состоянии. "Я глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу", - рассказала гимнастка.

Что послужило причиной поступка 21-летней Александры, еще предстоит разобраться - детали произошедшего пока не раскрываются. Меж тем ее личный тренер заверила, что с гимнасткой все хорошо. "Я сейчас у Саши. Вся ситуация под контролем, небольшое недомогание", - цитирует Анну Дьяченко "360".

Солдатова справедливо считается одной из самых известных и красивых гимнасток России. На счету спортсменки четыре золота чемпионата мира и три аналогичные награды чемпионата Европы.

soldy21 Случайно наткнулась на это фото. 2014 год. Первый чемпионат мира

Правда, в последнее время Александру преследовали проблемы со здоровьем. Прошлый чемпионат мира по художественной гимнастике Солдатова пропустила. Решению о снятии гимнастки с чемпионата мира в Баку предшествовало ЧП. Александра потеряла сознание во время исполнения программы на финальном этапе Кубка вызова в Португалии в начале сентября 2019 года.

"Саша сказала, что на этом турнире она закончила свое выступление. После одного из упражнений ей стало плохо, у нее потемнело в глазах, она потеряла сознание. Единственным верным решением было прекратить выступление", - рассказывала Дьяченко.

soldy21 Когда-нибудь я соберу все ваши подарки вместе. Уверена, мне и целой комнаты не хватит!

А несколько дней назад стало известно, что красавицу-чемпионку не допустили до московского этапа Гран-при.

"У нее проявились определенные наследственные моменты, скажем так, на уровне ДНК. Они дали о себе знать в процессе взросления. Сейчас мы с ней работаем, лечим ее. Но пока она не восстановилась. Как только я увидела, что Саша болеет, что у нее есть какие-то проблемы со здоровьем, она была снята с чемпионата мира", - цитирует Ирину Винер-Усманову сайт Олимпийского комитета России.

soldy21 Помню, был выходной и рядом удачно проходил фотограф

Ирина Александровна уточнила, что говорила с Солдатовой. "Она поняла и приняла это, поблагодарила меня. Потому что иначе во время чемпионата мира могли произойти неприятности", - добавила Винер-Усманова.

soldy21 Мы здесь всего 10 дней, а нам кажется, прошла целая вечность

В прессе Александру называют не иначе как "вечно третьей". Сначала главными конкурентками гимнастки были Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун. Именно они были отобраны для участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Солдатова тогда осталась за бортом, не попав на главные соревнования своей жизни. Тогда ей было 17 лет. Теперь же ее ключевыми соперницами считаются сестры Алина и Дина Аверины, которые постоянно завоевывают золотые медали на всех крупных соревнованиях.