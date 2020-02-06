«Мы были как беженцы»: американцы хвалят российскую эвакуацию из Уханя и ругают свою

В то время, как в Сети некоторые критикуют проведенную Россией эвакуацию наших граждан из Китая на военном самолете, американцы даже ставят ее собственным властям в пример.

«Два борта за американскими гражданами прибыли в Ухань поздно вечером во вторник. Некоторые (эвакуируемые. - Ред.) ждали информации в аэропорту 48 часов с предположениями о том, что вылет задерживается китайскими властями. Для многих из сотен американцев в аэропорту эвакуация стала разочаровывающим опытом, усугубленным тем фактом, что американское правительство немедленно эвакуировало свое консульство в Ухане, после того, как город в центре вспышки смертельного коронавируса оказался в изоляции», - пишет газета The Washington Post.

Для многих из сотен американцев в аэропорту эвакуация стала разочаровывающим опытом.Фото: REUTERS

Опрошенные ею очевидцы в первую очередь пеняют на то, что из-за отсутствия сотрудников консульства США процесс превратился в хаос.

«Из-за их отъезда все оставлено на посольство США в Пекине, которое находится весьма далеко и они реально хорошо не знают местные условия. А они эвакуировали консульство в Ухане, которое должно было быть на передовой для помощи американским гражданам, застрявшим в Хубэе. Считаю, что это частично причина того, почему все было столь хаотично», - рассказала изданию профессор права из Университета Лойолы (Чикаго) Чунлин Леонхард, которая была по работе в Китае и поехала проведать родственников за 250 миль от Уханя.

Опрошенные очевидцы в первую очередь пеняют на то, что из-за отсутствия сотрудников консульства США процесс превратился в хаос.Фото: REUTERS

«Мы были здесь как беженцы. Все очень расстраивало, в основном, из-за недостатка информации», - сообщила женщина из Нью-Джерси на условиях анонимности.

На этом фоне газета проводит контраст с эвакуацией граждан России. Не в пользу США.

«Они описывали сцены хаоса в аэропорту, где не было никаких официальных лиц, чтобы им помочь, и даже знака с указанием места сбора. Это был контраст с российской эвакуацией, где представители консульства установили информационный стенд с российским флагом и обеспечили автобусы для перевозки граждан РФ через пропускные пункты аэропорта», - подчеркивает издание.

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