Пассажиры карантинного лайнера вывешивают простыни с надписью «Хотим алкоголя» и «Америка, спаси нас»

Из-за вирусной пневмонии, которой наградил практически весь мир китайский город Ухань, на карантине по-прежнему остается круизный лайнер Diamond Princess. На его борту более 3700 человек, из них 24 россиянина.

Вирус на борт принес 80-летний китаец, который незадолго до круиза посещал столицу провинции Хубэй. Видимо тогда он и заразился новым видом коронавируса, который унес жизни 564 человек. Мужчина находился на борту в течение пяти дней и 25 января вышел в Гонконге. Он сразу почувствовал себя плохо, был доставлен в больницу, где и в его организме и был выявлен новый штамм. Только экипаж Diamond Princess предупредили об угрозе заражения других пассажиров лишь 3 февраля. Капитан принял решение встать на якорь у берегов японского города Йокогама.

На сегодня врачи обнаружили коронавирус у 20 человек.

На сегодня врачи обнаружили коронавирус у 20 человек. У россиян инфекция не выявлена, сообщает посольство РФ в Японии. Карантин будет длиться 14 дней.

Пассажиры лайнера активно рассказывают в социальных сетях о том, как им живется в полной изоляции.

Пассажиры лайнера активно рассказывают в социальных сетях о том, как им живется в полной изоляции.Фото: СОЦСЕТИ

«В 19:00 пассажирам двух палуб, где в каютах отсутствует окно или балкон, разрешили выходить из своих номеров. Завтра обещают выпустить еще больше людей. Перед выходом просят всегда надевать маску. Сохранять расстояние с другими пассажирами не менее 1 метра. По возвращению в каюту нужно обязательно помыть руки в течение 20 секунд. Не меньше», - пишет один из пассажиров.

«Наш ужин уже доставили в каюту! Тушенная говядина. Капитан объявил, что доставлять еду в каюты будут максимально быстро. Я думаю, что экипаж делает все возможное. Спасибо!», - рассказывает пассажир из Японии.

«Мои родители на лайнере. С 4 февраля они не могут дышать свежим воздухом. Персонал приносит им в каюту еду. Все происходит довольно быстро. Забирает мусор. И моментально уходит. Все члены экипажа ходят в масках и перчатках. Уборка номеров прекратилась, но обещают, что 6 числа начнется снова», - пишет пользователь cocorobyn.

Многие пассажиры нуждаются в лекарствах. Для этого персонал раздает специальные бюллетени, где можно вписать необходимое. Медикаменты приносят на следующее утро.

«Нам раздали маски, новые полотенца и постельное белье. Кажется, придется застилать его самостоятельно. Также выдали новые карты-ключи от кают», - сообщают пассажиры.

Из развлечений в каютах: карты, судоку, кроссворды и фильмы.

«Сегодня утром корабль пришвартовался недалеко от берегов Йокогамы. Видимо, чтобы пополнить запасы еды. Люди вывешивают простыни за борт с надписями: «Хотим алкоголь».

В фойе лайнера пустота. Некоторые пассажиры ругаются с администраторами. Кому-то не дают воду», - рассказал стилист Аркадий Булгатов.

Карантин будет длиться 14 дней.Фото: СОЦСЕТИ

Еще один пассажир, Дэвид Абель, ведет дневник с борта карантинного корабля и размещает его на своей странице в «Фейсбуке». Он опубликовал фотографию, где на простыне кто-то написал: «Америка! Спаси нас».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759029" frameborder="0"></iframe> Видео изнутри круизного лайнера, помещенного на карантин в Японии.У берегов Японии дрейфует круизное судно. На его борту обнаружено десять человек, инфицированных китайским коронавирусом

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