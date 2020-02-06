Участникам Российского инвестиционного форума компенсируют расходы на транспорт и проживание

Фонд Росконгресс сообщает, что участники Российского инвестиционного форума, бронировавшие услуги проживания и транспортного обеспечения через сервисную службу Фонда Росконгресс (уполномоченное коммерческое предприятие ООО «РК Сервис») и планировавшие принять участие в Форуме 12–14 февраля, но ввиду форс-мажорных обстоятельств вынужденные отменить свою поездку, смогут получить полную компенсацию расходов в связи с переносом сроков проведения мероприятия.

Для получения возмещения за услуги бронирования гостиницы или аренду автомобиля через ООО «РК Сервис» необходимо обратиться в компанию с письменным заявлением о возврате денежных средств и приложением документов об оплате.

Напомним, сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи были перенесены на основании Распоряжения Правительства № 192-р от 03.02.2020 г. О новых сроках проведения Форума будет сообщено на официальном сайте мероприятия и в социальных сетях фонда Росконгресс.