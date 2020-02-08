На «Оскаре» впервые за 92 года выступит певица из России

Такого действительно ещё не было: 9 февраля на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе выступит российская певица Анна Бутурлина. Это первый случай за всю 92-летнюю историю кинопремии, когда наша звезда выйдет на сцену с музыкальным номером.

Появится она не случайно: дело в том, что голосом Бутурлиной говорит и поёт Эльза в русской версии анимационного фильма Disney «Холодное сердце 2», и песня из мультика «Into the Unknown» («Вновь за горизонт») номинирована на «Лучший саундтрек».

Петь наша Анна будет не одна - вместе с ней на сцену выйдут Идина Мензель и певица Aurora, а также целый хор исполнительниц из разных уголков мира: Дании, Германии, Японии, Мексики, Норвегии и других стран. Поэтому, как будут делить заветную статуэтку в случае победы, пока непонятно. - Приключение «Холодное сердце 2» стало самым кассовым анимационным фильмом 2019 года, - рассказали в пресс-службе компании Disney.

- По итогам проката фильма в России и СНГ сборы превысили 2,09 миллиарда рублей. Это позволило картине войти в тройку лидеров по сборам среди анимационных лент, когда-либо выходивших в прокат в России и СНГ. К слову, «Холодное сердце 2» было дублировано на 45 языков.

Джазовая звезда Анна Бутурлина исполнит саундтрек из мультфильма «Холодное сердце 2»Фото: предоставлено пресс-службой

Между тем, по прогнозам букмекеров, победа в номинации «Лучший саундтрек» достанется композиции Love Me Again из фильма Рокетмен. Песня из мультика «Холодное сердце 2» пока находится на третьем месте.

Песня Анны Бутурлиной из Холодного Сердца 2 - "Вновь за горизонт".

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