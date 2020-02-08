Кто победит на «Оскаре-2020»: Брэд Питт, открывай шампанское!

В этом году на «Оскар» номинированы по-настоящему хорошие, ну, или как минимум, интересные фильмы. Даже самый слабый из них, «Ford против Ferrari» - не плохой, всего лишь не очень вдохновенный. А лучшие - «1917», «Ирландец», «Брачная история», «Однажды в Голливуде», «Паразиты» - войдут в историю. Как, впрочем, и «Джокер», трагедия маленького бездарного клоуна, прикидывающаяся экранизацией комиксов DC про Бэтмена (но на самом деле очень искусственно к ним привязанная).

С другой стороны, трудно вспомнить год, когда список победителей виделся бы настолько ясным. Церемонию имеет смысл смотреть только ради шуток, эмоций победителей и (если кому нравится) нарядов. Но в принципе, лауреаты могут проявлять эмоции и пить шампанское уже сейчас - их имена большинство аналитиков называет без колебаний.

Или все это только иллюзия? Вообще-то мы любим «Оскары» в том числе за сюрпризы, за моменты, когда последние внезапно становятся первыми. И, например, Тильда Суинтон или Оливия Колман, на которых никто не ставил, внезапно выходят на сцену за своей статуэткой. Сейчас автор этих строк держит кулаки за Скарлетт Йоханссон и Марго Робби, но возымеет ли это магический эффект - узнаем только 10 февраля, в понедельник, когда в Москве будет раннее утро.

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ

«1917»

1917 - Трейлер.

«Брачная история»

Брачная История - трейлер.

«Джокер»

Джокер - финальный трейлер.

«Ирландец»

Ирландец Русский трейлер #2 (2019).

«Кролик Джоджо»

Кролик Джоджо русский трейлер (2020).

«Маленькие женщины»

Маленькие женщины - трейлер.

«Однажды в Голливуде»

Однажды в Голливуде Русский трейлер (2019).

«Паразиты»

Паразиты Русский трейлер (2019).

«Ford против Ferrari»

FORD против FERRARI - трейлер.

КТО ПОБЕДИТ: «1917». Фильм Сэма Мендеса о двух юных капралах, которые 6 апреля 1917 года должны доставить срочное донесение через линию фронта, удовлетворяет всех. С одной стороны, это стопроцентно «зрительское», захватывающее приключенческое кино; с другой - Мендесу удается сказать о Первой мировой все, что он хочет, за два часа развернуть панораму трагедии со всеми ее трупами, окопами и ужасами, показать абсолютно живых людей, теряющих друзей, родных, жилье, представление о том, как жить дальше. И, наконец, с третьей, «1917» - почти волшебство в техническом отношении. Фильм притворяется, что снят одним куском, без монтажных склеек (ну хорошо, двумя кусками, в середине там на несколько секунд темнеет экран). На самом деле, конечно, снят он длинными планами и склеек там много, просто все они виртуозно замаскированы. Эффект - убийственный: минуте на третьей ты как открываешь рот, так и не закрываешь его до самого конца. «1917», как драгоценную игрушку, хочется поскорее разобрать, чтобы понять, как там все устроено внутри. К слову, выдающийся оператор Роджер Дикинс, снявший фильм, очень долго ждал своего «Оскара», безуспешно номинировался на него 13 раз, и только в 2018-м наконец получил статуэтку за «Бегущего по лезвию 2046» - а сейчас наверняка получит еще одну.

«1917». Фото: Кадр из фильма

«Ирландец» - лучший фильм Мартина Скорсезе за последнюю четверть века, скорбная гангстерская сага, в которой соединяются темы, мучившие режиссера всю жизнь: предательство, грех, встреча со смертью, порочность мира, молчание Бога. Но это фильм «Нетфликса», к которому традиционные кинематографисты, привыкшие снимать для кинопроката, все еще относятся с подозрением (Стивен Спилберг недавно вообще возопил, что «Нетфликс» снимает скорее телефильмы, и оценивать их надо отдельно). Многих смутили и хронометраж (три с половиной часа - не жук чихнул), и то, что возраст исполнителей главных ролей Роберта Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши в сумме - 231 год (их в кадре периодически омолаживают с помощью компьютера, но это выглядит чуть-чуть зловеще).

Есть совсем крохотные шансы у «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. Самые отважные ставят на южнокорейский хит «Паразиты» - если он вдруг возьмет главный «Оскар», это будет первый случай в истории, когда голливудский суперприз достанется фильму, снятому не на английском языке. Огромный сюрприз будет, если победит народный любимец «Джокер»: он, конечно, многих восхищает, но многих и отталкивает (хотя «Оскары» лучшему актеру и за музыку ему гарантированы). Практически невозможный вариант - победа трагикомедии Ноа Баумбаха о разводе «Брачная история», но оставим ей все-таки 0,005 процента вероятности. Остальные картины - и изящная экранизация классического романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины», и антифашистская трагикомедия про мальчика из гитлерюгенда «Кролик Джоджо», и гоночная драма «Ford против Ferrari» - в пролете.

ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР

Сэм Мендес («1917»)

Мартин Скорсезе («Ирландец»)

Квентин Тарантино («Однажды в Голливуде»)

Тодд Филипс («Джокер»)

Пон Чжун Хо («Паразиты»)

КТО ПОБЕДИТ: Сэм Мендес, получивший свой первый «Оскар» ровно 20 лет назад за «Красоту по-американски». И это будет вполне справедливо. Да, конечно, было бы очень круто, если бы победил Тарантино (у которого режиссерского «Оскара» нет до сих пор). Но Мендес его уже обогнал на «Золотом глобусе» и на премии Гильдии режиссеров США, и на «Оскаре», скорее всего, обгонит.

ЛУЧШИЙ АКТЕР

Антонио Бандерас («Боль и слава»)

Леонардо ДиКаприо («Однажды в Голливуде»)

Адам Драйвер («Брачная история»)

Джонатан Прайс («Два Папы»)

Хоакин Феникс («Джокер»)

КТО ПОБЕДИТ: Хоакин Феникс станет вторым после Хита Леджера актером, получившим «Оскара» за роль Джокера. Еще в октябре, когда фильм вышел на экраны, было ясно, что «Оскар» у него в кармане. Адам Драйвер, конечно, был очень хорош в «Брачной истории», а Бандерас - в «Боли и славе», но конкуренции Фениксу они составить не смогут, даже говорить не о чем.

ЛУЧШАЯ АКТРИСА

Рене Зеллвегер («Джуди»)

Скарлетт Йоханссон («Брачная история»)

Сирша Ронан («Маленькие женщины»)

Шарлиз Терон («Скандал»)

Синтия Эриво («Харриет»)

КТО ПОБЕДИТ: Рене Зеллвегер. В музыкальной драме «Джуди» она сыграла легендарную певицу и актрису Джуди Гарланд на закате ее дней: за несколько месяцев до смерти она дает серию концертов в Лондоне, ужасно страдая от душевного раздрая и алкоголизма. С момента премьеры фильма на фестивале в Торонто Зеллвегер осыпают похвалами и наградами; актриса, последние лет 15 обсуждавшаяся в основном в связи с неудачной пластической операцией, снова на вершине славы и признания. Злые и требовательные критики, правда, заметят, что на реальную Джуди Гарланд Зеллвегер не похожа - никак, нигде, ни с какого боку, ни на грамм, ни внешне, ни внутренне; к тому же ее бесконечное хлопотание лицом и попытки играть «на разрыв аорты» приводят лишь к тому, что на экране мы видим карикатуру, а не трагедию. Но Зеллвегер, что называется, поймала волну хайпа. Одного «Оскара» (который она получила в 2004-м за «Холодную гору») ей вообще-то хватило бы с лихвой, но никуда не деться - получит сейчас и второй. Хотя, конечно, куда больше заслужила его Скарлетт Йоханссон за «Брачную историю», в которой сыграла одну из самых живых и ярких своих ролей. Может, каким-то чудом повезет?..

Рене Зеллвегер в драме «Джуди». Фото: Кадр из фильма

ЛУЧШИЙ АКТЕР В РОЛИ ВТОРОГО ПЛАНА

Аль Пачино («Ирландец»)

Джо Пеши («Ирландец»)

Брэд Питт («Однажды в Голливуде»)

Энтони Хопкинс («Два Папы»)

Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»)

КТО ПОБЕДИТ: Брэд Питт. Без вариантов. Он уже четверть века как один из живых символов Голливуда, а «Оскара» у него до сих пор нет (вернее, есть один, продюсерский, за «12 лет рабства», но это как бы не в счет). Пора, пора: он ждет награды дольше, чем ждал его партнер по «Однажды в Голливуде» Леонардо ДиКаприо. При этом его практически все любят, а у Тарантино он еще и сыграл одну из лучших ролей в карьере (другая роль из лучших тоже была сыграна 2019-м, в фантастической драме «К звездам», пролетевшей мимо номинаций на «Оскар», но без внимания не оставшейся). Питт уже получил за роль Клиффа Бута гору призов - от «Золотого глобуса» и премии Гильдии киноактеров США до почетной грамоты Альянса женщин-киножурналистов, и, конечно же, «Оскар» окажется на вершине этой горы. Тем более, награждать конкурентов Брэда просто скучно: все они пожилые заслуженные артисты, не нуждающиеся ни в каком дополнительном признании, и у всех давно есть свои «Оскары», а у Хэнкса даже два.

ЛУЧШАЯ АКТРИСА В РОЛИ ВТОРОГО ПЛАНА

Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»)

Лора Дерн («Брачная история»)

Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»)

Флоренс Пью («Маленькие женщины»)

Марго Робби («Скандал»)

КТО ПОБЕДИТ: Лора Дерн, сыгравшая хищную, опытную, жесткую женщину-адвоката в «Брачной истории». У нее за эту роль уже есть «Золотой глобус» и (что гораздо важнее в качестве индикатора) премия Гильдии киноактеров США, не говоря уж о куче призов поскромнее. Пик славы Дерн, казалось, пришелся на конец 80-х и начало 90-х, когда она играла у Дэвида Линча в «Синем бархате» и «Диких сердцем», Спилберга в «Парке Юрского периода» и Клинта Иствуда в «Идеальном мире». Но в последние несколько лет у нее мини-ренессанс: роли в «Дикой», «Большой маленькой лжи», еще одном номинанте на «Оскар-2020» - «Маленьких женщинах». Очень незначительную конкуренцию ей могла бы составить Марго Робби (которая в 2019-м превосходно сыграла не только в «Скандале», но и в «Однажды в Голливуде»). Но она еще молодая, подождет.

ЛУЧШИЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ

«1917» (Сэм Мендес, Кристи Уилсон-Кэйрнс)

«Брачная история» (Ноа Баумбах)

«Достать ножи» (Райан Джонсон)

«Однажды в Голливуде» (Квентин Тарантино)

«Паразиты» (Пон Чжун-Хо, Хан Джин-Вон)

КТО ПОБЕДИТ: Квентин Тарантино за «Однажды в Голливуде». Это будет его третий сценарный «Оскар» - раньше его награждали за «Криминальное чтиво» и «Джанго освобожденного». Если вдруг все-таки не Квентин - то, скорее всего, корейцы.

ЛУЧШИЙ АДАПТИРОВАННЫЙ СЦЕНАРИЙ

«Два Папы» (Энтони МакКартен)

«Джокер» (Тодд Филипс, Скотт Сильвер)

«Ирландец» (Стивен Зэйлиан)

«Кролик Джоджо» (Тайка Вайтити)

«Маленькие женщины» (Грета Гервиг)

КТО ПОБЕДИТ: возможно, Грета Гервиг за «Маленьких женщин». Как только объявили номинантов, разразился скандал из-за того, что в категории «Лучший режиссер» не оказалось ни одной женщины - а Гервиг была первой претенденткой на то, чтобы там оказаться. Вероятно, ее наградят хотя бы утешительным призом за сценарий (хотя один сценарный «Оскар», за дебютную «Леди Берд», у нее уже есть). Очень неплохие шансы у Тайки Вайтити и «Кролика Джоджо»: в сценарных категориях часто поощряют оригинальность, которой в «Кролике» хоть отбавляй. К тому же фильм несколько дней назад получил премию Гильдии сценаристов Америки, это очень хороший знак.

ЛУЧШИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИЛЬМ

«Боль и слава» (Испания)

«Отверженные» (Франция)

«Паразиты» (Южная Корея)

«Страна меда» (Северная Македония)

«Тело Христово» (Польша)

КТО ПОБЕДИТ: «Паразиты». Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале и потом пользовался огромным успехом по всему миру: в частности, в США он собрал очень много денег, очень много наград и самые лестные отзывы. Один только факт, что «Паразиты» номинированы не только в «международной» категории, а еще в пяти («Лучший фильм года», «Режиссер», «Сценарий», «Монтаж», «Работа художника»), как бы намекает нам, что конкурентов у них нет. Старожилы, конечно, вспомнят прискорбную историю со всеобщей любимицей «Амели», которая в 2002-м тоже считалась фавориткой, и была номинирована еще в четырех категориях, но продула боснийскому фильму «Ничья земля». Но тут не тот случай: «Амели» сочли слишком легковесной, а про остросоциальную сатирическую трагикомедию Пон Чжун-Хо этого никак не скажешь. В другое время победил бы Педро Альмодовар с «Болью и славой», но против корейского лома у испанского классика нет приема.