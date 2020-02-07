2020-02-07T16:36:12+03:00
Спорт

Чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров 2020. Девушки. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция

В бой за титулом лучшей идут самые молодые ученицы Этери Тутберидзе
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Камила Валиева.Камила Валиева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вечером в пятницу, 7 февраля, в Саранске будут определены победители чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров. У девушек после первого проката в лидерах - ученицы Этери Тутберидзе. Камила Валиева с 78,50 балла - первая, а вторая - Дарья Усачева, которая набрала 73,77 балла. "КП" рассказывает о главных моментах произвольной программы у женщин на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров 2020.

Стартовый порядок фигуристок произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров 2020

Первая разминка

1. Алина Горбачева, 2. Ника Рябинина, 3. Камила Султанмагомедова, 4. Николь Вайткус, 5. Мария Захарова, 6. Софья Баранова

Вторая разминка

7. Ксения Синицина, 8. Елизавета Осокина, 9. Елизавета Берестовская, 10. Анна Фролова, 11. Софья Муравьева, 12. Софья Мороз

Третья разминка

13. Майя Хромых, 14. Аделия Петросян, 15. Софья Самоделкина, 16. Софья Акатьева, 17. Камила Валиева, 18. Дарья Усачева

Положение топ-10 ведущих фигуристок после короткой программы чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров 2020

1. Камила Валиева – 78,50

2. Дарья Усачева – 73,77

3. Софья Акатьева – 69,22

4. Софья Самоделкина – 68,38

5. Аделия Петросян – 68,20

6. Майя Хромых – 67,68

7. Софья Муравьева – 66,90

8. Анна Фролова – 66,27

9. Софья Мороз – 65,39

10. Елизавета Осокина – 64,72

Прямая видеотрансляция произвольной программы чемпионата России по фигурному катанию 2020 среди юниоров

Старт соревнований намечен на 19.00 по московскому времени. Прямые трансляции пройдут в на сайте и в эфире YouTube-канала Первого канала.

Текстовая трансляция на сайте KP.RU - с 20.00 мск.

Чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров 2020. Девушки. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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