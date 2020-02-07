Чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров 2020. Девушки. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция.

Без Чена, но с Кихирой и Ханю: где и когда смотреть трансляции Чемпионата четырех континентов по фигурному катанию 2020

«КП» публикует расписание трансляций Чемпионата четырех континентов по фигурному катанию 2020, который пройдет в Сеуле с 6 по 9 февраля