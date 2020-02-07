2020-02-07T22:19:29+03:00
Спорт

"Девочка на шаре" Камила Валиева выиграла юниорский чемпионат России по фигурному катанию в Саранске и едет покорять мир

Вся тройка призеров представляет группу Этери Тутберидзе
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Камила Валиева выиграла чемпионат России и едет на первенство мира.Камила Валиева выиграла чемпионат России и едет на первенство мира.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вечером в пятницу, 7 февраля, в Саранске определились победительницы чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров 2020. Последние два года мировое первенство у "младшего возраста" проходило строго под диктовку трех звездных учениц Этери Тутберидзе - Алены Косторной, Александры Трусовой и Анны Щербаковой. Но в этом году все три девушки перешли во взрослый возраст и теперь же необходимо было набрать в Саранске новую сборную на мировое первенство, которое в начале марта пройдет в Таллине. И снова фаворитки тут - фигуристки из "Хрустального".

Короткую программу с достаточно уверенным преимуществом выиграла Камила Валиева, выигравшая не так давно финал Гран-При среди юниоров. Следом за ней - Дарья Усачева, а после - Софья Акатьева. Все три - из группы Этери Тутберидзе. Вообще, в сильнейшую третью разминку произвольной программы попали сразу пять фигуристок из "Хрустального" - Аделия Петросян, Майя Хромых помимо этих трех девушек. Так что тренерский штаб Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз последовательно выводили на лед пять своих фигуристок в финале произвольной программы первенства России среди юниоров.

Софья Самоделкина, которая попала в группу сильнейших, удивила на этом турнире. Она исполнила три тройных акселя на чемпионате России. Один - в короткой, два - в произвольной программе. Такие элементы под силу только Алене Косторной, выигравшей в сезоне финал Гран-При и чемпионат Европы. И вот, на ЧР среди юниоров группа из "Хрустального" получила сильного конкурента.

За два своих проката Самоделкина из СШОР ЦСКА имени Жука получила 139,12 балла и суммарно - 207,50 балла. Мощная заявка перед выходом на лед трех финальных фигуристок.

И Софья Акатьева ответила очень мощно! Она сделала два четверных тулупа. В 12 лет! И судьи по достоинству оценили прокат ученицы Этери Тутберидзе. Софья получила 149,22 балла и суммарно 218,44 балла. Такая сумма высоко котировалась бы на взрослом чемпионате Европы в Граце. Акатьева вышла в промежуточные лидеры и она минимум попала в тройку призеров первенства страны.

Дальше же - выход на лед главной фаворитки вечера. Выигравшая финал Гран-При 2019 Камила Валиева заявила два четверных тулупа. И чисто выполнила их! Оценка за технику у нее получилась в итоге невероятной - 88,63 балла. Валиева уже довольно громко заявила о себе в первом юниорском сезоне - две победы на этапах и в финале Гран-При. А ее короткая программа "Девочка на шаре" обсуждается многими экспертами в мире фигурного катания.

Ну а на первенстве России 2020 в Саранске она получила 238,17 балла, из которых 159,67 балла - за произвольный прокат. Почти 20 баллов отрыва от Софьи Акатьевой. С такой суммой Камила Валиева была бы второй на взрослом ЧЕ, проиграв 2 балла Алене Косторной.

Финальный выход на лед - у Дарьи Усачевой. Ее программа была чуть слабее, но отличный прокат позволил ей получить бронзу по итогам турнира.

217,30 балла - Усачева заняла третье место и попала в сборную России. А вся призовая тройка на первенстве страны - у учениц Этери Тутберидзе.

Напомним, что юниорский чемпионат мира по фигурному катанию в этом году пройдет с 2 по 8 марта в Таллине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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