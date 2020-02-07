Пострадавших в крушении вертолета Айрата Хайруллина доставили в больницу

Около 18:30 в местную больницу города Лаишево доставили Рамиса Газизова. Это помощник депутата Хайруллина, который находился с ним на разбившемся вертолете. Мужчина находится сейчас в сознании, его осматривает врач.

- Состояние молодого человека стабильно тяжелое. Сейчас его осматривает дежурный врач, чтобы понять характер повреждений и отправить мужчину на операцию. Второго пострадавшего срочным порядком медицина катастроф отправила в Казань. Его состояние оценивается как тяжелое. В местной больнице нет такого уровня оборудования, чтобы помочь пострадавшему, – сообщил источник kp.ru в медицинских кругах.

На борту вертолета Bell 407, потерпевшего крушение под Казанью, находились три человека

Напомним, вертолет Bell-407 потерпел крушение недалеко от города Лаишево. На борту воздушного судна находился депутат Айрат Хайруллин, его помощник Рамис Газизов и пилот Сулейманов Ж. В результате падения вертолета депутат погиб. На месте работают спасатели. Воздушное судно потерпело крушение в болотистой местности.