2020-02-07T19:12:51+03:00
Общество

Под Казанью разбился вертолет с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

Политик погиб при крушении, еще два пассажира судна находятся в критическом состоянии
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Под Казанью разбился вертолет с депутатом Госдумы Айратом ХайруллинымПод Казанью разбился вертолет с депутатом Госдумы Айратом ХайруллинымФото: соцсети
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Под Казанью районе города Лаишево разбился частный вертолет с бизнесменом и депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным.

По последним данным, на борту судна находилось три человека. В результате крушения погиб Айрат Хайруллин, двое других находятся в критическом состоянии: пилот Жавдад Сулейманов и бизнесмен Рамис Газизов.

В результате крушения погиб Айрат Хайруллин, двое других пассажиров находятся в критическом состоянии Фото: REUTERS

В результате крушения погиб Айрат Хайруллин, двое других пассажиров находятся в критическом состоянииФото: REUTERS

Жесткую посадку вертолет совершил в 6 км юго-восточнее Лаишево. Воздушное судно рухнуло в лесу. О причинах крушения пока не сообщается.

Пострадавших доставили в местную больницу, на месте крушения работают экстренные службы, сообщили kp.ru собственные источники.

Бизнесмен Айрат Хайруллин был членом партии «Единая Россия», в Госдуме он с 2003 года. В 1999 году Хайруллин избрался депутатом в Госсовет Татарстана, а в 2003 году пришел в Госдуму.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что прошлым летом в Москве депутат Госдумы на "Лексусе" столкнулся с мотоциклом. Байкера госпитализировали с переломами, а народный избранник отделался легким испугом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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