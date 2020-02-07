2020-02-07T19:53:09+03:00
Политика

Кто такой депутат Госдумы и бизнесмен Айрат Хайруллин, разбившийся сегодня на вертолете под Казанью

Чем известен заместитель председателя комитета по аграрным вопросам нижней палаты
Елена ОДИНЦОВА
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На рассмотрении в Госдуме сейчас находится 14 законопроектов, автором или соавтором которых был ХайруллинНа рассмотрении в Госдуме сейчас находится 14 законопроектов, автором или соавтором которых был ХайруллинФото: ТАСС
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Айрат Хайруллин — депутат Госдумы от Нижнекамского избирательного округа Республики Татарстан, член фракции «Единая Россия», заместитель председателя комитета по аграрным вопросам. С 2008 года был также президентом Национального союза производителей молока («Союзмолоко»).

Родился в Казани в 1970 году. Отец — заслуженный экономист Республики Татарстан, мать — заслуженный агроном. Окончил Казанский сельхозинститут. Еще в институте вместе с братом Илшатом начал заниматься бизнесом — торговали фруктами, пивом. В 1992 году они также вместе основали розничную сеть «Эдельвейс».

К концу 90-х у братьев Хайруллиных был уже целый холдинг, куда входили, в частности, пивоваренная компания «Красный восток» и молочный завод «Эдельвейс-М» (в начале 2000-х эти активы были проданы). В 2005 Айрат Хайруллин вошел в рейтинг 100 богатейших бизнесменов страны от Forbes.

Вертолет Bell-407 потерпел крушение недалеко от города Лаишево

Вертолет Bell-407 потерпел крушение недалеко от города Лаишево

С 1995 года также стал депутатом Казанского городского Совета народных депутатов Республики Татарстан. Самым молодым — тогда Хайруллину было 24 года.

В 2003 году впервые избран депутатом Госдумы. С тех пор избирался туда еще три раза — в Госдуму V, VI и VII, последнего, созывов.

В рейтинге Forbes «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих — 2019» занял 96 место со 159 млн рублей. Именно столько и указано в декларации депутата о доходах за 2018 год, вывешенной на сайте Госдумы.

На личном сайте Айрата Хайруллина в качестве одного из достижений указано, что он вложил в развитие отечественного сельского хозяйства 13,7 млрд. рублей собственных средств (более 500 млн. долларов США).

На рассмотрении в Госдуме сейчас находится 14 законопроектов, автором или соавтором которых был Хайруллин. Большая часть из них так или иначе связана с сельским хозяйством. А кроме этого депутат участвовал, например, в разработке законопроекта об усилении ответственности за самовольную перепланировку квартиры (принят в первом чтении).

Депутат Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолёта.ЧП случилось неподалёку от Казани

ИСТОЧНИК KP.RU

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