2020-02-11T14:06:38+03:00
Экономика

Американские аналитики: Правительство Мишустина будет тратить меньше, чем ожидалось

«Строгая бюджетная политика может ограничить возможности экономического роста страны», считают в Stratfor
Алексей ИВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мишустин поручил вице-премьерам провести ревизию расходов бюджета-2020 и перенаправить средства на наиболее приоритетные проекты, о которых в своем послании 15 января 2020 года сказал Владимир Путин.Мишустин поручил вице-премьерам провести ревизию расходов бюджета-2020 и перенаправить средства на наиболее приоритетные проекты, о которых в своем послании 15 января 2020 года сказал Владимир Путин.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от своих подчиненных «строгой бюджетной дисциплины» и тем самым поставил крест на слухах, что Россия пойдет на значительные стимулирующие траты, чтобы вывести свою экономику из стагнации. Об этом пишет влиятельное частное американское аналитическое агентство Stratfor, которое иногда называют «теневым ЦРУ».

Издание обратило внимание на совещание Мишустина с вице-премьерами 10 февраля, в ходе которого глава российского правительства потребовал удержать все расходы в рамках существующего бюджета.

- Я бы попросил вас довести до министров и руководителей федеральных органов исполнительной власти следующую установку: необходимо работать в рамках существующего бюджета и не раздавать необоснованных обещаний направить средства Резервного фонда на увеличение финансирования тех или иных мероприятий, - сказал тогда Мишустин.

Это заявление означает, что правительство Мишустина не увеличит социальные расходы так сильно, как это ожидалось, пишут американские аналитики.

«Если расходы ограничены фондами, которые ранее были заложены в бюджете, и правительство не будет ни распечатывать Фонд национального благосостояния, ни добавлять к ним более триллиона рублей, оставшихся непотраченными в прошлом году, то потенциальный эффект от этих трат будет сравнительно небольшим. А новые социальные инициативы Путина стоимостью более 4 триллиона рублей будут исполнены за счет других государственных программ», - отмечается в сообщении.

Напомним, Мишустин поручил вице-премьерам провести ревизию расходов бюджета-2020 и перенаправить средства на наиболее приоритетные проекты, о которых в своем послании 15 января 2020 года сказал Владимир Путин. Речь идет, в частности, о расширении программы материнского капитала, новых детских пособиях для малоимущих семей и выплатах ветеранам к 75-летию Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Лукашенко призвал белорусские СМИ не "перебирать" в похвалах президента
В Госдуме предложили взять под контроль цены на жилье в новостройках
Россия планирует разместить средства ПВО на своей военной базе в Киргизии
В Госдуме прокомментировали список угроз, составленный США
Минтранс предложил выделить авиакомпаниям 1,6 млрд рублей из-за запрета на рейсы в Китай
Лукашенко - о зарубежных СМИ: В отношении Беларуси часто появляются инсинуации, заведомая ложь и клевета
На Хайнане вылечили от коронавируса четырёхмесячную девочку
Зеленский рассказал о конфликтах в своей команде
Белоруссия начала забор технологической нефти из «Дружбы»
Зеленский уволил Андрея Богдана с поста главы своего Офиса
«Никаких дат нет»: Песков рассказал о голосовании по поправкам в Конституцию
Ученые рассказали, почему жители больших городов живут меньше
Филиппины сообщили США о расторжении действия военного соглашения
В Москве внедрят систему оплаты электроэнергии через социальные сети
Во время беспорядков в Казахстане пострадали 19 полицейских
Росстат назвал регионы с самой высокой безработицей
Глава РАН предложил внести понятие «наука» в Конституцию
Минтруд заявил о необходимости увеличить долю оклада в зарплате медиков
Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию 13 февраля
ВТБ опустил ставки по ипотеке ниже 8%
Контрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам
Опубликовано видео испытаний фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море
Мошенник пытался обмануть теннисиста Михаила Южного на 100 тысяч рублей
Названы регионы, куда чаще всего переселяются соотечественники из-за рубежа