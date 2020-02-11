Американские аналитики: Правительство Мишустина будет тратить меньше, чем ожидалось

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от своих подчиненных «строгой бюджетной дисциплины» и тем самым поставил крест на слухах, что Россия пойдет на значительные стимулирующие траты, чтобы вывести свою экономику из стагнации. Об этом пишет влиятельное частное американское аналитическое агентство Stratfor, которое иногда называют «теневым ЦРУ».

Издание обратило внимание на совещание Мишустина с вице-премьерами 10 февраля, в ходе которого глава российского правительства потребовал удержать все расходы в рамках существующего бюджета.

- Я бы попросил вас довести до министров и руководителей федеральных органов исполнительной власти следующую установку: необходимо работать в рамках существующего бюджета и не раздавать необоснованных обещаний направить средства Резервного фонда на увеличение финансирования тех или иных мероприятий, - сказал тогда Мишустин.

Это заявление означает, что правительство Мишустина не увеличит социальные расходы так сильно, как это ожидалось, пишут американские аналитики.

«Если расходы ограничены фондами, которые ранее были заложены в бюджете, и правительство не будет ни распечатывать Фонд национального благосостояния, ни добавлять к ним более триллиона рублей, оставшихся непотраченными в прошлом году, то потенциальный эффект от этих трат будет сравнительно небольшим. А новые социальные инициативы Путина стоимостью более 4 триллиона рублей будут исполнены за счет других государственных программ», - отмечается в сообщении.

Напомним, Мишустин поручил вице-премьерам провести ревизию расходов бюджета-2020 и перенаправить средства на наиболее приоритетные проекты, о которых в своем послании 15 января 2020 года сказал Владимир Путин. Речь идет, в частности, о расширении программы материнского капитала, новых детских пособиях для малоимущих семей и выплатах ветеранам к 75-летию Победы.