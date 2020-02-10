Мишустин озвучил нововведения, которые коснутся большинства россиян

С 9 утра в Доме правительства все кипело. Михаил Мишустин проводил совещание со своими заместителями. Когда кабмин возглавлял Дмитрий Медведев, совещания с вице-премьерами тоже традиционно проводились в понедельник: но во-первых, в подмосковной резиденции премьера «Горки», и во-вторых - обычно в 12-13 часов. В 9 утра все еще только раскачивались. Мишустин, заняв кресло премьера, тут всем же показал, что он жаворонок и спать не намерен. Более того, как стало известно корреспонденту «Комсомолки» в минувшую субботу Мишустин тоже приезжал на работу в Белый дом. Пришлось приехать на работу и сотрудникам департаментов правительства.

Совещание начали с короткого лирического момента. Мишустин поздравил с Днем рождения вице-премьера Татьяну Голикову, которой накануне исполнилось 54 года.

- Хочу вам пожелать всего самого доброго. У вас сейчас, наверное, самый сложный комплекс обязанностей, в том числе социальный блок, очень чувствительный. Но если у вас получится, то и у нас получится, - сказал Мишустин, вручая Голиковой цветы.

А дальше Мишустин начал перечислять нововведения, которые неизбежно коснутся большинства россиян.

1. Мишустин пообещал избавиться от тягомотины при выдаче всевозможных разрешений. Сроки выдачи 47 видов разрешений будут сокращены. Речь, в частности, идет о регистрации мотоциклов, автомобилей, прицепов к ним, учета дронов, начала бизнес-работ по отдельным видам деятельности, блока разрешений по ввозу и регистрации лекарств, оформления лицензий для частных детективов, ЧОПов, аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов, перечислил Мишустин.

- Мы рассчитываем серьезно сократить сроки получения разрешений - по ряду позиций в два и в три раза, а где-то до одного рабочего дня. Информация о выдаче будет вноситься в электронный реестр, что упростит проверку достоверности разрешений, сроков их действия и их статуса, - пояснил Мишустин.

2. Правительство на ближайшем заседании в четверг рассмотрит поправки в бюджет, по которым будут выделены дополнительные средства на поддержку граждан. Речь идет об увеличении социальных пособий и материнского капитала. Эти задачи поставил перед правительством Владимир Путин. По словам Мишустина, получать маткапитал будет проще и быстрее - большинство бумажных процедур будут переведены в электронный вид. Мишустин отметил, что новый порядок оформления и получения маткапитала нужно вводить как можно быстрее, чтобы его могли получить семьи, в которых дети родились в этом году.

3. Более 71 миллиарда рублей будет выделено из казны на выплаты ветеранам к 75-летию Победы. Ветераны получат деньги в апреле-мае. Важно: все выплаты пройдут автоматически, ветеранам не придется собирать никакие документы и писать заявления. Выплаты пойдут через Пенсионный фонд и через органы, выплачивающие военные пенсии. В общей сложности выплаты получат 1,5 миллиона человек.

Как рассказала Татьяна Голикова, выплату в 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны, пережившие блокаду Ленинграда, бывшие несовершеннолетними узники фашистских концлагерей, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Под эти категории граждан попадают 537,1 тысяч человек.

Выплаты в размере 50 тысяч рублей получат ветераны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетними узники фашизма - всего порядка 601,4 тысяч человек. Кроме того, единовременную выплату получат гражданам России, постоянно проживающие на территории Эстонии, Латвии и Литвы.

4. Мишустин потребовал от министров не раздавать пустых обещаний и призвал к дисциплине. Премьер напомнил, что Резервный фонд правительства предназначен для финансирования непредвиденных расходов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759832" frameborder="0"></iframe> Правительство выделит более 71 млрд рублей на выплаты ветеранам к юбилею Победы.Глава правительства также потребовал "усилить уровень контроля исполнительской дисциплины" и "навести порядок в системе стратегического планирования"

- Я бы попросил вас довести до министров и руководителей федеральных органов исполнительной власти следующую установку: необходимо работать в рамках существующего бюджета и не раздавать необоснованных обещаний, направить средства Резервного фонда на увеличение финансирования тех или иных мероприятий. Нужна строгая бюджетная дисциплина, - сказал Мишустин своим замам.

Премьер также поручил правительству провести ревизию расходов бюджета на 2020 год с тем, чтобы перенаправить средства на более важные проекты, о которых сказал Владимир Путин в своем послании.

5. Если деньги есть, их надо тратить. Мишустин заявил, что ситуация, когда в конце года в федеральной казне остаются неизрасходованные средства, недопустима.

- Я вижу в этом две причины: либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата, который этим занимается. Надо усилить уровень контроля исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования, - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.