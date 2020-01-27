2020-01-27T15:29:19+03:00
Политика

Путин поручил продлить материнский капитал и сделать бесплатным интернет

Президент подписал поручения правительству по итогам Послания
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент подписал поручения правительству по итогам Послания.Президент подписал поручения правительству по итогам Послания.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Инициативы, предложенные Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию, обрели вид официальных поручений президента. "КП" приводит некоторые из них:

- продлить программу "Материнский капитал" до 31 декабря 2026 года, обеспечив при этом ежегодную индексацию суммы.

- выплачивать материнский капитал семьям, в которых начиная с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Размер выплаты 466 617 рублей, а в случае рождения второго ребенка он увеличивается на 150 000 рублей.

- с 1 января 2020 года не получавшим материнский капитал при рождении второго ребенка выплатить 616 617 рублей.

- утвердить порядок ввоза в Россию конкретных партий незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов. Утвердить перечень заболеваний и состояний и лекарственных препаратов, содержащих наркотические вещества для ввоза в Россию.

- разработать и утвердить концепцию создания информационной системы мониторинга состояния окружающей среды на территории России.

- внести в нацпрограмму «Цифровая экономика» изменения для разработки и внедрения отечественных программного обеспечения для ускорения цифровой трансформации отраслей реального сектора экономики.

- обеспечить бесплатный доступ к отечественным социально значимым интернет-сервисам.

- представить перечень проектов по развитию транспортной инфраструктуры России - по строительству и реконструкции автомобильных дорог, соединяющих областные центры, автомобильных дорог, выходящих на федеральные трассы, обходов крупных городов.

- с 1 января 2020 года ежемесячно выплачивать семьям с доходом меньше прожиточного минимума на человека пособие на детей в возрасте от трех до семи лет включительно - половину МРОТ.

- утвердить порядок выплаты за счет средств федерального бюджета ежемесячного вознаграждения в размере не менее 5000 рублей за классное руководство.

- обеспечить создание комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне.

- разработать и утвердить «дорожную карту» по введению раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

- организовать поэтапный переход с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года на организацию бесплатного здорового горячего питания для школьников по всей стране.

- создать к 2021 году в стране не менее 255 000 мест в яслях.

Путин предложил увеличить материнский капитал.Президент России выступает в Центральном выставочном зале «Манеж»

ИСТОЧНИК KP.RU

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