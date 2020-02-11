Чудо техники за 120 тысяч рублей: Samsung представил раскладной телефон с гибким экраном

Компания Samsung на презентации, которая проходит во вторник, 11 февраля, в Сан-Франциско, представила настоящее чудо техники: новый складной гибкий смартфон модели Galaxy Z Flip.

А вот так необычная новинка выглядит в сложенном видеФото: Соцсети

Уникальный гаджет будет представлен в тех цветах: фиолетовом, черном и, в отдельных странах, "зеркальном золотом".

Старт продаж нового смартфона запланирован на 14 февраля. В России он будет стоить около 120 тысяч рублей.

Смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip.Samsung представила раскладной смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip

Если телефон не складывать, то внешне он будет мало, чем отличаться от обычных моделей смартфонов SamsungФото: соцсети

Производители уточнили: смартфон можно будет складывать и раскрывать примерно 200 тысяч раз. В сложенном виде будет работать микродисплей для уведомлений и селфи.

У "революционного" гаджета в наличии экран размером 6,7 дюйма, в сложенном состоянии он легко сможет уместиться в ладони или кармане.

Презентация Samsung Galaxy Unpacked 2020.Презентация Samsung Galaxy Unpacked 2020

Старт продаж нового смартфона запланирован на 14 февраляФото: соцсети

Презентация проходит во вторник в Сан-Франциско и транслируется на сайте компании.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года разработчики Apple представили на презентации в Калифорнии сразу три новых смартфона с несколькими мощными камерами и новый MacBook.