Чудо техники за 120 тысяч рублей: Samsung представил раскладной телефон с гибким экраном
Компания Samsung на презентации, которая проходит во вторник, 11 февраля, в Сан-Франциско, представила настоящее чудо техники: новый складной гибкий смартфон модели Galaxy Z Flip.
А вот так необычная новинка выглядит в сложенном видеФото: Соцсети
Уникальный гаджет будет представлен в тех цветах: фиолетовом, черном и, в отдельных странах, "зеркальном золотом".
Старт продаж нового смартфона запланирован на 14 февраля. В России он будет стоить около 120 тысяч рублей.
Смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip.Samsung представила раскладной смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip
Если телефон не складывать, то внешне он будет мало, чем отличаться от обычных моделей смартфонов SamsungФото: соцсети
Производители уточнили: смартфон можно будет складывать и раскрывать примерно 200 тысяч раз. В сложенном виде будет работать микродисплей для уведомлений и селфи.
У "революционного" гаджета в наличии экран размером 6,7 дюйма, в сложенном состоянии он легко сможет уместиться в ладони или кармане.
Презентация Samsung Galaxy Unpacked 2020.Презентация Samsung Galaxy Unpacked 2020
Старт продаж нового смартфона запланирован на 14 февраляФото: соцсети
Презентация проходит во вторник в Сан-Франциско и транслируется на сайте компании.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года разработчики Apple представили на презентации в Калифорнии сразу три новых смартфона с несколькими мощными камерами и новый MacBook.
ИСТОЧНИК KP.RU