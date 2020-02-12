2020-02-12T17:33:16+03:00
В мире

ЦРУ 50 лет шпионило за союзниками, продавая им шифровальные машины с «сюрпризом»

Срыв покровов с грандиозной шпионской операции грозит осложнить отношения США и ЕС
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
ЦРУ 50 лет шпионило за союзниками, продавая им шифровальные машины с «сюрпризом»ЦРУ 50 лет шпионило за союзниками, продавая им шифровальные машины с «сюрпризом»Фото: wikimedia.org
Изменить размер текста:

«Наш лучший тайный проект за XX век», — в таких скромных выражениях офицеры из Лэнгли (штаб-квартиры ЦРУ, американской внешней разведки) оценивают свою операцию под кодовым названием «Рубикон». Совместное расследование об этой невероятной истории провели американские и немецкие газеты — на основе обрывков архивных сведений и сливов от «анонимных источников из спецслужб».

Все началось ещё в разгар Холодной войны, в 1950 годы. ЦРУ через подставных лиц купило швейцарскую фирму с говорящим названием Crypto AG — одного из ведущих производителей шифровальных устройств. Такие используются, например, в посольствах, чтобы международные дипломатические депеши не читал кто попало. До и много где еще — крупный бизнес, военные лаборатории… Надо ли говорить, что с тех пор в чудо-машинках появилась, как говорят разведчики, «закладка». А чтобы Crypto AG оставалась поставщиком-монополистом, всех потенциальных конкурентов ЦРУ втихую скупало и пускало под нож.

И ладно бы шпионили только за врагами-коммунистами — «шифровалки» получали даже союзники США: правые режимы в Латинской Америке, Пакистан, Иран до Исламской революции-79 — всего почти 120 стран! Многое из добытой информации оказалось просто бесценным. С помощью «Рубикона» ЦРУ получило данные о действиях Аргентины во время войны с Британией за Фолклендские острова в 1982 году. Те секреты американцы передали партнерам-англичанам, и в итоге последние одержали верх в том конфликте.

Ну и главное — проект «Рубикон» был ещё и коммерчески успешным предприятием. Покупатели по всему миру дорого платили фирме Crypto AG за «отличные швейцарские шифромашины», не подозревая, какой сюрприз таится внутри. Операцию свернули лишь в 1993 году вместе с окончанием Холодной войны.

- Использование в течение многих лет компании Crypto AG для чтения секретных депеш - обычная для спецслужб практика прикрытия разведывательной работы с помощью частных структур, — комментирует американист, кандидат исторических наук Ярослав Левин. - Однако раскрытие сведений о таких «шалостях» ЦРУ грозит Штатам осложнением отношений cо многими странами. Особенно чувствительными будут проблемы с союзными Вашингтону державами — прежде всего, Европой. Ведь кто может поручиться, что нечто подобное не используется до сих пор?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США и ФРГ более 50 лет следили за секретными переписками 130 стран

Швейцарская компания Crypto AG с 1952 года предоставляла странам шифровальные устройства для защиты при передаче данных и сообщений (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Посол России в Британии: Будем добиваться встречи со Скрипалями, хотим убедиться, что они живы, здоровы и свободны
Накануне профессионального праздника российский дипломат Андрей Келин рассказал «КП» о «Брекзите», санкциях и осевших в Лондоне банкирах-мошенниках
Новости 24
В Сирии мирные жители погибли в результате стрельбы американских военных
Захарова на китайском языке пожелала Китаю победить коронавирус
Школам посоветовали привлекать работодателей к внеклассной работе
Названы самые популярные у российских туристов страны
Порошенко назвал переговоры с Путиным "самой ужасной ночью в жизни"
В Госдуме прокомментировали внимание Пентагона к активности российских кораблей
После самоубийства экс-сотрудника ФСИН в суде возбуждено уголовное дело
Старейшим мужчиной на Земле признан 112-летний японец
Адвокат рассказал о результатах ДНК-экспертизы на отцовство Григорьев-Апполонов
"Мы очень обеспокоены": В НАТО заявили, что хотят избежать гонки вооружений
Песков прокомментировал идею обмена воды для Крыма на уступки по Донбассу
За неделю до самоубийства в Чертановском суде здесь провели "идеальные" учения
Песков: целью сирийских войск в Идлибе являются боевики, а не граждане
Экс-глава управления ФСИН Свиридов пронес в суд оружие
«До встречи»: Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру