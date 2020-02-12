ЦРУ 50 лет шпионило за союзниками, продавая им шифровальные машины с «сюрпризом»

«Наш лучший тайный проект за XX век», — в таких скромных выражениях офицеры из Лэнгли (штаб-квартиры ЦРУ, американской внешней разведки) оценивают свою операцию под кодовым названием «Рубикон». Совместное расследование об этой невероятной истории провели американские и немецкие газеты — на основе обрывков архивных сведений и сливов от «анонимных источников из спецслужб».

Все началось ещё в разгар Холодной войны, в 1950 годы. ЦРУ через подставных лиц купило швейцарскую фирму с говорящим названием Crypto AG — одного из ведущих производителей шифровальных устройств. Такие используются, например, в посольствах, чтобы международные дипломатические депеши не читал кто попало. До и много где еще — крупный бизнес, военные лаборатории… Надо ли говорить, что с тех пор в чудо-машинках появилась, как говорят разведчики, «закладка». А чтобы Crypto AG оставалась поставщиком-монополистом, всех потенциальных конкурентов ЦРУ втихую скупало и пускало под нож.

И ладно бы шпионили только за врагами-коммунистами — «шифровалки» получали даже союзники США: правые режимы в Латинской Америке, Пакистан, Иран до Исламской революции-79 — всего почти 120 стран! Многое из добытой информации оказалось просто бесценным. С помощью «Рубикона» ЦРУ получило данные о действиях Аргентины во время войны с Британией за Фолклендские острова в 1982 году. Те секреты американцы передали партнерам-англичанам, и в итоге последние одержали верх в том конфликте.

Ну и главное — проект «Рубикон» был ещё и коммерчески успешным предприятием. Покупатели по всему миру дорого платили фирме Crypto AG за «отличные швейцарские шифромашины», не подозревая, какой сюрприз таится внутри. Операцию свернули лишь в 1993 году вместе с окончанием Холодной войны.

- Использование в течение многих лет компании Crypto AG для чтения секретных депеш - обычная для спецслужб практика прикрытия разведывательной работы с помощью частных структур, — комментирует американист, кандидат исторических наук Ярослав Левин. - Однако раскрытие сведений о таких «шалостях» ЦРУ грозит Штатам осложнением отношений cо многими странами. Особенно чувствительными будут проблемы с союзными Вашингтону державами — прежде всего, Европой. Ведь кто может поручиться, что нечто подобное не используется до сих пор?

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