2020-02-11T21:56:04+03:00
В мире

США и ФРГ более 50 лет следили за секретными переписками 130 стран

Швейцарская компания Crypto AG с 1952 года предоставляла странам шифровальные устройства для защиты при передаче данных и сообщений
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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ЦРУ США в течение более, чем 50 лет вместе с Германией следили за секретными военными и дипломатическими переписками более 100 государств.

Онлайн-газета Tribune de Geneve провела расследование, в результате которого стало известно, что швейцарская компания Crypto AG с 1952 года предоставляла странам шифровальные устройства для защиты при передаче данных и сообщений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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