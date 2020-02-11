США и ФРГ более 50 лет следили за секретными переписками 130 стран
Швейцарская компания Crypto AG с 1952 года предоставляла странам шифровальные устройства для защиты при передаче данных и сообщений
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ЦРУ США в течение более, чем 50 лет вместе с Германией следили за секретными военными и дипломатическими переписками более 100 государств.
Онлайн-газета Tribune de Geneve провела расследование, в результате которого стало известно, что швейцарская компания Crypto AG с 1952 года предоставляла странам шифровальные устройства для защиты при передаче данных и сообщений.
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ИСТОЧНИК KP.RU