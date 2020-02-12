"Подкупил пристава и хоть с автоматом проходи!": бывший сотрудник ФССП о самоубийстве в Чертановском суде

Стрельба в зале Чертановского районного суда в среду, 12 февраля, подняла по тревоге все силовые структуры города. Сейчас на месте проишествия работают сотрудники ФСБ, Следственного комитета, а также отдела собственной безопасности Управления федеральной службы судебных приставов. К последним особенного много вопросов. С обеспечением безопасности в этом суде Москвы все было явно не в порядке.

Напомним, обвиняемый в вымогательстве Виктор Свиридов, бывший начальник одного из отделов ФСИН, пронес в суд оружие и попытался совершить самоубийство. Обвиняемый умер от потери крови через несколько секунд после приговора: "три года в колонии строгого режима".

Главный вопрос, как он сумел пройти в суд с пистолетом. Ответить на него "Комсомолка" попросила бывшего судебного пристава Евгения Маслова, который более 10 лет проработал в районных судах.

- Без коррупционной составляющей тут не обошлось. Проще говоря, обвиняемый подкупил пристава, или приставов. И тут нет ничего удивительного. Сегодня средняя зарплата по Москве 60 тысяч рублей. Многие вообще за свою работу не держатся.

- Обвиняемый был под подпиской о невыезде, то есть в зал суда он пришел самостоятельно. Получается он сумел пройти рамку металлодетектора и досмотр с пистолетом в кармане. Как такое возможно?

- Приставы работают в паре. И пронести что-то запрещенное можно только с молчаливого согласия обоих. Это схема возможна, но гораздо проще договориться с кем-то одним. Скорее всего, обвиняемый подкупил кого-то из приставов и тот сам пронес оружие в здание. Заплатил и хоть с автоматом Калашникова заходи. Хотя спрятать такой ствол, конечно, сложнее, чем пистолет.

- То есть вы предполагаете, что пистолет спрятали в суде заранее?

- Думаю, да. Во-первых, сам пристав не проходит досмотр и теоретически, он что угодно может пронести в здание. Во - вторых, мест, где можно спрятать оружие множество. От банального туалетного бачка, до отсека для батарей.

- А другие сотрудники суда тоже под подозрением. Например , судьи . Они проходят рамку металлодетектора?

- Большинство сотрудников проходят в суды через запасные входы и, конечно, досмотр никто не проходит. В теории, огромное количество сотрудников могли пронести и спрятать ствол. Под подозрением сейчас все: от судей, до поваров столовой и уборщиц.

- А на входе в зал заседаний обвиняемого не должны были обыскать?

- Нет. У нас презумпция невиновности. Человек был под подпиской о невыезде и до приговора он виновным не считался. В случае обвинительного вердикта после оглашения решения суда его обыскали бы приставы. Но в этой ситуации выстрел прозвучал раньше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760344" frameborder="0"></iframe> Первые кадры после инцидента в Чертановском суде.

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