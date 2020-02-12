Город уходит под воду: Мощный ураган "Сабина" затопил улицы Гамбурга

Немецкие СМИ пишут, что мощный ураган "Сабина" накрыл портовый город Гамбург, вызвав затопление многих улиц. Уровень воды в городе на два метра превысил средний уровень паводка.

Уровень воды в городе на два метра превысил средний уровень паводка.Фото: Соцсети

По словам местных властей, стихия повредила новую станцию наземного метро Elbbrucken, отстроенную за 215 миллионов евро. Сейчас ее закрыли для пассажиров.

В среду, как ожидается, воды прибудет ещё большеФото: Соцсети

Никто из жителей города не пострадал. Однако несколько автомобилей пришлось вытаскивать из воды. В среду, как сообщили синоптики, воды прибудет еще больше.

Затоплен оказался рыбный рынок и некоторые улицы портаФото: СОЦСЕТИ

Местная полиция также сообщила, что затоплен оказался рыбный рынок и некоторые улицы порта. Утром 10 февраля более 50 тысяч домов в Баварии остались без электричества.

Мощный циклон "Сабина"пришел в Германию в ночь на воскресенье, 9 февраля. В эту среду сильные порывы ветра на севере страны достигнут 100 километров в час. Жителей Гамбурга, Нижней Саксонии и земли Шлезвиг-Гольштейн ожидают также мокрый снег с дождем и гололедица, пишет издание Bild.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что шторм "Кьяра" в Великобритании помог лайнеру за рекордное время перелететь через Атлантику. Самолет преодолел расстояние из Нью-Йорка до Лондона за четыре часа 56 минут.