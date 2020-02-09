Шторм в Великобритании помог самолету за рекордное время перелететь через Атлантику
Пассажирский самолет авиакомпании British Airways долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордно короткое время. Лайнер преодолел расстояние между двумя континентами за четыре часа 56 минут, при том что среднее время в пути по этому маршруту - шесть часов 13 минут.
Самолет развил скорость в 800 миль/час (около 1200 км/ч) и вплотную приблизившись к звуковому барьеру, побив предыдущий рекорд, который принадлежал лайнеру авиакомпании Norwegian Air. В январе 2018 года он перелетел через Атлантику за пять часов 13 минут.
Как сообщает газета The Independent, причиной нового рекорда стал мощный попутный ветер, вызванный сильнейшим штормом «Сиара», пришедшим в Великобританию со стороны Северной Америки.
«Наши в высшей степени подготовленные пилоты использовали по максимуму погодные условия, чтобы доставить наших клиентов обратно в Лондон задолго до намеченного времени», - приводит издание слова представителя British Airways.
Как сообщал сайт kp.ru, на Великобританию обрушился сильнейшей за последние семь лет шторм, который привел к обрыву линии электропередачи, закрытию мостов, дорог, отмене авиарейсов, а также переносу спортивных соревнований.
В Великобритании из-за сильнейшего шторма отменены авиарейсы, закрыты мосты и перекрыты дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU