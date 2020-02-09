9 Февр. 2020 2020-02-09T22:30:41+03:00

Сильнейший шторм в Великобритании помог самолету за рекордное время перелететь через Атлантику Фото: Иван ВИСЛОВ

Лайнер преодолел расстояние из Нью-Йорка до Лондона за четыре часа 56 минут [видео]

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Пассажирский самолет авиакомпании British Airways долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордно короткое время. Лайнер преодолел расстояние между двумя континентами за четыре часа 56 минут, при том что среднее время в пути по этому маршруту - шесть часов 13 минут.

Самолет развил скорость в 800 миль/час (около 1200 км/ч) и вплотную приблизившись к звуковому барьеру, побив предыдущий рекорд, который принадлежал лайнеру авиакомпании Norwegian Air. В январе 2018 года он перелетел через Атлантику за пять часов 13 минут.

Как сообщает газета The Independent, причиной нового рекорда стал мощный попутный ветер, вызванный сильнейшим штормом «Сиара», пришедшим в Великобританию со стороны Северной Америки.

«Наши в высшей степени подготовленные пилоты использовали по максимуму погодные условия, чтобы доставить наших клиентов обратно в Лондон задолго до намеченного времени», - приводит издание слова представителя British Airways.

Как сообщал сайт kp.ru, на Великобританию обрушился сильнейшей за последние семь лет шторм, который привел к обрыву линии электропередачи, закрытию мостов, дорог, отмене авиарейсов, а также переносу спортивных соревнований.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759726" frameborder="0"></iframe> В Великобритании из-за сильнейшего шторма отменены авиарейсы, закрыты мосты и перекрыты дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU