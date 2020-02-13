Анекдоты: Хитрый малыш доплатил несущему его аисту 200 баксов и стал гражданином Швеции
- Что вы посоветуете к этому вину?
- К этому вину идеально подходит беляш с автовокзала.
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Воспитанники детского сада города Ухрюпинска просят внести в Конституцию упоминание о Дедушке Морозе.
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- Любимая, я подарю тебе самую яркую звезду в небе!
- А может, лучше шубу?
- Не лучше. У меня к тебе высокие чувства.
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В пустыне обессилевший путник набрел на бутылку. Открыл пробку, а оттуда вылетел джинн. В благодарность за свободу джинн готов служить освободителю.
Джинн:
- Чего хочешь?
Путник:
- Домой хочу.
- Hу, пошли...
- Hет, я быстро хочу.
- Hу, тогда побежали!
* * *
Девушка пишет парню:
«Ты совсем перестал мне писать. Что случилось?» - «Я пить бросил».
* * *
Детям не разрешают пить алкоголь, потому что детство - это и так слишком хорошо.
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- Папа, когда уже ты эти санки старинные с лоджии вынесешь?
- Это легендарные санки, доча. Я на них тебя по утрам в садик возил, а по вечерам меня мамка на них из гаража привозила...
ИСТОЧНИК KP.RU