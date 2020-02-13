2020-02-12T22:04:43+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Хитрый малыш доплатил несущему его аисту 200 баксов и стал гражданином Швеции

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- Что вы посоветуете к этому вину?

- К этому вину идеально подходит беляш с автовокзала.

* * *

Воспитанники детского сада города Ухрюпинска просят внести в Конституцию упоминание о Дедушке Морозе.

* * *

- Любимая, я подарю тебе самую яркую звезду в небе!

- А может, лучше шубу?

- Не лучше. У меня к тебе высокие чувства.

* * *

В пустыне обессилевший путник набрел на бутылку. Открыл пробку, а оттуда вылетел джинн. В благодарность за свободу джинн готов служить освободителю.

Джинн:

- Чего хочешь?

Путник:

- Домой хочу.

- Hу, пошли...

- Hет, я быстро хочу.

- Hу, тогда побежали!

* * *

Девушка пишет парню:

«Ты совсем перестал мне писать. Что случилось?» - «Я пить бросил».

* * *

Детям не разрешают пить алкоголь, потому что детство - это и так слишком хорошо.

* * *

- Папа, когда уже ты эти санки старинные с лоджии вынесешь?

- Это легендарные санки, доча. Я на них тебя по утрам в садик возил, а по вечерам меня мамка на них из гаража привозила...

ИСТОЧНИК KP.RU

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