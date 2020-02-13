Алексей Ботян, майор Вихрь - «Комсомольской правде»: Поляки в 45-м нам говорили - спасибо, что спасли Краков. И сейчас нет таких полудурков, чтобы хотели напасть на нас...

10 февраля Алексею Николаевичу Ботяну исполнилось 103 года. В этот день нам не удалось поговорить... Я звонил его дочери, Ирине Алексеевне, она мне сказала, что соединить с отцом уже не может.

И тогда я просто попросил ее передать майору Вихрю самые тёплые слова от «Комсомолки». Дочь разведчика так и сделала.

Хотя - меньше, чем месяц назад, 19 января этого года, в 75-ю годовщину освобождения Кракова от фашистов, поговорить нам с Алексеем Ивановичем все же удалось.

Напомню (а тем, кто не знал, подскажу) - Алексей Николаевич Ботян - прототип (некоторые историки Великой Отечественной считают - «один из») главного Героя повести Юлиана Семёнова "Майор Вихрь" и снятого по этой книге художественного фильма. Этот образ был и остаётся любимым у многих поколений наших людей...

Алексей Иванович Ботян стал прототипом главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь"

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Алексей Николаевич Ботян родился 10.02.1917 г. в деревне Чертовичи. (На исконно белорусских землях, которые в 1920-х поляки считали своими.) После окончания школы был призван в польскую армию, командовал зенитным расчетом. (В боях под Варшавой в сентябре 1939 г. Ботян сбил три немецких самолета.) После оккупации Польши гитлеровцами с воинской частью вышел навстречу частям Красной Армии и сдался в плен.

В мае 1940 г. был направлен на службу в органы НКВД СССР и зачислен в разведшколу. В годы Великой Отечественной Ботяна по заданию Центра вместе с другими чекистами несколько раз перебрасывали за линию фронта для ведения разведки, уничтожения коммуникаций и линий связи противника. В мае 1944 г. во главе группы из почти 30 человек Ботян перешёл в Польшу. Группа обосновалась в районе Кракова, занималась разведкой и диверсиями. В конце 1944 г. бойцы Ботяна захватили в плен поляка, который рассказал о складе взрывчатки в Ягелонском замке - с её помощью немцы собирались уничтожить исторический центр Кракова, плотины и мосты через Дунаец.

Ботяну удалось внедрить в замок - под видом грузчика - польского патриота, который установил мину замедленного действия. В разгар наступления Красной Армии утром 18 января 1945 г. мину привели в действие. И вражеский склад взлетел на воздух. Отступающие немцы не смогли заминировать и уничтожить то, что планировали. А 19 января в Краков ворвались части 1-го Украинского фронта - под командованием маршала Конева.

За мужество и героизм, проявленные в ходе операции по освобождению Кракова в годы войны, за предотвращение его уничтожения фашистами, Алексею Николаевичу Ботяну в мае 2007-го было присвоено звание Героя России. Тот Указ подписал Президент России Владимир Путин.

На сайте kp.ru, в газете и в эфире Радио «Комсомольская правда» вышло несколько моих интервью с майором Вихрем. Предлагаю вашему вниманию несколько наиболее любопытных, на мой взгляд, отрывков из бесед со знаменитым ветераном Службы внешней разведки. (Некоторые фрагменты я восстановил по памяти.)

Шахматный матч: гроссмейстер Юрий Авербух против Алексея БотянаФото: Личный архив

* * *!

...Алло, Алексей Николаевич, как вы отмечаете свой день рождения? (Этот вопрос, так повелось, 10 февраля был у нас традиционным.)

- Сейчас вот уже приходят товарищи - поздравить меня. С которыми я раньше работал. Мне очень... (в трубке - голоса гостей) Ну, не забывают меня. Спасибо вам также большое за поздравление. И желаю вам во всем удачи...

- Вам можно стопочку выпить в честь дня рождения?

- Приходят, да... Поздравить с днём рождения, пожелать здоровья.

- Что вам дарят?

- Да пока я не знаю, на это не обращаю внимания. Главное - что они приходят сами поздравить меня.

- Вы как - физзарядку делаете по утрам, да?

- Да, это безусловно. Я люблю спорт. Участвую... Смотрю все мероприятия по спорту. Ну, и сам чувствую себя неплохо. Потому что - утром встал, действительно, зарядка небольшая, но, во всяком случае, надо обязательно... (неразборчиво, видимо слово - "размяться".) В моем возрасте было бы очень тяжело.

* * *

- Алексей Николаевич, вот сейчас России - то угрожают, санкции - нам, то ругают... Что бы вы россиянам посоветовали, как к этому относиться?...

- Не обращать внимания.

- Так...

- Мы живём по своему и нас нечего учить.

- А сил хватит у нас защитить страну? Оборона у нас крепкая?

- Такой зеркальный ответ дадим, что... Таких нет уже полудурков, чтобы напасть на Россию.

- То есть - войны не будет?

- Нет! Об этом и думать нечего. Что вы, милый мой?.. Такая сильная страна... Надеюсь, что мы будем жить спокойно. И - достойно. Главное - экономически надо укреплять страну. Вот что.

- Чтобы люди бедно не жили. Правильно?

- Правильно. Чтобы люди жили хорошо, достойно. Чтобы мы самой процветающей страной были. Вот что надо сделать...

Герой России Алексей БотянФото: Личный архив

* * *

- Здравствуйте, дорогой Алексей Николаевич! «Комсомольская правда» вас приветствует...

- Здравствуйте... Молодцы, не забыли. Мне очень приятно. Все-таки это газета, которую я читал, интересовался, и сейчас тоже не забываю, как только есть возможность, обязательно покупаю.

- Я сам готов вам покупать «Комсомолку», товарищ майор Вихрь! Мы вас очень любим. Потому что майор Вихрь только один в нашей истории. Спасибо вам огромное, что вы есть.

- А я хочу сказать вам - то, что вы работаете, это очень полезно для воспитания нашей молодежи. Потому что молодежь – наше будущее. Вы делаете очень большую работу в этом вопросе. Так что, я вам желаю удачи, чтобы читалась ваша газета с интересом.

- У нас еще радио «Комсомольская правда», сайт есть. Ваши рецепты долголетия и патриотизма в чем заключаются?

- Патриотизм в том, что я все-таки родился в России, и моя обязанность (не только моя, а каждого гражданина нашего, тем более - молодого человека) – защищать нашу Родину. Это же не то что обязанность, он должен жизнь отдать. Я сражался за Родину, несмотря ни на что, были очень опасные моменты, и все-таки я остался верен присяге.

- А рецепт-то долголетия?

- Я бы сказал, что от природы или от родителей это пошло. Я, во-первых, ни разу не курил. Потом - никогда не злоупотреблял алкоголем. Я никогда пьяный не был. Приходилось где-то принимать, особенно когда был в тылу противника, у нас были разные командиры, сослуживцы, которые иногда любили - больше нормы, но у меня этого не было. Потому что отец у меня в этом отношении был очень строгим человеком, всегда говорил, что пьянка никогда к хорошему не приведет.

- Ну, и Родину надо любить.

- Это обязательно. Я не знаю, что за человек, который не любит свою Отчизну. От должен в любой обстановке, пусть это и опасно, смертью грозит, защищать Родину. Это наша святая обязанность... Безусловно... Надо быть подлецом, чтобы не защищать свою Отчизну. Это наша святая обязанность. У меня никогда не было сомнений. Когда мне давали задания, даже если они и были опасными, я никогда не отказывался, всегда старался выполнить свой долг, патриотический и солдатский.

Я желаю, чтобы ваши статьи были всегда направлены на то, чтобы наша молодежь была достойна наших предков.

* *!*

- ...Товарищ майор Вихрь! А сильный взрыв был в том самом Ягелонском замке - где вы подняли на воздух всю взрывчатку, которой фашисты собирались уничтожить Краков?

- Безусловно. Там приехали как раз немцы туда, за оружием - у них в замке и оружие хранилось. И все это взлетело на воздух. Взрыв оказался такой силы, что и все дома вокруг были разрушены. А Краков остался целым и невредимым.

- Как вас встречали жители Кракова, когда вы город освободили?

- Да, мы спасли Краков от гибели. Тогда поляки говорили нам спасибо...

Алексей Ботян был прототипом главного персонажа кинофильма "Майор Вихрь"Фото: кадр из фильма.

ДОСЛОВНО

Ирина Ботян, дочь разведчика:

Когда папа слышал, что происходит в Польше, он ругался матом:

- ...Ирина Алексеевна, глава СВР Сергей Нарышкин в своем поздравлении с днем рождения подметил и такую деталь: дескать, у вашего отца «в шахматах по-прежнему первый юношеский разряд!"

- Папа на самом деле до сих пор играет в шахматы. В 2017-и был организован в честь его 100-летия турнир. Он играл с гроссмейстером международного класса Юрием Львовичем Авербухом, и ему предложили ничью. Папа плохо слышит, не расслышал, соответственно – проиграл. Тем не менее, он играет.

- Это не поддавки?

- Нет.

- Телевизор включает?

- Телевизор он смотрит...

- В последнее время в политических программах очень много про Польшу.

- Папа переживает, естественно. Много у него было соратников по борьбе из Польши. Конечно, он переживает по этому поводу. (По тому, что происходит в Польше. - А.Г.) Раньше он ругался, сейчас – молча.

- А ругался он как?

- Матом.

- Вот лично в моем представлении образ майора Вихря как-то сливается с образом Штирлица. А в Алексее Николаевиче Ботяне - в его судьбе, в его характере - есть черты очень многих наших разведчиков...

- Знаете, он себя не выделяет никак из всех. Он считает, что обычный, нормальный житель своей страны. Он не позиционирует себя как Героя. Когда говорят, что - вот Краков, подвиг, он говорит: «Не я один делал это».

Кстати, в его 101-ю годовщину мы гуляли в ресторане. И он еще умудрился чуток потанцевать.

- Самый необычный подарок какой ему подарили?

- «Старый» приемник, 50-х годов, ретро. Правда, начинка у него современная - наушники, флешка с песнями...

- А 100 грамм Алексей Иванович может принять?

- Запросто.

- А чего именно?

- Может выпить виски, коньяка или водочки. Когда ездим в Белоруссию, мы привозим оттуда - местного разлива.

- Какая его любимая песня?

- «Я люблю тебя, жизнь».

- Как у Кобзона.

- Да.