Майор Вихрь - «Комсомольской правде»: Это мы в 45-м спасли от гибели Краков. Тогда поляки говорили нам спасибо

19 января - 75 лет со дня освобождения Красной армией Кракова. Фашисты - перед отступлением - тогда планировали устроить в этом польском городе западню для наступающих советских войск. Неподалёку, в Ягеллонский замок, они завезли гигантское количество взрывчатки, с помощью которой собирались взорвать плотину, чтобы затопить Краков вместе с его жителями и советскими солдатами.

Но, благодаря мужеству разведчиков из группы лейтенанта Алексея Ботяна, этим бесчеловечным планам фашистского зверя не суждено было сбыться.

Общеизвестно, что именно разведчик Ботян стал прототипом главного героя культового фильма «Майор Вихрь».

В это воскресенье я связался по телефону с Алексеем Николаевичем. В разговоре участвовала и дочь разведчика Ирина Ботян.

Советский разведчик, Герой России Алексей Ботян (Майор Вихрь) - о том, как 75 лет назад он вместе с партизанами спас Краков, как отметит 10 февраля свое 103-х-летие и о рецептах долголетия 00:00 00:00

Корр.:

- ...Алексей Николаевич, это Саша Гамов из «Комсомольской правды». (Мы с вами раньше уже беседовали.) Я вас поздравляю с 75-летием освобождения Кракова!

Ирина:

- Это из «Комсомолки». Поздравляют тебя...

Ботян:

- Спасибо! Да, я участвовал в свое время, будучи там, в Польше, в 45-м году, в том числе и в освобождении Кракова. Я партизанил в тех местах.

Корр.:

- Вы долго готовились к операции по спасению этого польского города?

Ботян:

- У нас там был целый партизанский отряд. И ещё у меня имелись связи очень большие с подпольщиками. (В самом Кракове.- А.Г.) Я владел польским языком, как родным. И немецким тоже. Так что, мне работать было там легко. Находил хороших людей, честных... Помог советской армии я быстро подойти туда. Так что - участие мое в этом есть.

Корр.:

- Скажите, фашисты ведь хотели Краков взорвать? А вы им не позволили. Как это удалось? У вас своя агентура была, да, среди тех, кто находился среди немцев?

Ирина:

- У тебя в Ягеллонском замке была своя агентура?

Ботян:

- Самим нам проникнуть туда не удалось. И мы нашли человека, который был по национальности поляк, работал у немцев. Мы заложили мину. И взорвали этот подготовленный немцами склад взрывчатки. Для уничтожения Кракова. Вот - все.

Алексей Иванович Ботян стал прототипом главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь"

Корр.:

- А сильный взрыв был в том замке?

Ботян:

- Безусловно. Там приехали как раз немцы туда, за оружием - у них в замке и оружие хранилось. И все это взлетело на воздух. Взрыв оказался такой силы, что и все дома вокруг были разрушены. А Краков остался целым и невредимым.

Корр.:

- Как вас встречали жители Кракова, когда вы город освободили?

Ирина:

- Или вы потом пошли дальше?

Ботян:

- Да, мы спасли Краков от гибели. Тогда поляки говорили нам спасибо... А я потом из Кракова уехал в Москву.

Ирина:

- А хорошие люди - (из Польши.- А.Г.) тебя хорошо встречали потом?

Ботян:

- Бог его знает! Не помню.

Корр.:

- Товарищ Майор Вихрь! В эти выходные Владимир Путин - в Санкт-Петербурге, во время мероприятий, посвящённых 75-летию Великой Победы, принял решение всем участникам войны выплатить по 75 тысяч, а тыла - 50 тысяч. Как вы это воспринимаете?

Ирина:

- Как ты к этому относишься?

Ботян:

- Положительно.

Корр.:

- Товарищ Майор Вихрь! Что бы вы хотели Владимиру Путину передать?

Ботян:

- Удачи во всем. Он, - как настоящий хозяин у нас в стране, я очень доволен, как президент работает. И я ему желаю дальнейших больших успехов в строительстве нашей России.

Корр.:

- И завершающий вопрос Майору Вихрю. Вы же собираетесь 10 февраля свой день рождения отмечать?

Ботян:

- Пока об этом не думал... Знакомые хорошие и товарищи придут ко мне поздравить. Приходите и вы на мой день рождения. Отметим его, как положено.

Корр.:

- Что вам подарить?

Ботян:

- Безусловно, хороший коньячок. Ну, и… Хотя... Об этом я не думаю. Я не очень, - как сказать? - выпивать люблю.

Корр.:

- Неужели это правда, что вам, Алексей Николаевич, 103 года исполнится?

Ирина:

- 103.

Корр.:

- Тогда - рецепт долгожительства от вас?!

Ирина:

- Рецепт долгожительства у тебя какой - для «Комсомолки»?

Ботян:

- Жить как нужно было?.. (не слышно) Я старался спортом заниматься, если была возможность. И вообще, я всегда был очень выносливым.

Ирина:

- Папа молодец, но сил нет. Он же сейчас лежит.

Корр.:

- Ирина! Спасибо вам, что помогли это интервью провести. Коньяк надо нести?

Ирина:

- Не надо! Что вы? У нас все есть.

Вообще, папа молодец, мы на днях ездили с ним в пресс-центр - по месту его прежней работы. (Скажем так.) Он просто отлично держался! А ещё до этого были на юбилее у одного его коллеги - он отмечал 95-летие.

Корр.:

- Бывших советских разведчиков не бывает!Спасибо! Здоровья и удачи!

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