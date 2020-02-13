"До сих пор боюсь, что это неправда": Против ранившей насильника москвички Дарьи Агений прекратили уголовное дело

«Я рада, конечно, очень. Но по сути-то, насильник на свободе, меня 1,5 года мурыжили по судам и следствиям. Семья в долгах… Теперь одно я знаю точно: полиция — это последнее места, куда я пойду, если будут проблемы».

18-летняя девушка Даша, мечтающая стать художницей, приехала в приморский городок Туапсе всего-то на пару дней. А уехала отсюда уголовницей. Поздним вечером по дороге из магазина в хостел на Дашу напал пьяный мужчина. Он обхватил ее обеими руками, лапал (простите) за нежные, девичьи места. Даша сумела вытащить из сумки ножик для грифельных карандашей и нанести насильнику несколько ударов. Не сильных, с мужчиной все в полном порядке, раны ему зашили и отпустили домой.

А за Дашей приехала полиция. В наручниках ее доставили из Химок в отдел полиции Туапсе как особо опасную преступницу и завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Следствие длилось полтора года. Теперь появилась информация, что дело закрыто за отсутствием состава преступления.

- Ой, я до сих пор боюсь, что это неправда, - сказала Даша «Комсомолке». - Документов еще не видела. И потом же, в любой момент прокуратура может оспорить, меня могут еще в чем-нибудь обвинить и я ничего не смогу сделать… Наверное, этот страх останется со мной на всю жизнь и никуда не уйдет. Я совершенно не верю полиции. И совершенно точно, это последнее место, куда я пойду, если будут проблемы.

- Поздравляю тебя, мы в «КП» следили за твоим делом с самого начала…

- Да, спасибо. Я очень рада, конечно. Так неожиданно вдруг, раз - и закрыли. Я была готова к чему угодно — к судам, к наказаниям, штрафам, но не к такому счастливому известию. Вдруг поняла, сколько у меня возможностей, сколько всего я могу теперь планировать, делать. Ведь когда над тобой висит угроза тюрьмы, то вообще ничего не хочется. Это такое психологическое напряжение. Спасибо близким, кто был со мной рядом, эта история на самом деле показала, что вокруг меня много хороших и верных людей. А те, которые были не очень, те сами исчезли.

- По идее, тот, кто на тебя напал, теперь может оказаться на твоем месте, попасть под уголовное преследование.

- Да, вы правильно говорите. То, что дело против меня закрыли — это не победа. Потому что насильник — этот прекрасный мужчина — на свободе и живет абсолютно счастливо, ничем не обременен. А меня мурыжили почти два года, мама набрала кредитов, чтобы оплачивать все эти бесконечные перелеты в Туапсе, адвокатов и все вот это. Мне очень стыдно перед семьей за такие проблемы. И это мне повезло, а сколько девчонок сидят за самооборону? Я все это теперь очень хорошо понимаю. Так же как и в юриспруденции. Знаю, что имею право и на него заявление написать, и на следствие за необоснованность преследования. Но у меня ни на что нет сил. И я не верю в то, что можно добиться справедливости. Я хочу просто жить спокойно.

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