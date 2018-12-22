18-летняя Даша защищалась от насильника, а теперь ей грозит 10 лет тюрьмы

Даша Агений родилась и выросла в подмосковных Химках. 24 июня 2018 года она приехала в Туапсе, сопровождала детей в лагерь. Хотела остаться на недельку и покупаться в море, но в итоге провела в городе всего сутки. В первый же вечер по дороге в хостел к ней пристал пьяный мужик.

- Я шла из магазина, купила воды и вкусненького. До хостела оставалось метров 500, когда почувствовала, что за мной идет мужчина. Я не запомнила его внешность. Он догнал меня и спросил: откуда я «такая красивая», потом стал хватать за руки, прижал к стене, совал пальцы куда не следует... Я кричала, но никто меня не слышал.

А у Даши с собой был набор художника с грифельными карандашами и складным ножичком. В темноте она нащупала в сумке этот самый ножик и начала отмахиваться им, надеясь, что мужик её отпустит.

- Вы не поверите, но я была в таком шоке, что абсолютно не помню даже, что я делала этим ножом. Помню, как доставала его, а дальше провал. Это мужчина (Даша весь разговор называла его «этот мужчина» - прим. авт.) даже не крикнул, а просто развернулся и ушел. Я еще какое-то время стояла, как вкопанная. Потом пришла в себя и побежала к магазину, там были молодые парни, с которыми мы познакомились, они еще предлагали меня до хостела провести, но я почему-то отказалась. Мне было так страшно, я не спала в итоге всю ту ночь. Я боялась, что этот мужчина придет, он же видел, где мой хостел. Утром я собрала все вещи и помчалась на вокзал, поменяла билеты и поехала домой.

- Ты рассказала о том, что случилось, кому-нибудь? Маме? Она же спросила, почему ты так рано вернулась?

- Я подругам в тот же вечер рассказала, мы переписывались. Брату двоюродному рассказала. Маме не стала... У нее был непростой период в жизни, неприятности всякие. Я не хотела ее расстраивать. Еще подруге рассказывала, когда была у нее в Питере, приезжала туда поступать в институт. Даже нарисовала, как мы с ней сидим и болтаем...

Даша показывает в телефоне картинку, где две грустные девочки сидят на окне...

Рисунок Даши.

Через месяц 1 августа к Даше приехали полицеские из Туапсе и арестовали ее. «Этот мужчина» написал заявление в полицию, что какая-то московская девица его порезала.

Может, лучше пиццы поедим?

Розовые очки у маленьких девочек разбиваются всегда очень больно. А иногда осколки от них попадают в самое сердце и некогда милые девушки черствеют и становятся стервами. А разбивают эти девичьи очки всегда мужчины.

18-летняя Даша плачет уже полгода. Без остановки. Когда летит на очередной допрос в Туапсе. И когда летит обратно с допроса. Когда разговаривает со мной, когда ложится спать, когда встает.

- Я так устала. Пять месяцев уже длится этот кошмар со мной. И мне так стыдно перед родными, это сколько же денег ушло? Огромные суммы. Я очень хочу их как-то вернуть. Эта задача номер два. А номер один — не сесть. Но сейчас я абсолютно ничего не могу делать, ни работать, ни учебой заниматься, ни думать ни о чем. Зачем мне, скажите, готовиться к этой информатике, если меня посадят в тюрьму? Какой смысл? (Даша не поступила летом в питерский вуз на модельера, так как сдала не те ЕГЭ и ей не хватило экзамена по информатике — прим. авт.). Я даже смотрела видео и читала статьи о том, как вести себя в женской колонии.

- Да не посадят тебя...

- Я не знаю... Вчера только были в Туапсе, уголовное дело передали в прокуратуру, а потом суд будет. Это уже второй раз его передают, первый завернули, так как прокурор посчитал, не хватает каких-то там экспертиз. Когда вернули на доследование, то была надежда, что статью поменяют со 111 на «самооборону», но нет. Так и осталась на мне «Умышленное причинение тяжкого телесного вреда». Но какой у меня мог быть умысел? Я же не знала даже этого мужчину. Значит, либо я просто сумасшедшая, которая бегает по улицам незнакомых городов с ножом и режет мужчин, либо это самооборона. То, что я не сумасшедшая уже определили, была экспертиза психиатрическая. О, это было ужасно... А мои аргументы про попытку изнасилования полиция не приняла. А ведь есть и те парни, что стояли в ту ночь у магазина, и моя переписка с подругами, где я рассказываю, что со мной произошло. Но следов насилия же нет, значит мои слова пустые. Так мне сказали....

Даша плачет уже полгода: "Я так устала. Пять месяцев уже длится этот кошмар со мной".Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- У тебя есть парень? - пытаюсь перевести тему, так как Даша уже залила слезами весь столик в кафе.

- Да. Мы познакомились с ним за несколько часов до того, как меня арестовали. Всю ночь гуляли по улице, а утром в студию, где я работаю, приехали полицейские. А я так хотела спать, вы не представляете. Я предложила полицейским чай, а они спросили, если ли у меня деньги, чтобы добавить на билет на самолет до Туапсе, потому что им не хватало.

Как только появились деньги на билеты, три оперативника и Даша отправились в аэропорт «Шереметьево».

- Мы были на месте часов в 11 утра, а самолет в Туапсе улетал только в 12 ночи. Я предложила им вернуться обратно в студию, заказать пиццу, включить кино и там подождать вылета, "можете меня наручниками к батарее даже приковать" - сказал им я. Двое были согласны, но один оперативник наотрез отказался. И мы сидели в аэропорту. Я все время плакала... Они говорили, чего ревешь? А как не плакать, меня же арестовали. Но я считаю, что они максимально хорошо ко мне отнеслись, ведь вообще-то грубость у них в крови. К вечеру в Шереметьево приехал папа, он раньше не мог, так как был далеко очень. А в Туапсе меня мама встречала, за день до ареста она уехала в Крым отдыхать, в Крыму эта новость ее и застала. Как она до Туапсе добиралась, даже не знаю, на попутках, бла-бла-карах...

"Только жене не говорите"

Уже в полицейском участке Даша узнала, что «этот мужчина» жив и здоров. И не 15 раз она его пырнула ножом, как ей всю дорогу рассказывали оперативники, а два.

- От одного удара у него просто царапина, а второй был в живот и задел кишечник. Сейчас все зашили ему, и уже никакой угрозы жизни нет. И инвалидности нет никакой, но из-за этого кишечника вред здоровью оценили как тяжкий... Этот мужчина не хотел писать никаких заявлений, но попал в больницу, а там обязаны спросить, что произошло. Но он все равно не хотел писать, потому что боялся, что жена все узнает.

- Его фраза про жену где-то в деле зафиксирована?

- Если бы. Это мне оперативники рассказывали, когда арестовывали.

Две недели Даша с мамой и отчимом жили в Туапсе. Девушку таскали на допросы. Потом отпустили в Москву под подписку о невыезде.

- А ты сама потерпевшего видела?

- Три раза на следственных действиях. Первый, когда он меня опознавал. Зашел такой в кабинет в белых брючках, я даже не поняла сначала, что это тот самый человек. Той ночью он был пьяный, а тут приличный такой на вид. Второй раз на следственном эксперименте и третий на очной ставке. После очной ставки он подошел к моему адвокату и спросил, можно ли как-то примириться и закончить это дело, они даже обсуждали уже возможные варианты, но утром этот мужчина подал заявление о компенсации морального вреда в 300 000 рублей.

«Я ей Есенина, а она меня ножичком»

Как сообщили «КП» источники в правоохранительных органах, 38-летний Игорь С. придерживается следующей версии произошедшего — он выпил с друзьями, шел домой и какая-то девушка подошла к нему и спросила, где тут можно переночевать. Ок как джентельмен взялся проводить молодую курортницу до ближайшего хостела. А по дороге читал ей Есенина. Когда дошли до места, он хотел продолжить читать Есенина, но девушка почему-то хотела уходить. Он взял ее за руку, а она в ответ пырнула его ножом, гадина.

- Я не хочу, чтобы его сажали в тюрьму, - рассуждает Даша, - мне кажется, тюрьма еще ни одного насильника не сделала лучше. Наоборот, они выходят еще более озлобленными и насилуют еще и еще.

- А почему ты сразу не заявила в полицию об изнасиловании?

- Что бы я сказала? Следов никаких не было, я не знала, как он выглядит даже. После всего, что со мной произошло, и когда сюжеты показали по телеканалам, мне стали писать письма незнакомые изнасилованные девушки. Оказывается их так много. И все они говорят, что не ходили в полицию, а как-то живут с этим, ревут в подушку по ночам. Молчат и никому не говорят, потому что стыдно. Но знаете, я очень рада, что у меня был с собой тот ножик и я смогла дать отпор. Можно сказать, мне повезло, иначе бы он меня изнасиловал точно. Варианта расслабиться и получить удовольствие, как теперь говорят, у меня в голове даже не было. Я и так теперь боюсь мужчин, особенно пьяных. В метро недавно ехала и рядом сидел подвыпивший, а мне так страшно стало. Говорила себе, он просто сидит рядом, это нормально, успокойся. Но стало так не по себе, что встала и ушла в другой конец вагона. А если бы тот мужчина меня изнасиловал, то вообще бы на улицу больше не вышла никогда.

- Как ты одета была в тот вечер?

- Все спрашивают, хотя даже если бы шла голой, разве он имел бы право меня трогать? Я была одета в футболку и юбку по колено, ничего вызывающего. И вообще выглядела ужасно в тот день, вся красная, потому что обгорела, волосы после моря немытые, скомканные. Кстати, перед поездкой в Туапсе я хотела купить себе перцовый баллончик, ну мало ли что, все-такие еду одна в незнакомый город.

- А почему не купила?

- Потому что в магазине не продали из-за Чемпионата Мира.

- Какие ты выводы сделала из все этой истории?

- Что в мире много ужаса и насилия. И что никто не придерживаться здравой логики. Ведь все же понятно в этой истории. Мне адвокат сказал, что следователи специально такую тяжкую статью ко мне применяют, за раскрываемость подобных им премии положены. А я в это поверить не могу, то есть у меня жизнь ломается, а они о деньгах думают? Но я стараюсь во всем видеть плюс.

- Это какой?

- Ну хотя бы то, что история произошла в Туапсе, а там тепло и море. После последнего допроса было время погулять по Сочи, я сидела на берегу, смотрела на волны, на людей, гуляющих по набережной, и это очень успокаивало.

***

А что же любитель Есенина? Он наотрез отказывается общаться с журналистами и удалил все страницы в соцсетях. Наверное, вместо интернета предпочитает читать книги, учить новые стихи - вдруг пригодятся.

Это история даже не про изнасилование, которое само по себе мерзко. И не про разбитые девичьи грезы. Для меня эта история в первую очередь о том, как у нас стряпаются уголовные дела и ловятся «преступники». Такие вот, как 18-летняя Даша Агений. Как следователь, увидев трезвеющего ловеласа в больнице, моментально считал всю информацию той ночи и повесил на молодую, хрупкую и наивную девчонку тяжкую статейку. Зачем? Для галочки.

Комментарий юриста

Адвокат, специализирующийся на подобных делах, член движения «Самооборона» Алексей Паршин:

- К сожалению, очень часто настоящая жертва насилия становится в итоге обвиняемой. В этом порочность нашей правоохранительной системы: здесь и нежелание исходить из презумпции невиновности, и статистика (палочная система), и боязнь быть обвиненными во взятке за прекращение или переквалификацию дела, и обвинительный уклон, и ещё масса факторов, которыми следователь может оправдать свои действия. Сам человек и его судьба в механизме уголовного преследования редко кого волнуют, кроме близких. Для следователей и судей это очередное дело, а человек всего лишь заготовка на конвейере. Система сейчас работает таким образом, что инициативные и смелые кадры перерабатываются, либо они уходят, либо становятся как все. Вот в такую ситуацию и попадают самооборонщики. Как правило - обычные люди, не профессиональные преступники. Они говорят правду, признают событие, не скрываются, и даже вызывают "скорую" и полицию на место своего же преступления. То есть очень удобные для следствия люди. И только особый подход к защите, иногда огласка с привлечением СМИ способны привести к сбою в механизме конвейера. В нашем правоохранительном кривом зеркале не следователь доказывает виновность, а жертва должна доказать свою невиновность и более того, опровергнуть доводы и доказательства стороны обвинения.