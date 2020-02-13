Сергей Брилев: Мне снится Антарктида

Журналист телеканала «Россия», писатель, глава института Беринга-Беллинсгаузена, а теперь еще и президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев стал гостем совместной программы Радио «КП» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников» (97.2 FM).

МЕЧТА О БАЙКАЛЕ

- Сергей, можно сказать, вы путешествуете с самого рождения…

- Не совсем – всего лишь с полутора лет. Хотя первый перелет стал сразу трансатлантическим, из Гаваны в родную Москву. Я родился на Кубе, где работали родители в «Авиаэкспорте». Но с тех пор действительно много где побывал…

- Если по крайним точкам прикинуть – то где?

- Давайте попробуем... Значит так! Крайний север - Шпицберген или Аляска. Крайний юг - это Антарктида, где мы только что поставили памятник Беллинсгаузену... Крайняя западная точка - Алеутские острова, куда заходила в 1942 году советская подлодка С-56. Удивительная история - мы снимали про это документальный фильм. Самая восточная - наверное, Курилы.

Открытие памятника Фаддею Беллинсгаузену в Антарктиде. Фото: Личный архив Сергея Брилева

- А существуют места, где вы еще не побывали?

- К сожалению, я пока ни разу в жизни не был на Байкале… Но – мечтаю. Еще с момента работы в «Комсомолке».

- Это же было в самом начале 90-х…

- Да, причем меня и еще несколько ребят взяли в нарушении всех законов – мы были студентами дневных отделений, а учиться и работать одновременно почему-то было запрещено. Но это уже раскручивался такой переходный советско-российский период, когда менялось буквально все! Мне повезло дежурить по номеру в исторический момент – тогда убрали надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» над шапкой газеты. Это была революция!.. И у меня начались очень интересные командировки. Одна из первых – на Байконур. Потом – в Ораниенбаум, в отряд подводных работ особого назначения. Потом была поездка на уже позабытый совершенно первый Майдан в Киеве 1992 года…

- К чему любовь больше осталась – к газетной работе или телевизионной?

- Отвечу цифрами. Количество знаков одной полосы широкоформатной газеты равно количеству знаков, что помещаются в вечерний выпуск новостей.

- То есть по количеству информации они как бы равны?

- Однако на в телевидении мы все это умножаем на три, потому что присутствует еще картинка и звук. Плюс интонация, которую ты добавляешь… Трудно сказать, что нравится больше. Когда-то журналистика разделилась на радийную, печатную и телевизионную. А сейчас все больше мультимедиа. У меня как раз была такая многоходовка с Антарктидой. Там были и сюжеты, и мини-документальный фильм, и газетная колонка, и большие статьи, которые я делал на сайт нашего института, и семинар на форуме в Петербурге…

- А в Антарктиде что конкретно делали?

- Когда впервые туда попал пять лет назад – то кино показывал... Серьезно! Предыстория такая: к 70-летию Победы мы делали серию мероприятий в Латинской Америке... Предвосхищая вопрос – отвечу: мало кто знает, что латиноамериканцы воевали на стороне антигитлеровской коалиции. Бразильцы отправили 20-тысячный экспедиционный корпус в Европу. Куба – единственная латиноамериканская страна, самостоятельно потопившая немецкую подлодку. Уругвайцы реквизировали суда под флагами оккупированных стран, поставили туда экипажи своих ВМС. Гондурасские ВВС патрулировали Тихий океан и прикрывали советские подводные лодки во время их исторического перехода через Панамский канал.

Итак, мы проводили серию мероприятий по всей Латинской Америке, в том числе показывали фильм «Сталинград». Добрались до Чили – а оттуда рукой подать до Антарктиды. Так мы оказались на базе Беллинсгаузен, что на острове Ватерлоо или Кинг Джордж… Место там примечательное – кроме России базы держат Китай, Корея, Польша, Уругвай, Чили, Бразилия, Аргентина… И вот идем мы мимо чилийской базы, и стоит там памятник. Кто такой? Мне говорят: выдающийся человек, он первым осуществил авиаперелет в Антарктиду. Я говорю: «А где Беллинсгаузен, который первым все это увидел?» Мне говорят: «А Беллинсгаузена нет». Тогда я понял, что костьми лягу, но поставлю там памятник великому русскому мореплавателю. Вот в недавний визит в Антарктиду и поставили. Пять лет собирали деньги, готовились. Естественно, это дорогая история - и памятник отлить, и самолет заказать… Но – сдюжили.

«ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ — ХИТРАЯ ИСТОРИЯ»

- Что больше всего поразило на шестом континенте?

- То, что в местах, где 5 лет назад я шел через двухметровые сугробы, теперь вообще нет снега.

- То есть глобальное потепление – все-таки не миф?

- Тут хитрая история. Вот так смотришь - и прямо для Греты Тумберг готовые фотографии: было - стало. Но при этом на всех соседних холмах, как говорят гляциологи, лед наоборот вырос. Больше того, замеры показывают, что не растет уровень мирового океана вокруг Антарктиды. Тот есть кадры как откалываются колоссальные подтаявшие куски ледяного берега вроде бы есть, а мудрая природа компенсирует в другом месте… Нет, экологические проблемы преуменьшать я не собираюсь. То, что касается энергетики, она должна быть чистая (неважно, какая - традиционная, основанная на угле, газе, нефти, или нетрадиционная)… Эти вещи меня всегда интересовали. Я был на многих нефтяных, угольных месторождениях, в шахты лазал. И мне поступило предложение возглавить Ассоциацию «Глобальная энергия», которая вручает премию за выдающиеся открытия в области энергетики.

- Это та, которую называют «Русский Нобель»?

- Совершенно верно. Причем ее получали лауреаты и самой Нобелевки. Она существует с начала века, ежегодно вручается. Но в последние годы ей немного не хватало пиара. Это, очевидно, одна из причин, почему меня позвали. Надо расширить ее географию, чтобы не только Штаты, Европа, Китай, Россия, но и развивающийся мир принимал в ней участие. И плюс чуть-чуть приблизить премию к россиянам.

- Если вернуться в Антарктиду. Этот континент считается самым чистым. Там все это сохранилось, нет гор мусора?

- Нет. Честь и хвала тем, кто подписал в 59-м году Антарктический договор. Он заморозил территориальные претензии, он объявил Антарктиду зоной мира, сотрудничества и природоохраны. И за этим там реально очень следят все друг за другом, особенно в местах массового скопления станций. Помните гигантскую чистку от мусора Земли Франца-Иосифа? В Антарктиде таких мест, чтобы канистры стояли, не было никогда.

- Но на Антарктиду продолжают претендовать разные страны?

- Да, идут поползновения на суверенитет. В 90-е, когда Российская антарктическая экспедиция ослабла, доходило до чего? Заходил российский корабль на ту же станцию «Беллинсгаузен», чилийцы тут-как-тут: «Будьте добры, зарегистрируйтесь у начальника чилийского порта». Это же, типа, их земля. У чилийцев соседняя с «Беллинсгаузеном» станция «Фрей», на ней не только часовня, отделение банка, но и школа даже. И это официально не станция Чили, а поселок, где проводят выборы, дети рождаются – одно время специально посылали семьи военных с беременными женщинами.

Один очень приземленный пример. Я летел из Чили в Антарктиду и обратно Вы думаете, у меня есть выездные чилийские штампы? Пограничники заявили: вы же по территории Республики Чили продолжаете путешествовать.

- Ну ясно – страны локтями толкаются, а полярники?

- Вот взаимоотношения между станциями близки к идеалу. Даже когда в Чили была диктатура и прервались всякие отношения с СССР, Пиночет, прилетев в Антарктиду на инспекцию баз, к кому зашел в гости? К советским полярникам!

- А советские полярники что?

- А советские полярники руку диктатору, конечно, не жали, но помогали своим чилийским соседям, особенно по медицине. В общем, чилийцы с советскими взаимодействовали, потому что они соседи, против них этот жуткий климат, жуткая природа. Так что Антарктида действительно создает такое братство, может быть, вынужденное. Российская база находится между уругвайской и чилийской.

Фото: Личный архив Сергея Брилева

«КОСМИЧЕСКАЯ ГОНКА» В XIX ВЕКЕ

- Полярники разных наций знают, кто такой Беллинсгаузен?

- И знают, и уважают. И в курсе всяких поползновений вокруг. Эти поползновения делятся на две части. Первое. Ну какой он ваш, когда он и не русский, остзейский немец, и родился на эстонском острове Сааремаa. Кстати, сейчас президент Эстонии прилетела в Антарктиду и сказала: все должны им гордиться. Редкий случай, когда, на мой взгляд, было такое хорошее, корректное заявление. Остзейские немцы по состоянию на 1820 год это подданные Российской империи. На российском флоте могли служить только православные, которые по тогдашним канонам считались как бы русаками. Беллинсгаузен полагал себя русским, российским человеком.

Есть второй блок проблем – а что он увидел? В вахтенном журнале Беллинсгаузена написано, что он наблюдал «матерый лед»...

- Что дает право конспирологам заявлять, что лед можно увидеть, где угодно.

- На это можно очень просто ответить. Во-первых, почитайте любые дневники полярных исследователей хотя бы вековой давности, и вы увидите, что тогда «матерый» значил «материковый». Я недавно читал дневники штурмана Альбанова. И там употребляется «матерый» именно в этом контексте.

Во-вторых, после Второй мировой Советский Союз получил по репарациям немецкую китобойную флотилию. Один из кораблей, получивший название «Слава», получил задание идти на китобойный промысел в Арктику и выйти на точку, обозначенную у Беллинсгаузена. И уже тогда убедились – Антарктиду с этой точки видно!

Открытие Антарктиды было сравни гонке за космос. Буквально через три дня после Беллинсгаузена такие же наблюдения провели англичане. Потом появились американцы и говорили, что тоже что-то видели. Знаете, тогда спутниковой связи не было, поэтому кто и что себе занес в вахтенный журнал, от того и будем отталкиваться. В вахтенном журнале у Беллинсгаузена 28 января (по новому стилю) 1820 года черным по белому: он увидел первым новый континент.

ЗАГАДКИ ШЕСТОГО КОНТИНЕНТА

- Наверняка, изучая тему Антарктиды, наталкивались на что-то загадочное…

- Вы про нацистскую базу? Один из полярников хорошо шутил: «Когда мы обустраивали станцию «Новолазаревскую», мы отправили ограниченный состав советских полярников, потому что наняли на работу имевшихся там эсэсовцев». Да, была германская полярная экспедиция 1938-39 года, которая сообщила, что основала колонию «Новая Швабия». Хотя на самом деле колонии не было. Но на берег высаживались, летал гидросамолет, который, по легенде, разбрасывал даже немецкие значки со свастикой.

- Как бы территорию метил, но ни единого значка так и не нашли?

- Не нашли. Даже в 90-е годы, когда правительство Германии объявило программу поиска артефактов и давало какие-то хорошие деньги…

Реально миф о секретной немецкой базе связан вот с чем. Июнь-июль 45-го года. Вдруг через много недель после окончания войны в Аргентину приходит подряд две немецкие подлодки. Популярная теория заговора заключается в том, что они покинули Германию в мае, доставили в Антарктиду Гитлера и золотой запас, и ушли в Аргентину сдаваться.

- Весьма стройная теория, вроде бы…

- Но все разбивается об одну очень простую вещь. Июнь, июль и август в южном полушарии это зима. Даже на современной атомной подводной лодке ты никак туда не попадешь. Поэтому у людей, очевидно, была какая-то специальная миссия, но точно с Антарктидой не связанная.

- Раз уж мы заговорили о теории заговора. Инопланетяне, базы…

- Лично не наблюдал, хотя хотелось. Полярники тоже молчат. Но край это действительно не только суровый, но и загадочный, мистика там есть. Приземление там – и что-то с тобой происходит. Ты выходишь и первые 5 минут не в состоянии выполнять профессиональные задачи, хотя у тебя всего 5 часов, они поминутно расписаны. Выброс адреналина жуткий совершенно… И после тоже не отпускает. Я полагаю банальным это выражение и обычно над ним иронизирую, но при всех моих разъездах снится мне Антарктида.

МОСКВА — ТРАНЗИТНЫЙ ГОРОД

- Путешественник, телеведущий, документалист, писатель, журналист, кандидат наук, глава Института Беринга- Беллинсгаузена, президент Ассоциации глобальной энергии… Как вы все успеваете?

- Я мало сплю… Лучше нашей с вами профессии нет. Недостаток - абсолютно неритмичная жизнь. Бывают дни, когда ты спишь 3 часа, бывает, 7, а бывает, что ты отсыпаешься. Тем важнее находить в этом графике те ночные часы, когда ты можешь побыть наедине с компьютером… Но деваться некуда, мы же сами себе такую жизнь придумали. Есть ли альтернатива? Есть. С 9 до 6. Но я бы не смог. Я так никогда и не работал. У меня в феврале 25 лет работы на телевидении, а в профессии, если считать и «Комсомолку», то и все 30. Кстати, 20 февраля - это повод, можно и тревожную рюмку поднять.

- Где будете в этот день?

- Наверное, в Москве. Хотя разъезды будут. Последние два года, кстати, рекордные – перелетов 150. Многовато. Хотя из них треть я придумывал сам. Понятно, что есть профессиональная необходимость, а есть Антарктида. Я ее придумал 5 лет назад и к этому шел все эти годы.

- Есть ли точка в мире, куда хочется возвращаться снова и снова?

- Конечно. Москва. У меня в кабинете висит карта с красными и зелеными флажками. Красные – точки, куда я приехал, вышел и поработал. А зеленые - чистые транзиты.

Москва у меня зеленого цвета.

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