Родители - о нагрузках в школе: И вновь продолжается вой

Вчера моя 14-летняя дочь Маруся показала мне фотографию ее подружки в соцсетях. На ней ровесница моей дочери гуляет с мальчиком за ручку по парку. Первая любовь. И знаете, о чем я сразу подумала? Нет, не про мораль, а: «Ого! Какой счастливый ребенок, у нее есть на на это время. У нас же одни уроки!»

По данным международных исследователей из компании Harris Insights & Analytics, российские ученики - мировые лидеры по уровню стресса, полученного в процессе обучения. Такой вывод они сделали, опросив школьников многих стран - Китая, Америки, Германии, Японии и других. Основные причины стресса у наших детей - постоянное нервное напряжение (его испытывают 78% опрошенных) и дискомфорт от бесконечного сравнения с успехами других (отмечают 55% учеников, привет бесконечным рейтингам).

И можете сколько угодно мне говорить про происки Запада, подкупленных аналитиков и прочее-прочее, но я, как мама ученицы 7-го класса, и сама от этого обучения в стрессе. Я полностью согласна с этими неизвестными мне аналитиками! И вот почему.

А детство-то где?

Уроки, уроки, уроки и еще раз уроки - моя Маруся занята ими с утра до ночи. Какие там мальчики, ей даже во дворе погулять некогда! Причем я не пытаюсь вырастить вундеркинда, мы не учимся в какой-то супер-пупер гимназии. Это теперь столько задают в обычной московской школе, которая есть в рейтинге топ-300 на каком-то там далеком от первого месте (и с которого не дай бог вылететь, от одной только мысли об этом директор теряет сознание). Самое частое, что я говорю своему ребенку:

- Плюнь! Хватить учить, ложись спать, уже поздно.

Но она, рыдая, продолжает зазубривать строение червя, шесть теорем с доказательствами по геометрии и слова по английскому.

- Я не могу, завтра самостоятельные по... (перечисляет несколько предметов сразу). Я получу два с коэффициентом 3.

И мы зубрим, зубрим...

Российские ученики оказались на первом месте по уровню стресса от учебыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зверюги ФГОСы, ЕГЭ и ОГЭ

На прошлой неделе в школе ввели карантин из-за ОРВИ, дети учились он-лайн. О, думаю, хоть погуляет с подружками. Но по алгебре на классную работу задали 10 номеров. И на домашнюю работу столько же. То есть в общей сложности 20. Такое чувство, будто сделано все, чтобы дети даже носа на свежий воздух не успели высунуть. Мой ребенок исписал натурально половину тетради и потратил на это несколько часов. Я попыталась выяснить у учителя, что это за сверхнорматив? Оказывается, это обычная практика: «Это все нормы общеобразовательного класса, - ответил мне педагог. - На вопрос «зачем» отвечает - ФГОС*». И скинула какие-то методички, где мелким почерком требования к детям от этого ФГОСа. Что это за зверь такой не знаю, но боюсь его. И учителя тоже явно боятся.

В начале февраля на дне встречи выпускников виделась со своей учительницей по русскому и литературе. Она после 40 с лишним лет педагогического стажа уволилась из школы.

- Не могу просто, с нас требуют чего-то невозможного, - вздохнула Наталья Федоровна. - Мы еще не освоили темы, а уже давай-давай детям тесты, пусть показывают результаты. Рейтинги, отчеты... Но одного вперед другого не может быть, дайте нам разобраться сначала, закрепить материал, а потом уже тестировать. Сколько меня по завучам гоняли и по комиссиям, в итоге я не выдержала и ушла от этой бесконечной гонки. А эти ЕГЭ и ОГЭ - они же каждый год все сложнее. Там все так составляют, чтобы вообще запутать детей. Они не упражнения делают, а ребусы какие-то разгадывают. Удивляюсь, как они вообще сдают...

В стране невыученных уроков

Родители стонут в чатах:

«Боже! Мы опять все выходные всей семьей делали уроки. У кого есть принтер, распечатать доклад? И как мы раньше без рефератов, презентаций, докладов в начальной школе учились? Задолбали и детей и родителей!»

«Каждый учитель считает, что его предмет - самый главный, и задает просто горы домашних заданий, - пишет подруга, мама второклассника(!). - А еще учителя говорят, что, если не успевает ребенок делать уроки, значит, ему не надо ходить в спортивную секцию, в музыкальную школу, театральный кружок...»

«Родители теперь работают за учителей дома. Мы все сами объясняем и разжевываем. Раньше считалось: раз дети не понимают, значит плохо объясняют в школе. Теперь же: не понимает - ваши проблемы, берите репетитора».

«А жить детям когда? Я сына не вижу вообще, - жалуется друг, отец 6-классника. - Хотел его в выходные на дачу увезти, на санках покататься. Так нет, в субботу какая-то олимпиада. Друзей у него тоже почти нет, потому что гулять во дворе некогда, одни уроки».

*Федеральный государственный образовательный стандарт.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Школу я окончила всего-то 20 лет назад. Это не так уж и много, всего два полных выпуска после меня. Но абсолютно точно: теперь это какая-то совсем другая, неведомая для меня альма-матер. Я в такой не училась! Мы после уроков успевали как-то и на музыку, и на спортивную секцию. И в снежки поиграть во дворе. И уроки со мной родители вообще не делали класса со второго. При этом не было всех эти благ цивилизации - компьютеров, интернетов, которые вообще-то могут облегчить жизнь, а не усложнить, как сейчас. Столько умных, современных программ доступно и наглядно покажут законы физики, химии и прочих сложных наук. Но нет, у нас все зубрежка, писанина и стрессы...

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