2020-02-16T03:52:29+03:00
Спорт

ЧМ по биатлону 2020. Антхольц. Гонка преследования. Мужчины. Прямая онлайн-трансляция гонки 16 февраля

Россиянин Александр Логинов стартует после победы в спринте лидером
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Логинов уйдет в гонку преследования лидером.Александр Логинов уйдет в гонку преследования лидером.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 16 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2020 будет разыгран еще один комплект наград у мужчин. Накануне наш Александр Логинов добился блестящей победы в спринте. А теперь же уйдет первым в гонку преследования. Дистанция - 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами.

На правах победителя спринта Логинов стартует под номером 1. Следом за ним в 6,5 секундах будет грозный Кентан Фийон-Майе. Потом в 19.5 секундах - Мартен Фуркад. А следом с перерывом в 1,4 секунды два норвежских брата Бе. Тарьей поедет после 22,5 секунд ожиданя, а Йоханнес - 23,9.

У других россиян - более низкие стартовые номера. 12-м в гонку поедет Матвей Елисеев, проигравший в спринте Логинову 1 минуту 9,1 секунды. Никита Поршнев возьмет старт с 21-й позиции по итогам спринта - у него 1 минута 22,3 секунды отставания от лидера. Последний же наш представитель - это Евгений Гараничев. Он финишировал в спринте на 56-й позиции. И на преследование уйдет с отставанием в 2 минуты 26,4 секунды.

Старт гонки на 12,5 километров с 4 огневыми рубежами намечен на 17:15 по московскому времени.

ЧМ по биатлону 2020. Антхольц. Гонка преследования. Мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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