2020-02-16T17:58:34+03:00
Спорт

Браво, Саша! Вторая медаль Логинова на ЧМ по биатлону - он выиграл бронзу в преследовании

У россиянина был шанс на победу, но подвела последняя стрельба
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Логинов.Александр Логинов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На чемпионате мира по биатлону вечером в воскресенье, 16 февраля, был разыгран очередной комплект медалей в Антхольце. В гонку преследования после победы в спринте лидером ушел Александр Логинов. Российский биатлонист накануне впервые в жизни выиграл золотую медаль на чемпионате мира.

В воскресной же гонке Логинов три стрельбы из четырех провел идеально. Но на четвертом огневом рубеже россиянин допустил промах на третьем выстреле. Но благодаря запасу с прошлых этапов гонки он смог быстро пробежав штрафной круг, ввязаться в борьбу за медали. Вперед ушли француз Эмелен Жаклен и норвежец Йоханнес Бе. Логинов же спокойно расположился на третьей позиции - на последнем рубеже сдался Мартен Фуркад, который в итоге закончил гонку четвертым.

Наш Александр Логинов разменял золото спринта на бронзу в гонке преследования, проиграв 23,9 секунды победившему французу Жаклену. Йоханнес Бе на финише проиграл 0,4 секунды. А вот Мартен Фуркад, проиграв 46,3 секунды, занял четвертое место.

Что же касается остальных наших спортсменов, то они выступили намного скромнее. Евгений Гараничев занял 34 место, Никита Поршнев стал 39-м, а у Матвея Елисеева - 55 позиция по итогам гонки.

Все, теперь на чемпионате мира наступает выходной - завтра, в понедельник, 17 февраля, гонок не будет. На 18 февраля намечена женская индивидуальная гонка на 15 км, а на следующий день - мужская на 20 километров. Дальше же - дело за эстафетами. Одиночная смешанная пройдет 20 февраля, на 22 число намечены мужская и женская гонки, а финалом чемпионата мира станут два масс-старта в последний день турнира 23 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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