2020-02-16T17:07:24+03:00
Спорт

Всех боксеров проверят на наркотики

После скандала с Георгием Кушиташвили Федерация бокса России решила взять на контроль и спортсменов, и тренеров
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Боксер Георгий Кушиташвили (на фото) и Овик Оганнисян были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. Фото: Сергей Бобылев/ТАССБоксер Георгий Кушиташвили (на фото) и Овик Оганнисян были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Изменить размер текста:

Напомним, что двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили арестовали за хранение наркотиков и за то, что он при задержании сломал нос полицейскому. При этом у спортсмена был обнаружен пакетик с кокаином. На суде прокурор сообщил, что в анализах Кушиташвили нашли следы кокаина и каннабиноиды, а на руке у спортсмена обнаружили след от укола.

А вчера Федерация бокса России сообщила, что проведет тотальную проверку спортсменов и тренеров, а сам Георгий Кушиташвили будет пожизненно исключен из национальной сборной по боксу.

- Наше решение - жестко наказать, по всей строгости, - заявил Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. - Для нас недопустимо, чтобы спортсмен употреблял какие-то наркотики. Спортсмен, наоборот, должен бороться против всего этого зла и давать пример молодежи.

Кремлев также сказал, что данный инцидент нанес удар по репутации спорта в России в целом. При этом добавил, что «надо проверять, всех поголовно - и спортсменов, и тренеров, а если найдем, исключать будем пожизненно".

При этом в Федерации бокса России добавили, что проверять спортсменов будут в независимой лаборатория.

Боксер пока находится в СИЗО, минимум до 1 апреля.

МЕЖДУ ТЕМ

«В моче нашли кокаин, а на руке - след от укола»: Суд отказался отпускать боксера Георгия Кушиташвили под домашний арест

Дело боксера Георгия Кушиташвили обрастает новыми деталями. Напомним, что спортсмена сборной России, который должен был выступать на Олимпиаде-2020 в Токио, задержали в ночь на 1 февраля после странной потасовки на Фрунзенской набережной. (подробности)

Избившего росгвардейца Георгия Кушиташвили пожизненно исключат из Федерации бокса

В организации начали проверку на наркотики всех спортсменов и тренеров (подробности)

Тренер задержанного за нападение на росгвардейца боксера: «Он бы не стал рисковать Олимпиадой»

На Георгия Кушиташвили из Бурятии завели уголовное дело за нападение на росгвардейца (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Китае запустили в производство первое возможное лекарство от коронавируса
В России появился новый миллиардер: Николай Сторонский заработал состояние на финтех-стартапе
Порошенко перешел на английский язык во время телефонных переговоров по "Минску"
"Пересмотреть подходы": МИД РФ назвал условия для улучшения отношений с Европой
"Мы не будем стоять враскоряку": Переводчики Путина рассказали о самых неожиданных фразах президента
"Глупо и неожиданно": Союз женщин России раскритиковал заявления протоиерея о гражданских женах
Колонна армии США с военной техникой направилась из Ирака в Сирию
Коронавирус на Тайване: зарегестрирован первый случай смерти
В Госдуме попросили протоирея Смирнова не оскорблять женщин
По факту нападения на священников в Москве возбуждено уголовное дело
Глава Костромской области заявил, что хуже коррупции может быть только борьба с ней
Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве
В полиции назвали вероятную причину нападения на священников в Москве
В РПЦ призвали не воспринимать буквально слова протоиерея о гражданских женах