Всех боксеров проверят на наркотики

Напомним, что двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили арестовали за хранение наркотиков и за то, что он при задержании сломал нос полицейскому. При этом у спортсмена был обнаружен пакетик с кокаином. На суде прокурор сообщил, что в анализах Кушиташвили нашли следы кокаина и каннабиноиды, а на руке у спортсмена обнаружили след от укола.

А вчера Федерация бокса России сообщила, что проведет тотальную проверку спортсменов и тренеров, а сам Георгий Кушиташвили будет пожизненно исключен из национальной сборной по боксу.

- Наше решение - жестко наказать, по всей строгости, - заявил Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. - Для нас недопустимо, чтобы спортсмен употреблял какие-то наркотики. Спортсмен, наоборот, должен бороться против всего этого зла и давать пример молодежи.

Кремлев также сказал, что данный инцидент нанес удар по репутации спорта в России в целом. При этом добавил, что «надо проверять, всех поголовно - и спортсменов, и тренеров, а если найдем, исключать будем пожизненно".

При этом в Федерации бокса России добавили, что проверять спортсменов будут в независимой лаборатория.

Боксер пока находится в СИЗО, минимум до 1 апреля.

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