2020-02-14T13:43:22+03:00
Спорт

Избившего росгвардейца Георгия Кушиташвили пожизненно исключат из Федерации бокса

В организации начали проверку на наркотики всех спортсменов и тренеров
Валерия ЛЫСЕНКОАся КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Двукратный чемпион России Георгий Кушиташвили, арестован до 1 апреля. Фото: Сергей Бобылев/ТАССДвукратный чемпион России Георгий Кушиташвили, арестован до 1 апреля. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Изменить размер текста:

В ночь на 1 февраля росгвардейцы задержали в подъезде дома в центре Москвы двух боксёров. Один из них, двукратный чемпион России Георгий Кушиташвили, арестован до 1 апреля. Его обвиняют в хранении наркотиков и избиении росгвардейца. Его друг, Овик Оганнисян, проходит по делу свидетелем.

После появления результатов экспертизы, по которым спортсмен был под воздействием кокаина в момент нападения на гвардейца, Радио "Комсомольская правда" поговорило с Умаром Кремлевым, главой Федерации бокса.

На вопрос о том, исключат ли Кушиташвили из Федерации и несёт ли такой инцидент урон её репутации, Кремлев рассказал, что за употребление наркотиков боксёр пожизненно лишится права на участие в национальной сборной.

- Наше решение - жестко наказать, по всей строгости. Учитывая, что для нас недопустимо, чтобы спортсмен употреблял какие-то наркотики. Спортсмен, наоборот, должен бороться против всего этого зла и давать пример молодежи. Конечно, мы будем наказывать, на пожизненное, таких спортсменов у нас не будет в национальной сборной, - подчеркнул Кремлев.

Кремлев также рассказал, что это принесло определённый удар репутации не только российскому боксу, но и спорту в России в целом. Он подчеркнул, что Федерация уже приступила к проверкам остальных спортсменов, и даже тренеров

- И спортсменов, и тренеров надо проверять, всех поголовно, и если еще хоть кого найдем, пожизненно будем исключать, - заключил Умар Кремлев.

В ТЕМУ

«В моче нашли кокаин, а на руке - след от укола»: Суд отказался отпускать боксера Георгия Кушиташвили под домашний арест

Спортсмена сборной России задержали, когда он напал на росгвардейца и сломал ему нос (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ставки на Юрлову-Перхт или Куклину? Состав сборной России на женский спринт ЧМ 2020 по биатлону, стартовые номера
Стало известно, кто побежит спринт у сборной России, полный расклад по стартовым номерам лидеров и членов сборной России на Чемпионат мира 2020 по биатлону в Италии
Новости 24