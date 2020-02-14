Избившего росгвардейца Георгия Кушиташвили пожизненно исключат из Федерации бокса

В ночь на 1 февраля росгвардейцы задержали в подъезде дома в центре Москвы двух боксёров. Один из них, двукратный чемпион России Георгий Кушиташвили, арестован до 1 апреля. Его обвиняют в хранении наркотиков и избиении росгвардейца. Его друг, Овик Оганнисян, проходит по делу свидетелем.

После появления результатов экспертизы, по которым спортсмен был под воздействием кокаина в момент нападения на гвардейца, Радио "Комсомольская правда" поговорило с Умаром Кремлевым, главой Федерации бокса.

На вопрос о том, исключат ли Кушиташвили из Федерации и несёт ли такой инцидент урон её репутации, Кремлев рассказал, что за употребление наркотиков боксёр пожизненно лишится права на участие в национальной сборной.

- Наше решение - жестко наказать, по всей строгости. Учитывая, что для нас недопустимо, чтобы спортсмен употреблял какие-то наркотики. Спортсмен, наоборот, должен бороться против всего этого зла и давать пример молодежи. Конечно, мы будем наказывать, на пожизненное, таких спортсменов у нас не будет в национальной сборной, - подчеркнул Кремлев.

Кремлев также рассказал, что это принесло определённый удар репутации не только российскому боксу, но и спорту в России в целом. Он подчеркнул, что Федерация уже приступила к проверкам остальных спортсменов, и даже тренеров

- И спортсменов, и тренеров надо проверять, всех поголовно, и если еще хоть кого найдем, пожизненно будем исключать, - заключил Умар Кремлев.

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